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中共軍機罕見8次擾台後美軍機連11天繞台 原來華府反制北京這麼做

聯合新聞網 / 今周刊
美國海軍太平洋艦隊臉書
美國海軍太平洋艦隊臉書

【撰文 劉煥彥】

台灣周邊的天空及海域近期很熱鬧，6月中國軍機少見地八次穿過我國防空識別區（ADIZ）西南角，引發我方軍機廣播驅離；美國軍機則連續11天繞過台灣南邊進入南海，偵查中國軍艦動向。

6月中開始，美國海軍還在西太平洋佈署了羅斯福號、尼米茲號及雷根號等三艘航空母艦，是2017年以來第一次。

若加上在日本停泊、可搭載20架最新式F-35戰鬥機的美利堅號兩棲突擊艦，美軍在東亞的海軍兵力堪稱三年來最強。

為何美軍海空兵力在台灣周邊頻繁出現，共機6月又屢屢「路過」我國西南空域？

專家解讀，7月台灣與中國都將進行軍事演習，共機自然密集出海，而美軍希望從解放軍演訓中掌握中國的最新戰力變化，並預防北京在當前中國內外壓力交迫時，恐提高對台灣軍事壓力造成的戰略誤判，以確保東亞局勢穩定。

截至7月1日，駐紮日本沖繩的美軍飛機已連續第11天出動，穿過台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入南海，或在台灣海峽南部徘徊，機種從美國空軍的RC-135電子偵察機、KC-135空中加油機，到美國海軍的P-8A及P-3C海上巡邏機都有。

▲北京大學海洋研究院旗下SCSPI推特刊出，6月25日多架美國軍機進入南海。

美國海軍艦艇也動作頻頻，通常航艦（連同護航艦艇）都是單艦行動，但羅斯福號與尼米茲號航艦6月22日在緊鄰西太平洋的菲律賓海會合，進行雙航艦操演。

到了（6月28日），換成雷根號航艦與尼米茲號航艦，在菲律賓海進行雙航艦操演。

在此之前，根據我國國防部及日本防衛省公告，從6月9日至28日中國軍機多次出海操演，其中從9日至21日都有共機進入我國ADIZ西南角，我方空軍戰機則廣播驅離。

曾擔任海軍作戰艦艦長的前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩認為，日本共同社5月曾報導，解放軍預計8月在南海演習，演習科目之一就是假定要奪取我國控制的東沙島，而共機6月多次穿越我國西南空域與此有關。

他分析，若從台灣ADIZ西南角的位置來看，距離台南空軍基地355公里、距離廣東惠州機場375公里，但距東沙島僅88公里，「當然與這裡有關」。

端午節後天候佳　中國本周西沙軍演　台灣兩周後登場

第二，每年6月端午節過後至7月中，是中國沿海最適合進行軍事演習的時節，因為徘徊華南及台灣的梅雨鋒面已經北移，太平洋颱風則未進入多發期。

舉例來說，我國國防部6月上旬就宣布，國軍年度漢光演習預定7月13日至17日進行實兵操演；中國交通部海南海事局日前也公告，在7月1日至5日於西沙群島將有軍事演習。

呂禮詩說：「有沒有發現，這兩個星期（台灣）天氣很好？如果氣象條件好，海象就好，自然適合海空兵力演訓。」

▲上圖的紅箭處為東沙島，綠線標出台灣防空識別區；下圖是說明台灣防空識別區西南角與台南、惠州及東沙島的相對距離。（圖片來源：美國國防部官網、呂禮詩提供）

他也提到，若根據 Golf 9或是 No Callsign 等不時在推特上發表的美軍飛機動態，從巴士海峽進入南海的美國軍機，飛行高度大多在2萬英呎，由此看出美軍不是在找水下的共軍潛艇，而是偵查海面上的共軍艦艇動向。

呂禮詩說：「三艘航艦在西太平洋，就是美國海軍的軍力展示（給盟邦及中國看），至於美機頻繁進出南海，就是要看解放軍戰力有何不同、有哪些進步，對美軍有什麼影響。」

▲美國海軍各航艦打擊群6月中旬在全球的大略位置，可看到三個航艦打擊群齊集西太平洋。（圖片來源：US Naval Institute官網）

熟悉北京政治圈生態的日本產經新聞台北支局長矢板明夫則觀察，上半年中國內外壓力不斷，外有美國川普政府持續打壓、中國與印度邊界緊張；內有COVID-19（武漢肺炎）拖累經濟、長江上游鬧洪水，加上香港局勢。

矢板明夫：美軍機艦頻出動　確保北京無戰略誤判

他說：「習近平可能想轉移外界焦點，製造台海危機是個選項，雖然優先程度不高，但這個風險是在的，而美軍動作這麼大，就是要確保（中國）沒有任何戰略誤判。」

矢板明夫也提到，未來北京對台政策是否有重大變化，要看中共高層8月的北戴河會議結果，這才是觀察重點。

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