近3年有7家律師事務所接受委任 一表看懂大同律師團驚人規模、資歷

【文．鄭閔聲】

7月6日，投資人保護中心召開臨時董監事會，會中決議，因大同公司6月30日舉行的股東會有重大違反法令情事，將依《證券投資人及期貨交易人保護法》，對大同公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟。若林郭文艷遭法院裁判解任確定，3年內將不得擔任上市、上櫃或興櫃公司董監事。

大同公司稍晚則透過重訊公開回應，若投保中心提起裁判解任訴訟，屆時將依法抗辯。

大同強調，關於股東與公司間表決權之爭議可循司法處理，最終，應由司法判決認定；而投保中心擬對林郭文艷起訴裁判解任「顯有誤會」，公司深表遺憾，「相信司法最終必能釐清爭議，本公司正確適用法律，以還本公司與董事長清白。」

大同在聲明當中，不斷強調「司法」，可見對於未來可能的漫長法律訴訟早已有所準備。

事實上，自從2017年大同股東會發生董事候選人遭剔除資格爭議後，大同公司與市場派之間一直訴訟不斷。今年受市場派提名為獨立董事候選人的前立委黃國昌就質疑，林郭文艷以爭議手段捍衛經營權，即使後續遭提告，也是拿「大同公司」的錢打官司，由股東承擔訴訟成本；林郭文艷應公開說明，是否拿股東的錢，替自己所做的傷害股東權益違法行為收爛攤子。

《今周刊》透過司法院裁判書查詢系統，以「大同股份有限公司」與「林郭文艷」為關鍵字，檢索2017年至今與大同公司有關的訴訟判決。結果發現，在這三年多，曾接受大同公司委任的律師事務所就高達七家；另外大同前董事長林蔚山與林郭文艷個人被控掏空大同電信背信案，也各自委任律師辯護。

檢視受大同與林郭文彥委任的律師，許多人都擁有十年以上司法官資歷（詳見附表），且過去曾處理重大案件。可以合理推斷，大同在法律攻防上花費的資源與心力，相當可觀。

針對黃國昌的質疑，大同公司回應「受市場派提名之黃前立委發言已不具客觀性，請社會大眾慎思明辨」。

附表：2017年以後，曾接受大同公司委任進行訴訟的法律事務所及律師（整理：鄭閔聲、徐右螢）。

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