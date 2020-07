中共軍機罕見8次擾台後美軍機連11天繞台 原來華府反制北京這麼做

【撰文 劉煥彥】

台灣周邊的天空及海域近期很熱鬧,6月中國軍機少見地八次穿過我國防空識別區(ADIZ)西南角,引發我方軍機廣播驅離;美國軍機則連續11天繞過台灣南邊進入南海,偵查中國軍艦動向。

6月中開始,美國海軍還在西太平洋佈署了羅斯福號、尼米茲號及雷根號等三艘航空母艦,是2017年以來第一次。

若加上在日本停泊、可搭載20架最新式F-35戰鬥機的美利堅號兩棲突擊艦,美軍在東亞的海軍兵力堪稱三年來最強。

為何美軍海空兵力在台灣周邊頻繁出現,共機6月又屢屢「路過」我國西南空域?

專家解讀,7月台灣與中國都將進行軍事演習,共機自然密集出海,而美軍希望從解放軍演訓中掌握中國的最新戰力變化,並預防北京在當前中國內外壓力交迫時,恐提高對台灣軍事壓力造成的戰略誤判,以確保東亞局勢穩定。

截至7月1日,駐紮日本沖繩的美軍飛機已連續第11天出動,穿過台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入南海,或在台灣海峽南部徘徊,機種從美國空軍的RC-135電子偵察機、KC-135空中加油機,到美國海軍的P-8A及P-3C海上巡邏機都有。

