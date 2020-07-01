為何五月天賠本也要唱？疫情下辦出4000萬網友嗨爆盛宴揭因

【文 / 黃亞琪】

五月天，3個字，幾乎是演唱會票房保證。但遇到百年一見的疫情，演唱會被迫停擺，但五月天，用一場零收入的演唱會，試出新的可能。

「最怕空氣突然安靜，最怕朋友突然的關心

最怕回憶，突然翻滾絞痛著不平息，最怕突然，聽到你的消息

想念如果會有聲音，不願那是悲傷的哭泣

事到如今，終於讓自己屬於我自己，只剩眼淚，還騙不過自己

突然好想你，你會在哪裡，過得快樂或委屈

突然好想你，突然鋒利的回憶，突然模糊的眼睛……」

這是樂團五月天5月31日首度台下零觀眾的線上演唱會「突然好想見到你」中，當五迷耳熟能詳的洗腦神曲〈突然好想你〉，音樂前奏一響起時，相信很多人在觀看或傾聽時，一起哼唱，把悶得許久的心情一起唱出來。

這是一場不會為了搶票造成大當機的演唱會，沒有歌迷的尖叫和萬人空巷的跳動及大合唱，更沒有廣告商的置入，有的是與五迷的一場「約會承諾」，和不折扣的演唱會規格。

成果依然亮眼。據YouTube數據發現，這場67分鐘線上演唱會一上線，在YouTube第1名位置霸占了78.5小時，是國內藝人第1名；包括LINE、臉書、YouTube等全球超過10個平台，1天內總計締造高達約4244萬人次的觀看紀錄，且觀看人數還在持續攀升中。

「如果以台北小巨蛋1萬人計算，幾乎是同時舉辦4千多場演唱會，更別提鳥巢（指北京國家體育場），什麼時刻會有這樣情況發生呢？」接受《今周刊》獨家專訪、現任相信音樂執行長陳勇志說。上線後的好成績，引來日本、中國等平台洽談長期合作的可能性，包括在室內以戲劇方式呈現內容，或以後在山邊、戶外看見五月天演唱會或節目等機會。

話說這場線上演唱會是怎麼被催生出來的？「他們（五月天）偶爾會遲到，但一定會到。」這是五月天線上演唱會的號召語，也說明了疫情打亂所有產業節奏的現實，「逼著創造不同情況出來。」陳勇志不諱言在大破大立中的創新。

話鋒一轉，陳勇志慢條斯理說著疫情掐住了音樂產業最重要的咽喉——演唱會收入，經營者必須思考所有可能性。例如，是不是可以舉辦線上演唱會，在平台端上線或直播？5G頻寬足了，收費機制等方式可能重新改寫，將來電信端或消費端都是潛在進帳戶？過去因為串流音樂起來，實體音樂的消退轉為演唱會商機，而今演唱會的錄製可以重新包裝變成實體專輯販售？更甚成為一種新商業模式？

相信音樂陳勇志：一種新商業模式誕生

從相信音樂一個部門獨立出來、如今已上興櫃掛牌、擁有3百多名員工的必應創造執行長周佑洋說：「過去線上演唱會多以輔助、宣傳為目的；但這次線上演唱會的大型化模式可以延續，成為routine（日常）。」確實，這是許多歌手、音樂從業人員在與歌迷活動、演場會遭到凍結，幾乎都思考到的問題。

暫且先將時間拉回2006年，「五月之約」是五月天對樂迷的承諾，但在疫情下，一時半刻無法成行，大家最後決定辦線上演唱會；對相信音樂或五月天演唱會承辦方的必應創造來說，大可仿效國外藝人直播，簡單放著麥克風或鋼琴就好，為什麼要如此大費周章、花大錢，辦一場注定賠本的演唱會呢？

五月天阿信在臉書給了答案。「讓我們確認想要做這件事的，是郭富城大哥、林俊傑、劉若英等，每場獨特而振奮的演出，以及在家裡拿起樂器，把音樂帶到每顆需要撫慰的心靈面前，透過鏡頭侃侃而唱的音樂家們。每次誠意的交流與分享，都是無價的音樂饗宴。」原本只是5人接力輪唱的歌迷會，因此變成砸下1千5百萬元成本的演唱會。

「一個承諾，安撫了粉絲；也是一種儀式感的展現。」一位在外商唱片公司、音樂產業工作超過20多年的高階音樂人觀察。「期待感會在時間中（指疫情過後）累積發酵。」陳勇志透露疫情期間，五月天從1月到4月底開始籌畫前，彼此也很少見面。

4月底，第1個僅有5個人的群組開啟行動。從第1次會議到5月31日上線，1個月時間展現的不僅是默契，也是執行力和魄力。「只要成本負擔得了，我們賠本也要做；總有一天，消費者會回饋。」10年前，陳勇志寫下五月天與歌迷之間的信約，10年後，依然沒變。

地點一決定，無疑把規格墊高。陳勇志、周佑洋和五月天，都想在五月天退伍後第一場演唱會地點——台北市立體育場舉辦這場演唱會，哪怕這裡已不出租給演唱會了，哪怕為此要再多投入好幾百萬元。

