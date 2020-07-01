半年狠賺800萬入袋！看他如何靠這幾招抱足台股大波段

【文 / 林心怡】 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最近，他的知名度快速躥升，所經營的臉書社團「David Lin主升段飆股版」也人氣鼎盛，畢竟，這個年輕小伙子在今年上半年逮到了熱映、康那香、恆大等防疫股，讓他狠賺8百萬元，股市操盤部位快速拔升到2千萬元，名列新一代台股贏家。

說起上半年的成績，他先是用「股市沒有新鮮事」的說法回應，但明擺在眼前的，是一場史無前例的疫情衝擊、史無前例的全球經濟重挫、史無前例的美國聯準會瘋狂印鈔……，又怎麼會是「沒有新鮮事」呢？「資金就是市場信心，這件事，過去發生過、現在正在發生，未來也會重演。」他仍然用老僧入定似的口吻解釋。

茶米博士真的是博士，而且還是台大機械博士。長期嚴謹的理工訓練，讓他有一顆極度理性的科學腦袋，從假設、理論到成為定律，總得經過一連串的試驗與修正；現在，他把這樣「龜毛」的科學精神用在人性主導的股票市場上。「我是在2008年金融海嘯期間，開始利用課餘時間研究自己有興趣的投資領域。」

投資聖經翻到爛 傾聽市場說的話 不帶偏見跟緊趨勢

很快的，理工學霸本色主導了他走入股海的「起手式」，不但報名參加投資課程，也常常大量閱讀財經資訊，每次交易必定反覆檢討、思考驗證，靠著以往學術研究的精神，釐清產業脈絡，也逐漸建立起自己的操盤金律。

熟悉股市的人大概已經猜到，茶米開宗明義的那句「沒有新鮮事」，就是來自投資經典《股票作手回憶錄》一書，這本書的許多內容，在茶米這些年翻來覆去的驗證下，幾乎已內化成茶米心中的投資定律，今年上半年的操作，就是依循這些「定律」的引導。「每次操作不順，就會拿出這本翻閱不下數十次的交易聖經。」書上大大小小的標記重點，顯見他每次翻閱都有不同體悟與自我警惕。

拿著滿是線條筆記、外觀有些破舊的《股票作手回憶錄》，茶米開始分享自己「站在大師肩膀上」的操盤心得。

「在上漲的市場裡買進股票，是最安穩的方法。」這是書裡的經典名句之一，套用在茶米的操盤經驗上，當他確認「資金行情啟動」後，也等於宣告自己忙碌的時刻要開始了。至於買進的原則，他又引用書裡的3句話，首先，「股票上漲時，不需要花精神去解釋它為什會上漲……。理由只有少數人知道，而這些少數人不會說出真相。」他解釋，投資人必須傾聽「市場說的話」，而不是一味反駁市場走向，如此，才能不帶偏見地跟上趨勢浪頭。

至於另外2句話，《股票作手回憶錄》分別是這樣說的：「我買股票作多時，不是向下承接，而是向上買進。」這句話說明了「趁勢追高」與「逢低布局」是兩碼子事，多頭行情時應採前者。此外，「世界上最昂貴的東西，是第一檔或最後一檔。」第一檔是指股價起漲低點，最後一檔是股價高檔轉折點，作者傑西．李佛摩強烈建議，「你要學會放棄這兩檔。」落實這句格言，成為茶米實戰操作的關鍵精華。

分析茶米的整體投資邏輯，大致有五招。第1招，他會先「研判大盤多空，順勢操作」。比方說，2月24日到2月27日，他看到台股指數技術線型破線，讓他驚覺苗頭不對，不但立刻放空A50為現股多單避險，還布了一些期貨空單部位，直到原本疫情比美國嚴重的陸股起漲才回補空單。如此，他不但鎖住風險，且獲利子彈又能在股市低檔V型反彈中布建更多好公司。

資金分3次進場 避免重押最昂貴的2檔

2月底、3月初，聯準會宣布無限量化寬鬆後，他也進入上半年操作的第2招：「從資金青睞的主流產業中選股，再以技術面進出。」茶米解釋，正所謂「量先價行」，若題材熱門的產業個股中出現資金簇擁現象，即可列入重點投資的候選名單。

而當他發掘這樣的強勢股時，為了能順利賺足波段，又不至於重押李佛摩口中「最昂貴的兩檔」，他會將資金分為3份。

第1筆是「試水溫單」，通常他偏愛在盤整2個月後、「一字底」突破的第一根長紅作切入，或者在初漲回檔後的支撐點買進，只要拉回幅度不跌破起漲的2分之1或0.618位置，就先投入3分之1資金，停損則設在跌破20日均線或跌破前波支撐。

第2筆是「加碼單」，當股價突破前波高點，則行情進入主升段確立，此時再投入3分之1資金，防守位置改為5日均線。

最後3分之1資金，則是用在主升段行情過程中作為短線、當沖交易用途，藉以強化收益，這樣一來，低成本的籌碼也相對不容易因高檔震盪而被洗出場，進而能抱足整個波段。

未來2年大環境寬鬆 鎖定5G、IC設計、蘋概 乘勝追擊

茶米以上半年大賺3倍的體溫量測儀器廠熱映為例，他說，學生時代在實驗室就接觸過這樣的產品，「那時就知道這種體溫量測晶片有門檻，產能有限，可以想像一旦市場需求瞬間噴發，缺貨題材必將吸引眼球。」茶米笑著說，像這樣的小型防疫股，沒有EPS（每股盈餘）可以評估，過去也沒什麼成交量，「當股價打了多年的大底，一旦成交量突然增加10倍、帶量上攻，就代表事情並不單純。」他從熱映28元一路抱到120至130元。

又如光洋科，是台積電供應鏈主要成員、國內第一家供應高階半導體前段製程靶材的公司，從6月1日起開始爆大量連兩根漲停，似乎是提前反映5月營收年增4成的利多。茶米說，雖然消息面無法領先得知，但從技術面也能看出端倪。他分析，當光洋科出現大量一字底突破後，出現「首次」長黑K線只要不破前低，通常就是一個相對好的切入點，而從當時股價24元附近計算，對照近期高點的42.7元，他的持股波段漲幅也近翻倍。

隨著前波疫情趨緩，自6月開始，茶米已陸續將資金轉進5G、IC設計與蘋概等未來較具成長想像空間的主流股，希望趁著未來2年資金寬鬆的環境，乘勝追擊、擴大資金收益，例如蘋概供應鏈的科嘉、嘉基、玉晶光，以及有台積電光環加持的光洋科，都是他的口袋名單。

展望未來，茶米認為台股大盤達1萬2千點附近高檔將難免震盪，但在市場資金氾濫下，加上美國總統川普今年11月要拚大選，在選前3個月定會使出洪荒之力創造勝選環境，「換言之，8、9、10月必須維持經濟的熱度，那麼，6、7月就是比較好布局的機會。」

茶米強調，在資金派對尚未結束前，向上買進的多頭模式劇本都可持續。但茶米也補充可能出現的另一套劇本：萬一疫情加劇導致全球經濟受到嚴酷考驗，寬鬆資金政策若不能強力支持美股，再加上川普總統的聲勢落後對手拜登，就有可能導致資金行情的熱度反轉。

然而，如何判斷資金派對走向終點？書中的另一句話或許可以參考：「警訊是，當原本領漲的指標股一個接一個從頭部回檔許多，卻沒有再回到頭部。」

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