北市下一個燙金門牌在這裡！千億資金進駐「黑鄉」變閃閃發亮

【撰文‧今周刊編輯團隊】

台北市的新黃金門牌——南港區，正悄悄掛起！

據全球知名商用不動產商高力國際最新調查，今年上半年台北市南港區商用不動產與土地累計交易額，直逼近400億元，創下統計9年以來新高，且約占全台的5分之1。

其中，富邦人壽5月7日以總價282.87億元、溢價近1成，等於每坪逾376萬元的「天價」標下大南港案7514坪土地，除了刷新南港土地單價新高，更居今年所有權土地交易金額之冠。

土地、商辦、住宅 每坪單價皆創南港區域新高

「聽到富邦買這個價格，大家眼鏡都快破掉！」負責大南港案的普華國際不動產總經理田揚明不諱言，當初地主規畫標售時，設有上市櫃公司、金融保險業的資本額或淨值必須逾50億元等資格條件，沒想到仍吸引六家壽險、六家建商購買標單，證明「土地，是最好的抗疫產品。」

不只土地單價寫下歷史新高，南港商辦、住宅價格，分別寫下單坪逾100萬元、150萬元的新高紀錄。根據宏大國際資產日前統計數字顯示，未來6年，南港商辦樓地板面積將新增60萬坪，相當於6棟台北101的規模！

宏大國際資產總經理陳益盛觀察，10年前，問在台北市區租商辦的企業要不要搬去南港，10家之中有9家不要，嫌太遠；5年前，可能10家有3家會考慮；這2年，有一半的企業願意，「企業想法已不一樣，這個趨勢很明顯。」

很難想像，過去南港因為是傳統工業區，晚上總是漆黑一片，現在卻從過往的「黑鄉」形象，轉為閃閃發亮。

珍貴、稀有、絕版 企業瘋獵地，砸錢投資大案

6月盛夏，《今周刊》採訪團隊來到南港，一窺黑鄉何以翻紅的祕密。來到捷運市政府站往東兩站的後山埤站，以剛出站的台北市永吉路為界，一邊是信義區、一邊是南港區，接著步行約6、7分鐘，富邦標下的7000多坪大南港案，雜草叢生的基地位置就在眼前。

「土地要漂亮，第一面積要大，第二是角地（三角窗），第三，到捷運站的距離。」田揚名解釋，壽險業一天收1億元保費，向來在找台北市超過3、5000坪的大面積土地，大南港案基地共有南港路、東新街口與市民大道、東新街口兩面三角窗，加上10分鐘內走到捷運站，符合日本人稱為「捷運生活圈」的優勢，哪怕台灣人不耐走，5到7分鐘也是可接受的範圍，「第四，3年內，台北市幾乎不會有政府或私地主釋出近萬坪土地。」

看在戴德梁行董事總經理顏炳立眼中，房地產價格的地段、環境與可及性各占70％、20％、10％。問他，富邦會不會買貴了？「現在看，好像還是貴了；再過幾年，都是便宜。」為什麼？「3個字：珍（貴）、稀（有）、絕（版），土地賣掉一塊少一塊，台北市現在都是內褲布料、沒有西裝布料，也不會再有了。」顏炳立說。

政府、民間齊點火 3鐵、5中心、10大開發案

事實上，大南港不過是當地近年10大開發案的縮影，除了大南港外，市民大道7段往東的國泰台鐵調車廠、台北流行音樂中心、世界明珠等地，將串起一條約1公里長的新黃金廊道，「現在看起來雖然都是空地，但未來看到的會是全新的市民大道。」住邦佳士得國際資產創辦人兼總經理劉陳傳觀察，未來A級辦公大樓、高檔住宅、國際飯店等，紛紛隨指標大案雨後春筍般冒出時，新黃金門牌的價值就會開始顯現。

去年9月，聯強國際一紙斥資50.87億元，等於每坪100萬元的成交行情，購入鄰近南港車站的世界明珠商辦12個樓層，打破當地商辦售價紀錄，跌破眾人眼鏡。

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