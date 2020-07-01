大同股東會創3大驚奇！林郭文艷22字回應小股東 引現場怒火

【文．林信男、黃健誠】

大同（2371）30日上午舉行股東常會，公司派、市場派正面對決，一名小股東對大同董事長林郭文艷提問時，質疑其為何「抹紅」股東；對此，林郭文艷僅回應，「本公司為上市公司，一切就是，所有事情都是依法辦理。」輕描淡寫的答覆，立刻引爆現場小股東們的怒火，「妳放屁」、「下台」等嗆聲，不絕於耳。

大同將在本次股東會中，進行董事改選，林郭文艷主導的公司派，與三圓建設董事長王光祥領軍的市場派正面對決，角逐6席一般董事、3席獨立董事席次。

獲市場派提名爭取獨立董事席次的前立委黃國昌，稍早於臉書發布電子投票結果，稱自己獲得超過18億選舉權數，占總選舉權數的8.916%，高於林郭文艷的0.055%，至於最終結果，仍須視現場投票情形而定。

值得注意的是，在會議開始前，現場情勢便極為緊繃，公司派動員數百名身穿黑西裝的「糾察隊」，管理秩序，避免小股東接近主席桌，雙方數度爆發推擠衝突；整體來看，本次大同股東會，已讓小股東們領教到3大「驚奇」。

一、為參加股東會徹夜排隊 史上首見

市場派為避免被阻擋進場，早在29日下午2點左右，就有許多小股東「超前部署」自備板凳、小電扇，到大同公司門口徹夜排隊，只為確保隔天自己進得了場，為國內上市櫃公司股東會史上首見，可謂一大「驚奇」。

排在隊伍之首者，是資深媒體人蔡玉真，她在接受採訪時痛批林郭文艷，在沒有證據的情況下，不斷以中資議題攻擊市場派，「為了能順利進場、替小股東發聲，我一定會想辦法進去，看看他們怎麼跟小股東交代！」

二、「最早」進場 卻發現位子上已坐滿人

第2大「驚奇」在於，徹夜排隊的股東們，今早進場時，竟發現位子上已坐滿了人；小股東質疑，「有多少股東沒經過合法報到程序，就來這裡報到？是走後門嗎？那我們以後也要走後門！」

對於上述現象，黃國昌在受訪表示，「我一定要幫小股東們講一句話，很多小股東很早就來排隊，在隊伍中，他們也是站在最前面，但早上7點多，他們進去，赫然發現，裡面的位子已經坐滿了人！這群人從哪來的？從公司後門進來？還是本來就在公司裡面？」

三、投票權被剝奪 連外資專戶也一樣

至於第3大「驚奇」，則是投票權被剝奪，一早便有市場派人士反應，在報到時發現，約有2萬6000張股票投票權遭刪除；小股東也在對林郭文艷提問時怒批，「2萬6000張！2600萬股都被妳沒收了！妳憑什麼！」

黃國昌稍早也在臉書發文，稱司儀宣布，「有數十個法人股東與個人股東，通通剝奪投票權（包括8個外資專戶），總共刪除12億多股（總股數23億），超過50%的股票，通通遭到剝奪投票權。連外資專戶也是一樣。最後，只剩下9億多股有投票權。這是什麼叢林投票規則？」

黃國昌直言，「這豈不成了不支持林郭文艷的，就通通沒有投票權！？大同到底砸了多少錢、請了哪個律師，願意具名為此種違法濫權負責？」

他也強調，「我參與獨董選舉，在意的不是有沒有選上，我更在意公司治理及台灣資本市場的秩序……如果上市公司治理，已經違法亂紀到這程度，我們竟然沒有看到主管機關，來扮演法規上面所授權他們應該有的角色，我必須要問，到底是什麼力量，讓我們這些主管機關卻步？」

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