出動3.2萬支螢光棒 打造逼真手機燈海

為了增加現場感，當然不能少了五月天演唱會標配——螢光棒。「彩排加當天演出共排出3萬2千支螢光棒，就是要增加互動感。」對經年累月都在演唱會場度過的周佑洋來說，這些還都是小事，難的是跟時間賽跑。

「準備的時間很短。」相較於過去一場演唱會，企畫籌備到上場至少半年以上，他僅有1個月時間準備；為了滿足歌迷的體驗，陳勇志也舉例，每次演唱會，阿信在唱〈知足〉時，現場燈光一熄滅，歌迷們自動拿出手機開著手電筒模式，搖晃中的燈光是互動與彼此的治癒，但隔著螢幕怎麼突破隔閡呢？

「用小燈泡代替星星燈，讓歌迷有了投射感。」甚至，五月天走到了觀眾席，這是過去在台上演唱者不可能出現的視角，感同身受外，「更是一份『我們都在』的共鳴感和臨場感的體現。」BBC音樂評論家馬克（Mark Savage）觀察，演唱會其實是一場show（秀）的概念，聽覺饗宴之外，也要有視覺饗宴。

這是看得見的部分，看不見的更可貴。在感性面上，是五月天對歌迷觀看感受的細節照顧；在理性面上，是幕後團隊磨深生存之路的打底工程。

再則，對幕後工作人員來說，也是一種鼓舞。「大家又動起來的感覺，很活，這就是LIVE（現場）。」當陳勇志談及這句話時，眼神比談起五月天時還要發亮。疫情讓世界「暫停」，從人際關係到工作都停擺，可是「安靜」絕對不會是這個產業的代名詞。

當時為了填滿整個場地的螢光棒，陳勇志和周佑洋都下場充當工作人員；比照真正演唱會辦理，從音響、燈光到舞台設計都不馬虎，身邊工作的夥伴個個都回來了。對幕後人員而言，疫情讓一切，包括工作暫停，這場線上演唱會讓他們「真真實實回到現場。儘管2020年是不平凡的一年，但非放煙火式地（辦完）就過去，而是留下來了。」陳勇志說。

問及這是入行以來最大挑戰嗎？一下子，泰半營收沒了，整個市場，光是中國上半年就取消了約2萬場次的演唱會，音樂產業所共同面臨的營運壓力不言而喻。

「當年我們歷經了CD取代卡帶、串流襲擊實體市場、演唱會興起，都度過了；這次（疫情）對我來說，不算是最大的危機。人是有血有肉，需要人心、人腦去過濾好歌的，不管世界怎麼變，好的音樂都能經過時間的淬鍊。」陳勇志未露出一絲忐忑。

甫開完董事會接受專訪的周佑洋坦言，聽到疫情，第一時間想的是「現金流」，本打算疫情趨緩，10月到對岸準備原先談好的演唱會，因北京傳出疫情再起，周佑洋苦笑地說：「沮喪不到半天，就開始新計畫。」他也直言，「現金流已經準備到明年第三季。年營收國外僅占3億元，應該可以（度過）。」周佑洋說得保留，卻也含蓄地透露出業務停擺對必應的衝擊。

必應創造周佑洋：飛不出國 反而能專心做

這段時間，他們反而用來韜光養晦，例如演唱會中間有串場影片，以前可能工作期限僅有一星期，現在能多一點時間細緻化；「少了3分之1的產能，就用來開發新內容。」周佑洋說：「未來必應製作開電視節目，也有可能。」

在過去，1年有150天在國外；150天即使在台灣，但還是在各地巡迴。疫情一來，周佑洋多了陪孩子的時間，沉澱的時間也多了出來。

「以前都在『亂飛』（形容演唱會很多），現在可以專心想事情；以前想著下個月就要賣票，都在解決問題，現在聚在一起，談得比較多的是『創造性』的問題。相對很多人，我們已經很幸運，至少不是最壞，更該好好做。」周佑洋緩緩說著，也透顯出他之所以能保持樂觀的答案：惜福和節奏不變、配速以對。

3小時的專訪結束，周佑洋與陳勇志討論起剛接下的案子，內容不是過去聽到的這個流程怎麼改、那個爆破怎麼做的事，而是不一樣的內容該怎麼呈現。「遊戲中有演唱會；或者錄音方式不一定在錄音間，可以到天涯海角錄。我們不是製造業，也不是服務業，從頭到尾都是內容的monitor（監控者），所以我做好我做得到的事，然後做到最好。」陳勇志的從容一以貫之，因為這句話正是當年他帶五月天時，接受訪問的回覆。

「對這個產業來說，最大的不變就是改變；疫情只是逼出我們：不能用傳統方式去思考未來。多了很多刺激，不管在宣傳、包裝、創作和溝通，都有非常多的撞擊。」陳勇志淡淡地說：「物極必反。未來我們不會只是製作公司，而是主動出擊，以音樂為核心的新內容公司。要知道問題，但不能被問題打倒。」低調的陳勇志在訪問中一再強調。

5月31日晚上9點，五月天唱完最後一首歌，一旁文字寫著：「等待你，回來填滿這裡。」疫情會過，人潮會從何處回歸？音樂產業的商業模式會朝何處轉化？陳勇志不斷燒腦地思考著，也許很快就會有答案……。

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