投資人應居高思危？美股Q2反彈近20％ 「3件事」將左右後續走勢

【文．林信男】

上周美國就業數據意外大增，優於市場預期，帶動美股走揚，三大指數周線收高，漲幅至少逾3%，相較於首季因COVID-19（新冠肺炎）疫情重挫的慘況，標普500指數第2季累計已反彈近20%；對於投資人是否該「居高思危」？專家認為，美股後續走勢，和以下3件事脫不了關係。

一、新一輪刺激方案具體內容

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上月指出，國會可能會在7月，通過新一輪刺激方案，藉此緩解疫情衝擊、提振經濟；美國總統川普已放話，該方案傾向對民眾發放現金補貼，且規模將大過民主黨的要求；但，截至目前為止，國會對於具體方案內容，仍爭論不休。

券商National Alliance首席市場策略師霍根（Art Hogan）在接受CNBC採訪時直言，「除非政府推出更多財政政策，否則7月會過得很艱苦，在部分政府援助即將到期的情況下，勞動市場恐放緩，甚至走向枯竭。」

7月20日之後，美國國會將有一小段時間，對新一輪刺激方案進行辯論，預計7月底到期的失業救濟金發放措施，可望因此獲得延長。

二、疫情發展和疫苗研發進度

投資機構Fundstrat創辦人李湯姆（Tom Lee）則對本月美股表現，抱持樂觀看法；他認為，即使美國單日確診人數，來到創紀錄的5萬例以上，但新一波疫情，死亡率相對低，「這意味著，疫情嚴重性較病例多寡更為重要」，他看好股市仍有上攻空間。

不過，李湯姆也強調，對股市來說，疫情依舊是重大風險，「有人宣稱，目前共有12種疫苗，正在研發中，但沒人對這些新聞的實質內容，有確切了解，如果前述消息轉為負面訊息，恐對股市不利。」

此外，即使股市和實體經濟脫鉤的現象，讓美股看似能夠「抵禦」疫情帶來的影響，但先前的停擺，已衝擊實體經濟復甦能力，就算重啟經濟，成效和延續性，可能也不如預期。

三、美國總統大選的可能結果

根據CNBC報導，就歷史經驗來看，7月通常是美股在夏季表現相對好的月份，過去20年中，有75%的時間，呈現上漲。

值得注意的是，金融研究機構LPL Financial資料顯示，儘管遇到（總統）大選年時，股市表現通常不錯，但執政黨在選戰中敗北的年份，股市績效多半不太好。

《紐約時報》6月下旬公布的最新民調顯示，民主黨總統參選人拜登的支持度，領先川普14個百分點，在疫情持續延燒、反種族歧視示威尚未平息的情況下，甚至傳出川普不排除退選的消息，這也讓LPL Financial的觀察，更受投資人關注。

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