談「回報率的真諦」 謝金河：重點在美元與黃金

【文．謝金河】

前幾天，一位大學教過我的老師邀我一起吃飯，他說他把手上一檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成了台泥與台積電，我問他為什麼要這樣做？他說他抱著生技股，抱上去，又抱下來，抱了幾年也沒有看到營業額，當然也沒有股息可配，他說他七十幾歲了，人生不用那麼衝，毎年領股息就可以過生活。

他說台泥把股票還原現金，殖利率超過10%，但看得懂的散戶不多。他說他把他的投資組合改變一下，現在睡覺很安心。

用這個角度來看，美元強勢變弱勢，最大的變數就是疫情衝擊下，美國FED降息，利率貼近零，這麼一來，投資美元回報率接近零。很長一段時間，美元和其他貨幣保持很大利差，美元成了避險貨幣首選目標，這是美元強勢的主因。現在存美元，幾乎無息，這跟買黃金沒有什麼差別。過去投資黃金的天敵就是黃金沒有利息收入，還要倒貼保管箱費用。

現在美元，黃金都沒有息，美元可以一直印，黃金也可以挖，但供應量有限，於是，投資黃金的位階拉近美元，美元弱勢，金價卻一度挑戰1800美元，黃金下一個目標是前幾年的1930美元天價，再往下看，2000美元也可能看得到！

美元弱勢，新台幣超強，這一陣子從境外滙回台灣的資金非常可怕，央行阻升台幣，效果也很有限，這股內資回流的錢湧入股市，把生技股及高價IC設計股拉升至天價，而且股價拉上去，卻挺在高檔，這個資金瘋狗浪是卅年僅見。

投資與投機的差別在回報率，也就是說，股價可以炒到天價，但必須創造盈餘分配，如果純粹炒股，賺到差價就是贏家，但如果是投資，有沒有息可死亡？回報率是很重要的元素。

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