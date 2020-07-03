憂港人大舉移民來台將推高房價？ 網：買不起房還好 更擔心「這個」
【撰文 張家麒】
香港主權移交23周年前，中國全國人大常委會於6月30日以162票全票通過「港區國安法」；港版《國安法》共有6個章節、66條文，明確規定「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全」四項罪行及罰則，該法的最高刑罰是無期徒刑。
中國國家主席習近平、香港特首林鄭月娥簽署快速簽署，公布該法，該法自7月1日起生效。
名作家苦苓（1）日在臉書上PO文提問，港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？
截至今日，共有百則多留言，有網友認為房價高低問題與香港無關，「生育率低，房子越蓋越多，空房率又高！房價卻居高不下，很明顯是人為操縱！非人口問題」、「沒有香港人來也買不起」、「不可能，有能力的香港人早就搬走了，剩下能力有限」、「房價問題是政府的責任！無關香港人！」、「政府應該大量的蓋社會住宅」、「空屋率很高，建商也不想便宜賣還是要賺那麼多，來了台灣消費能力能提升畢竟來的人都是有錢人。」
此外，也有網友認為，香港人移民進來是一體兩面的，因為財產也會帶進來，會帶來消費與置產，讓消費增加故工作機會也會間接變多，「雖然也會讓物價房價上漲，就算沒他們進來，物價也是照樣漲的。再來香港人想追求民主法治，想在台灣安身立命，台灣本來就是各種族群的大溶爐。」該網友表示，基於種種理由台灣應該要讓這些香港人進來。
但也有網友擔心的問題更「實際面」，提及房子不能買可能還好， 如果推高物價！又還把你飯碗職缺拿走，才是該讓人煩惱的地方。
《每日一問》港區國安法通過後，如果香港人紛紛遷台、到處買房，因而推高了台灣房價，台灣的年輕人會不開心嗎？由苦苓發佈於 2020年7月1日 星期三
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