快訊

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近3年有7家律師事務所接受委任 一表看懂大同律師團驚人規模、資歷

聯合新聞網 / 今周刊
劉咸昌攝影
劉咸昌攝影

【文．鄭閔聲】

7月6日，投資人保護中心召開臨時董監事會，會中決議，因大同公司6月30日舉行的股東會有重大違反法令情事，將依《證券投資人及期貨交易人保護法》，對大同公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟。若林郭文艷遭法院裁判解任確定，3年內將不得擔任上市、上櫃或興櫃公司董監事。

大同公司稍晚則透過重訊公開回應，若投保中心提起裁判解任訴訟，屆時將依法抗辯。

大同強調，關於股東與公司間表決權之爭議可循司法處理，最終，應由司法判決認定；而投保中心擬對林郭文艷起訴裁判解任「顯有誤會」，公司深表遺憾，「相信司法最終必能釐清爭議，本公司正確適用法律，以還本公司與董事長清白。」

大同在聲明當中，不斷強調「司法」，可見對於未來可能的漫長法律訴訟早已有所準備。

事實上，自從2017年大同股東會發生董事候選人遭剔除資格爭議後，大同公司與市場派之間一直訴訟不斷。今年受市場派提名為獨立董事候選人的前立委黃國昌就質疑，林郭文艷以爭議手段捍衛經營權，即使後續遭提告，也是拿「大同公司」的錢打官司，由股東承擔訴訟成本；林郭文艷應公開說明，是否拿股東的錢，替自己所做的傷害股東權益違法行為收爛攤子。

《今周刊》透過司法院裁判書查詢系統，以「大同股份有限公司」與「林郭文艷」為關鍵字，檢索2017年至今與大同公司有關的訴訟判決。結果發現，在這三年多，曾接受大同公司委任的律師事務所就高達七家；另外大同前董事長林蔚山與林郭文艷個人被控掏空大同電信背信案，也各自委任律師辯護。

檢視受大同與林郭文彥委任的律師，許多人都擁有十年以上司法官資歷（詳見附表），且過去曾處理重大案件。可以合理推斷，大同在法律攻防上花費的資源與心力，相當可觀。

針對黃國昌的質疑，大同公司回應「受市場派提名之黃前立委發言已不具客觀性，請社會大眾慎思明辨」。

附表：2017年以後，曾接受大同公司委任進行訴訟的法律事務所及律師（整理：鄭閔聲、徐右螢）。
附表：2017年以後，曾接受大同公司委任進行訴訟的法律事務所及律師（整理：鄭閔聲、徐右螢）。

延伸閱讀》

市場派怎打反制戰？大同股東會後追蹤3重點

大同股東會創3大「驚奇」！林郭文艷22字回應小股東質疑　引爆現場怒火

法說前夕外資投信任票 看好台積電股價直逼400元！

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

北市下一個燙金門牌在這裡！千億資金進駐「黑鄉」變閃閃發亮

台北市的新黃金門牌——南港區，正悄悄掛起！ 據全球知名商用不動產商高力國際最新調查，今年上半年台北市南港區商用不動產與土地累計交易額，直逼近400億元，創下統計9年以來新高，且約占全台的5分之1。

錢櫃老董練台生火劫告白 談危機、對手、布局

編按：今年4月26日上午的一場大火，錢櫃KTV林森店燒出6人死亡、50多人送醫的嚴重公安意外，至今針對當時消防警報為何沒有開啟，檢察官還在偵辦中。

解放公務員腦袋 唐鳳深信眾人智慧 遠勝獨自閉門造車

唐鳳的人生，總是離不開「神童」、「天才」這類封號。但她追求的，從來不是個人英雄，而是與眾人相互傾聽後，做出的集體貢獻；紅遍全球的「口罩地圖」，就是其中一例。

營收先腰斬再翻倍 漢來美食如何靠「這3招」突破疫情困境？

疫情期間，漢來美食總經理林淑婷旗下團隊反倒更忙，不僅嘗試新領域，便當、宅配冷凍美食樣樣來，同時積極布局下半年展店、推動新品牌規畫。

近3年有7家律師事務所接受委任 一表看懂大同律師團驚人規模、資歷

7月6日，投資人保護中心召開臨時董監事會，會中決議，因大同公司6月30日舉行的股東會有重大違反法令情事，將依《證券投資人及期貨交易人保護法》，對大同公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟。若林郭文艷遭法院裁判解任確定，3年內將不得擔任上市、上櫃或興櫃公司董監事。

投資人應居高思危？美股Q2反彈近20％ 「3件事」將左右後續走勢

上周美國就業數據意外大增，優於市場預期，帶動美股走揚，三大指數周線收高，漲幅至少逾3%，相較於首季因COVID-19（新冠肺炎）疫情重挫的慘況，標普500指數第2季累計已反彈近20%；對於投資人是否該「居高思危」？專家認為，美股後續走勢，和以下3件事脫不了關係。

談「回報率的真諦」 謝金河：重點在美元與黃金

前幾天，一位大學教過我的老師邀我一起吃飯，他說他把手上一檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成了台泥與台積電，我問他為什麼要這樣做？他說他抱著生技股，抱上去，又抱下來，抱了幾年也沒有看到營業額，當然也沒有股息可配，他說他七十幾歲了，人生不用那麼衝，毎年領股息就可以過生活。

租屋新制將上路！搞懂電費上限外 還得留意這「五大重點」

行政院消保處日前公布升級版的「住宅定型化租約規範」，預計於7月15日正式上路，內容包括，租賃期間房東不得任意調漲房租、電費上限不得超過台電收費標準，以及租賃雙方提前終止租約需在一定期限前通知等事項；外界預期，新規範上路後，租屋族權益將可獲得更多保障。

中共軍機罕見8次擾台後美軍機連11天繞台 原來華府反制北京這麼做

台灣周邊的天空及海域近期很熱鬧，6月中國軍機少見地八次穿過我國防空識別區（ADIZ）西南角，引發我方軍機廣播驅離；美國軍機則連續11天繞過台灣南邊進入南海，偵查中國軍艦動向。

憂港人大舉移民來台將推高房價？ 網：買不起房還好 更擔心「這個」

香港主權移交23周年前，中國全國人大常委會於6月30日以162票全票通過「港區國安法」；港版《國安法》共有6個章節、66條文，明確規定「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四項罪行及罰則，該法的最高刑罰是無期徒刑。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

熱門新聞

近3年有7家律師事務所接受委任 一表看懂大同律師團驚人規模、資歷

北市下一個燙金門牌在這裡！千億資金進駐「黑鄉」變閃閃發亮

解放公務員腦袋 唐鳳深信眾人智慧 遠勝獨自閉門造車

營收先腰斬再翻倍 漢來美食如何靠「這3招」突破疫情困境？

錢櫃老董練台生火劫告白 談危機、對手、布局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。