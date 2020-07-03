快訊

中職／胡金龍因社群發言降二軍後未出賽 悍將：禁賽且停止隨隊

逾350頭非洲象集體面朝下暴斃 死因成謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂港人大舉移民來台將推高房價？ 網：買不起房還好 更擔心「這個」

聯合新聞網 / 今周刊
shutterstock
shutterstock

【撰文 張家麒】

香港主權移交23周年前，中國全國人大常委會於6月30日以162票全票通過「港區國安法」；港版《國安法》共有6個章節、66條文，明確規定「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四項罪行及罰則，該法的最高刑罰是無期徒刑。

中國國家主席習近平、香港特首林鄭月娥簽署快速簽署，公布該法，該法自7月1日起生效。

名作家苦苓（1）日在臉書上PO文提問，港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？

截至今日，共有百則多留言，有網友認為房價高低問題與香港無關，「生育率低，房子越蓋越多，空房率又高！房價卻居高不下，很明顯是人為操縱！非人口問題」、「沒有香港人來也買不起」、「不可能，有能力的香港人早就搬走了，剩下能力有限」、「房價問題是政府的責任！無關香港人！」、「政府應該大量的蓋社會住宅」、「空屋率很高，建商也不想便宜賣還是要賺那麼多，來了台灣消費能力能提升畢竟來的人都是有錢人。」

此外，也有網友認為，香港人移民進來是一體兩面的，因為財產也會帶進來，會帶來消費與置產，讓消費增加故工作機會也會間接變多，「雖然也會讓物價房價上漲，就算沒他們進來，物價也是照樣漲的。再來香港人想追求民主法治，想在台灣安身立命，台灣本來就是各種族群的大溶爐。」該網友表示，基於種種理由台灣應該要讓這些香港人進來。

但也有網友擔心的問題更「實際面」，提及房子不能買可能還好， 如果推高物價！又還把你飯碗職缺拿走，才是該讓人煩惱的地方。

《每日一問》港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？

苦苓發佈於 2020年7月1日 星期三

延伸閱讀》

貞昌「唯唐鳳是問」是在調情？　丁怡銘駁甩鍋批評：他們開會時玩的哏

曾是「德國之光」　為何公開承認帳上有630億台幣「失蹤」？

全球確診人數持續創新高　刺激龐大檢測需求　這7檔生技概念股後市漲勢可期

相關新聞

中共軍機罕見8次擾台後美軍機連11天繞台 原來華府反制北京這麼做

台灣周邊的天空及海域近期很熱鬧，6月中國軍機少見地八次穿過我國防空識別區（ADIZ）西南角，引發我方軍機廣播驅離；美國軍機則連續11天繞過台灣南邊進入南海，偵查中國軍艦動向。

憂港人大舉移民來台將推高房價？ 網：買不起房還好 更擔心「這個」

香港主權移交23周年前，中國全國人大常委會於6月30日以162票全票通過「港區國安法」；港版《國安法》共有6個章節、66條文，明確規定「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四項罪行及罰則，該法的最高刑罰是無期徒刑。

只轉機過境香港 主張台獨也會被抓？台灣人一定要關心「港版國安法」

令人訝異的是，這部法條刑度效力及寬度之大，未來就算是「外籍人士」、或是「不在香港犯案」都適用，最高罪責還可處以無期徒刑，預期將引發寒蟬效應。

植物肉登台！小七、全家靠「無肉」衝高營收 星巴客也加入戰局

拚過咖啡、冰品、啤酒後，緊接著國內兩大超商龍頭——統一超商與全家便利商店，下一個短兵相接的產品是什麼？

為何五月天賠本也要唱？疫情下辦出4000萬網友嗨爆盛宴揭因

五月天，3個字，幾乎是演唱會票房保證。但遇到百年一見的疫情，演唱會被迫停擺，但五月天，用一場零收入的演唱會，試出新的可能。

曾是「德國之光」 為何公開承認帳上有630億台幣「失蹤」？

名列德國DAX成分股的威卡公司承認19億歐元現金「失蹤」，3天後聲請破產；傷害最大的除了股東外，還有從《金融時報》2年前揭弊以來就極力包庇的梅克爾政府。

台積電只排第11名！這10家公司員工年薪破165萬「薪」情更優

臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心昨30日揭露本國上市櫃公司2019年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，其中更是首度公布「薪資中位數」，較「薪資平均數」更貼近各公司一般員工的真實薪資水平。值得注意的是，台積電（2330）員工薪資中位數為年薪159.6萬，排名第11名，包括：聯詠（3034）、鴻準（2354）、聯發科（2454）、和泰車（2207）等10家上市公司員工「薪」情更好。

大同股東會創3大驚奇！林郭文艷22字回應小股東 引現場怒火

大同（2371）30日上午舉行股東常會，公司派、市場派正面對決，一名小股東對大同董事長林郭文艷提問時，質疑其為何「抹紅」股東；對此，林郭文艷僅回應，「本公司為上市公司，一切就是，所有事情都是依法辦理。」輕描淡寫的答覆，立刻引爆現場小股東們的怒火，「妳放屁」、「下台」等嗆聲，不絕於耳。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

熱門新聞

中共軍機罕見8次擾台後美軍機連11天繞台 原來華府反制北京這麼做

真「鑽」假「賺」？破解好市多黑鑽卡為何敢貴一倍

憂港人大舉移民來台將推高房價？ 網：買不起房還好 更擔心「這個」

科嘉這片薄膜 蘋果最新Mac筆電少不了它！

Lobby+轉換居酒屋、會議室 打破公私、日夜的實踐場域

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。