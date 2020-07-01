曾是「德國之光」 為何公開承認帳上有630億台幣「失蹤」？

【文 / 乾隆來】

名列德國DAX成分股的威卡公司承認19億歐元現金「失蹤」，3天後聲請破產；傷害最大的除了股東外，還有從《金融時報》2年前揭弊以來就極力包庇的梅克爾政府。

都說德國人守法、正直、誠實，在小巷子口遇到紅燈，即使清楚看到雙向都沒有車子，照樣遵守交通號誌，一定等到亮起綠燈才起腳過馬路，因為對法律的遵守，是根植在德國社會最核心的 DNA，是吧？

難堪的是，德國在6月爆發了令人難以置信的企業假帳醜聞，而且一爆就是世界級詐欺，還把德國金管會、安永會計師、法蘭克福證券交易所都拉下來陪葬。

德國之光 帳面灌水19億歐元

一度享有「德國之光」榮耀的「威卡金融科技公司」（Wirecard AG），公開承認帳上有19億歐元（約新台幣630億元）的現金「失蹤了」，威卡執行長馬庫斯．布朗（Markus Braun）被以詐欺罪嫌逮捕，再3天之後的6月25日，帳上只剩2億多歐元的威卡德國總公司，因為無法償還到期的13億歐元貸款，向法院聲請破產。

這筆失蹤的630億元資金，威卡公司說是存放在菲律賓的2家商業銀行，但是查帳人員一路追蹤資金流向，追到菲律賓中央銀行，得到的回覆是從來沒有這筆資金流入，而被指名的兩家菲律賓商業銀行也說，威卡或是相關的子公司未曾在他們銀行開戶。

倒是威卡營運長馬薩利克（Jan Marsalek），在德國司法部發出拘捕令之前潛逃出境，先飛到馬尼拉，再轉往宿霧，從宿霧搭飛機逃往中國。

威卡假帳案讓德國企業守法的形象一夕崩盤，威卡假帳的金額，是中國瑞幸咖啡的近7倍（瑞幸營業額灌水人民幣22億元、約新台幣92億元）；威卡用海外公司帳務移轉、虛增營收盈餘的手段來維持股價，類似情節美國在20年前爆發安隆醜聞後就已經全面杜絕。加上營運長潛逃的情節，讓德國看起來像是法治落後的第三世界國家。

更糟的是，威卡長期以來一直是獲得德國政府與企業追捧的績優生，視為德國金融科技（Fintech）的龍頭企業，2018年之後被選入德國DAX指數的成分股，成為代表德國最頂尖、前30大績優龍頭公司。威卡公司的股價總市值在2018年9月一度來到240億歐元（約新台幣8千億元），超越德意志銀行（Deutsche Bank）、德國商業銀行（Commerzbank），成為德國金融產業市值最高的冠軍。如今，新台幣8千億元的股東財富已經化為灰燼，編製DAX成分股指數的法蘭克福證券交易所淪為全球笑柄。

經手千億歐元 會計師難查帳

跟著威卡陪葬的，還有德國金管會（BaFIN），以及簽證會計師安永（EY）。倫敦《金融時報》（Financial Times）從2018年起陸續發表深度調查報導，指稱威卡涉嫌經由海外公司編製假帳，但是德國金管會不只沒有積極啟動調查，反而認為《金融時報》是與海外禿鷹集團合作，威脅對《金融時報》提出刑事訴訟，還祭出禁止放空威卡股票的禁令。

安永作為威卡的簽證會計師，多年來對於公司宣稱存放在信託帳戶的資金無法查核，直到6月19日面臨2019年年報的最終法定截止日，才發布聲明說「這是一次精心策畫及複雜的欺詐行為、涉及全球不同機構的多個當事方，目的是蓄意欺騙。」安永也試圖為自己找下台階，聲稱「即使最健全的審計程序，也未必能發現串謀欺詐。」

在爆發假帳醜聞前，威卡是德國金融科技創新的代表，過去10年美國與中國發展出 FAANG、阿里巴巴、微信等科技創新龍頭，嚴謹的德國企業完全沒有出現世界級創新公司。德國獨角獸公司家數，甚至落後法國與北歐，德國DAX30家成分股都是傳統的汽車、工程與石化集團，威卡列入DAX成分股被視為德國發展數位金融的重要成就。

威卡的核心主業是數位支付，對個人以及企業提供電子匯款，這家公司成立於1999年，經過20年的發展，如今在全球有26個營業點，5300多名員工，用54種語言提供服務，超過31萬家客戶則有聯邦快遞、Fitbit、法荷航空集團等龍頭企業加持。在電子匯款業務上，威卡不斷研發加值服務，包括隨支隨用的數位貸款、市場最佳匯率，以及人工智慧客戶服務方案等。

