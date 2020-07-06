快訊

香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

租屋新制將上路！搞懂電費上限外 還得留意這「五大重點」

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．黃健誠】

行政院消保處日前公布升級版的「住宅定型化租約規範」，預計於7月15日正式上路，內容包括，租賃期間房東不得任意調漲房租、電費上限不得超過台電收費標準，以及租賃雙方提前終止租約需在一定期限前通知等事項；外界預期，新規範上路後，租屋族權益將可獲得更多保障。

租屋新制四要點　電費不可漫天喊價、終止租約需提前通知

行政院消費者保護會日前審議通過「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，新制上路後對於租屋族影響甚鉅，修法內容可分為四大要點。

第一，明訂房東不可在租期內任意調漲房租；第二，電費區分「夏月」及「非夏月」分別計價，但均不得超過台電所定之電費標準；第三，為避免日租型租賃衍生管理弊端，所訂租賃期間至少30日；第四，房東與房客若提前終止租約，依不同情況，需在3個月前或30天，以書面通知，但若「危害公共安全」、「損害建築結構安全」或「危及承租人安全健康」之情形，「得不先期通知」。

消保處舉例，房客在住處放置爆裂物屬「危害公共安全」，房客自行進行室內裝潢屬「損害建築結構安全」，若有上述狀況，房東可立即終止租賃契約。

針對提前終止租約的規定，消保處補充說明，若無法定終止租約的事由，卻需提前終止，此為「意定終止」，租賃雙方可約定是否能提前終止租約，但至少要在終止租約前一個月通知對方，若未通知，應賠償他方最高一個月租金的違約金。

另外，在租屋押金方面，若房客欠繳租金，或是有住宅毀損等損害賠償、處理遺留物等費用，皆可納入押金擔保範圍，若房東在碰上欠繳房租或惡意毀損時的惡霸房客，可依此保障部分權益。

租屋前掌握五大重點　增加保障、減少糾紛

租客在租賃雙方中的角色，常顯得較為弱勢，但未來租賃新規上路後，可望逐步使雙方角色趨於平衡，屋比房屋總監陳傑鳴表示，租屋族若能在簽約時，注意合約條文是否充足完善，除了在法律上多一層保障，也能讓發生糾紛的機會減少。

陳傑鳴指出，民眾租屋前可以注意五大重點，第一，看房時確認房東身分，因為實務上有不少租屋糾紛，為二房東與房客間產生，為了避免法律關係變複雜，應盡量避免向二房東租屋。

建議租客在租屋前，可向房東要求出示房屋所有權狀或房屋稅單，並與身分證做比對，證明物件是屋主本人或關係人出租，若是二房東，也應請其提出屋主同意轉租的證明。

第二，合約內容常有些條款為不平等合約，因此在簽約前，一定要詳閱，免得日後引起無謂紛爭。同時，在簽約時，需確保兩份合約相同，若要更改時，也需兩份合約同時更改

第三，與房東間的口頭協議都不算數，一定要白紙黑字記載在租賃契約上才算數，過往也曾發生房客與房東間，因口頭承諾更換家電，卻未在契約上記載，導致後來產生糾紛的情況，因此，若民眾與房東之間有協議，都應記錄於合約上。

第四，對於房子所附家具及裝潢都需細細檢查，交屋前先拍照存證，同時也在合約中載明房屋修繕責任，明訂發生漏水、物品修繕的責任發生時，應歸屬於房客或是房東，藉此保障雙方權益，合約中也可附上屋況或各項設施的圖片佐證，未來入住或退租時，才不容易引起爭議。

第五，租屋也需「貨比三家」，民眾租屋前，最好先了解區域行情，若房租遠低於行情，就要小心，房子是否存在著「看不到的缺陷」，等到入住後發現不對勁，要請房東修繕時，恐不斷被推拖。

