台積電只排第11名！這10家公司員工年薪破165萬「薪」情更優

【文．林韋伶】

臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心昨30日揭露本國上市櫃公司2019年非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，其中更是首度公布「薪資中位數」，較「薪資平均數」更貼近各公司一般員工的真實薪資水平。值得注意的是，台積電（2330）員工薪資中位數為年薪159.6萬，排名第11名，包括：聯詠（3034）、鴻準（2354）、聯發科（2454）、和泰車（2207）等10家上市公司員工「薪」情更好。

根據這次最新統計，上市公司中，員工年薪平均中位數最高的前10名，分別為：聯詠、鴻準、聯發科、揚智（3041）、瑞昱（2379）、華固（2548）、創意（3443）、和泰車、聯陽（3014）、矽創（8016），員工年薪從165.5萬起跳，其中前4名的企業員工年薪中位數都破200萬，且可

看出以半導體產業對員工相對大方。

上市公司員工年薪中位數前11強。(截自證交所網站)

若以上櫃公司的資料來看，薪資中位數排名前10的企業，同樣集中在半導體業，除了在上櫃公司中居冠的原相（3227）外，還有群聯（8299）、力旺（3529）、M31（6643）等企業入榜，在上櫃公司中能擠進前10名者員工年薪也有146萬起跳。值得注意的是，亞軍與季軍分別由生技醫療業的智擎（4162）與建材營造業的新潤（6186）拿下。

上市公司員工年薪中位數前11強。(截自證交所網站)

此次證交所與櫃買中心公布的數據，還有上市櫃公司的員工人數、薪資總額、薪資平均數，證交所說明所謂的「非擔任主管職務之全時員工」就是排除經理人及部分工時人員，僅聚焦於一般常僱員工的薪資水準。想查詢更完整的資訊，可以上臺灣證券交易所網站。

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