威卡的電子支付服務也獲得傳統金融機構支持，Visa、Mastercard、AE等信用卡公司是長期合作夥伴，也藉著併購花旗銀行的預付卡業務進入美國與亞洲市場，與阿里巴巴的支付寶、微信支付合作進入中國市場，另一邊則向荷蘭銀行、德意志銀行、中國銀行、中國農業銀行等建立高達17億5000萬歐元的貸款額度。威卡多年來不論是既有客戶的往來深度，或是區域擴張都維持高速成長，2019年，威卡替客戶完成的數位支付，金額高達1250億歐元。

安永會計師聲稱「即使最健全的審計程序，也未必能發現串謀欺詐」也有道理，威卡1250億歐元匯款往來極為複雜，傳統會計師查帳程序，不容易發現躲在天涯海角、區區19億歐元的信託帳戶。

令人難以理解的是，梅克爾政府對於威卡的「呵護」，已經到了把國家榮耀與威卡畫上等號的地步。

《金融時報》最早關於威卡假帳的報導在2018年6月，指稱威卡新加坡公司的印尼籍財務經理Edo Kurniawan在會議中，畫了一張資金流向圖，指導員工如何藉由一種稱為「回流資本」（Round Tripping）的資金流程，將威卡在德國設立的子公司威卡銀行（Wirecard Bank AG）資金，打進設在香港的停業公司，讓這家子公司顯示有足夠的資金，騙過香港金管局（HKMA），發給威卡公司併購美國花旗銀行正要出售的預付卡業務所需的執照，一次取得2萬多家花旗預付卡零售商家客戶，這筆資金之後再進入印度等公司，進行一連串的併購。

《金融時報》持續揭弊，報導威卡在印度併購的可疑操作，其中有一家涉及模里西斯與班加羅爾（Bangalore）街頭外幣買賣攤位的事業，先以3700萬歐元轉手，短短6個星期後，就以3.26億歐元的價格賣給威卡。

德政府急尋買主 防政治風暴

《金融時報》的報導還指出，威卡財務長與會計長對於Round Tripping的手法知情，顯示這是由總公司主導的假帳行為，《金融時報》的報導引起新加坡政府的重視，對威卡在新加坡的辦公室發動搜索。《金融時報》的報導還引發違法跟蹤，一個由利比亞前任情報局長率領的28人私人偵探集團，在倫敦對爆料威卡假帳行為的人士進行威脅性跟蹤。

這期間還有一個插曲，《金融時報》爆料假帳的同時，威卡正在跟孫正義的軟銀集團談判合作協議，孫正義在全球四處收購5G與AI公司，準備成為威卡的合作夥伴，協助威卡進入日本與韓國的行動支付市場。即使面對《金融時報》的爆料，孫正義仍然在去年4月簽約，同意投資高達10億美元買入威卡的可轉換公司債，轉換價格每股130歐元，成為威卡5.6％的大股東。如今在威卡聲請破產之後，孫正義的10億美元投資，短短一年就血本無歸了。

但是，德國金管會不但沒有追查威卡的詐欺操作，反而以「威卡對經濟的重要性」、「市場信心面臨嚴重威脅」為由，指責《金融時報》涉嫌與海外禿鷹集團合作，並祭出禁止對威卡公司股票放空的禁令長達2個月。更令人難以理解的是，《金融時報》還因為揭發弊案，面臨德國金管會與檢察單位的調查與刑事控訴。

如今，被梅克爾政府視為德國金融科技榮耀的威卡轟然倒下，新台幣8千億元的股東財富燒成灰燼，帳上只剩下2億多歐元的現金，灰頭土臉的梅克爾在卸任前，又多背了一項「德國金融史上最大詐騙」的汙點。梅克爾面對各方指責，只透過發言人說「這是一件令人憂慮的事件」（A worrisome case），但是德國金管會仍然堅不認錯，德國財政部長舒茲（Olaf Scholz）還公開力挺金管會，說「金融監管機構極為辛勞，他們做了該做的工作。」舒茲顯然擔憂，威卡假帳事件會引爆成針對梅克爾政府的政治風暴。

梅克爾政府為了避免政治風暴擴大，趕忙替破產的威卡尋求買主，他們必須與時間賽跑，因為遍布全球的受害投資人正透過管道尋求賠償，大家的標的都鎖定失職的梅克爾政府。歐盟執委會要求所屬的歐盟證監會（European Securities and Markets Authority）在7月15日之前，就德國監管當局處理弊案是否有所疏失提出報告，德國的反對黨、聯邦國會，甚至梅克爾自己的基督教民主聯盟的領袖都高聲批判，要求究責，英國金管局則勒令威卡在英國所有的業務停業。

打了勝仗的《金融時報》沒有太高興，只發了評論說德國政界習慣「指責盎格魯撒克遜投機者」，把所有對德國企業的批評「視為對德國愛國主義的攻擊」。在英國「脫歐」中，梅克爾政府為了爭搶歐洲金融中心犯了大錯，政治凌駕一切的決策，最終導致無可挽回的災難，在此又添一例。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

威卡（Wirecard）

成 立：1999年，德國慕尼黑

執行長：馬庫斯．布朗

員工人數：5300人

業 務：提供電子支付交易服務

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