陳傑鳴也提醒，民眾在簽約前，可參考內政部所提供的公版租賃合約，或尋求法律人士意見，以保障自身權益。

延伸閱讀》

實價登錄1日起自己申報　三個不小心可能3~15萬飛了

工作7年存到300萬頭期款，卻被30K月光族同學笑傻：房價這麼高，買房不如買好車

勞退月領新制7月上路　一定要知道的五件事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

談「回報率的真諦」 謝金河：重點在美元與黃金

前幾天，一位大學教過我的老師邀我一起吃飯，他說他把手上一檔股價三位數的生技新藥股賣掉，換成了台泥與台積電，我問他為什麼要這樣做？他說他抱著生技股，抱上去，又抱下來，抱了幾年也沒有看到營業額，當然也沒有股息可配，他說他七十幾歲了，人生不用那麼衝，毎年領股息就可以過生活。

租屋新制將上路！搞懂電費上限外 還得留意這「五大重點」

行政院消保處日前公布升級版的「住宅定型化租約規範」，預計於7月15日正式上路，內容包括，租賃期間房東不得任意調漲房租、電費上限不得超過台電收費標準，以及租賃雙方提前終止租約需在一定期限前通知等事項；外界預期，新規範上路後，租屋族權益將可獲得更多保障。

中共軍機罕見8次擾台後美軍機連11天繞台 原來華府反制北京這麼做

台灣周邊的天空及海域近期很熱鬧，6月中國軍機少見地八次穿過我國防空識別區（ADIZ）西南角，引發我方軍機廣播驅離；美國軍機則連續11天繞過台灣南邊進入南海，偵查中國軍艦動向。

憂港人大舉移民來台將推高房價？ 網：買不起房還好 更擔心「這個」

香港主權移交23周年前，中國全國人大常委會於6月30日以162票全票通過「港區國安法」；港版《國安法》共有6個章節、66條文，明確規定「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四項罪行及罰則，該法的最高刑罰是無期徒刑。

只轉機過境香港 主張台獨也會被抓？台灣人一定要關心「港版國安法」

令人訝異的是，這部法條刑度效力及寬度之大，未來就算是「外籍人士」、或是「不在香港犯案」都適用，最高罪責還可處以無期徒刑，預期將引發寒蟬效應。

植物肉登台！小七、全家靠「無肉」衝高營收 星巴客也加入戰局

拚過咖啡、冰品、啤酒後，緊接著國內兩大超商龍頭——統一超商與全家便利商店，下一個短兵相接的產品是什麼？

為何五月天賠本也要唱？疫情下辦出4000萬網友嗨爆盛宴揭因

五月天，3個字，幾乎是演唱會票房保證。但遇到百年一見的疫情，演唱會被迫停擺，但五月天，用一場零收入的演唱會，試出新的可能。

曾是「德國之光」 為何公開承認帳上有630億台幣「失蹤」？

名列德國DAX成分股的威卡公司承認19億歐元現金「失蹤」，3天後聲請破產；傷害最大的除了股東外，還有從《金融時報》2年前揭弊以來就極力包庇的梅克爾政府。

台積電只排第11名！這10家公司員工年薪破165萬「薪」情更優

臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心昨30日揭露本國上市櫃公司2019年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，其中更是首度公布「薪資中位數」，較「薪資平均數」更貼近各公司一般員工的真實薪資水平。值得注意的是，台積電（2330）員工薪資中位數為年薪159.6萬，排名第11名，包括：聯詠（3034）、鴻準（2354）、聯發科（2454）、和泰車（2207）等10家上市公司員工「薪」情更好。

大同股東會創3大驚奇！林郭文艷22字回應小股東 引現場怒火

大同（2371）30日上午舉行股東常會，公司派、市場派正面對決，一名小股東對大同董事長林郭文艷提問時，質疑其為何「抹紅」股東；對此，林郭文艷僅回應，「本公司為上市公司，一切就是，所有事情都是依法辦理。」輕描淡寫的答覆，立刻引爆現場小股東們的怒火，「妳放屁」、「下台」等嗆聲，不絕於耳。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

熱門新聞

租屋新制將上路！搞懂電費上限外 還得留意這「五大重點」

談「回報率的真諦」 謝金河：重點在美元與黃金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。