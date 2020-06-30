「恐龍判決」有解？ 人民有望參與審判 國民法官真能改革3大司法弊病？

【文．楊竣傑】

本週起，立法院召開臨時會，計畫在臨時會期間，通過司法院推出的《國民參與刑事審判法草案》，人民有望自2023年起擔任法官，展開台灣司法制度劃世代新頁。

但《今周刊》詢問台北律師公會對審判制度看法，逾四成律師支持「參審制」，卻也有30.6％律師挺陪審制，顯示社會對審判制度走向，仍無明顯共識，綜合兩種制度的「混合版」法案，真能帶台灣航向真實的「司法改革」之路嗎？

29日，第十屆立院第一會期的第一次臨時會，在國民兩黨吵雜聲中召開；議場外，民間司法改革基金會董事長林永頌、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍等人則頂著烈陽在立院前靜坐，要爭取「陪審制」與「國民參審制」併行實施的機會。這場行動，反映蔡英文政府欲在立院決戰、推動的制度，仍未取得最大共識，「折衷版本」上路，仍得面對質疑與挑戰。

台灣社會「司法改革」的聲浪，長期以來從未停過。尤其司法院2019年進行司法改革民調，高達66.2％民眾不滿意司改成效，也有54.4％民眾不相信過去一年法官公正審判程度，甚至56％民眾不信任法官，都讓司改成效打問號。

因此，「人民參與審判」成為艱困改革路上，藍綠都想推動的制度。早自1987年起，司法院就陸續推出《刑事參審試行條例草案》、《國民參審試行條例草案》等方案，馬英九政府時期，更推出人民可參與審判並提出意見，但無表決權的「觀審制」，都無疾而終。

蔡英文2016年上任後，召開「司改國是會議」，將盛行於歐陸法系國家，例如德國、法國、日本的「參審制」，與英美法系國家，美國、英國、澳洲的「陪審制」納入討論。

司改會議第四組委員，針對4個提案投票，除「參審、陪審併行」票數為5票，選擇「參審制」、「陪審制」，及「司法院可從中選一項制度、施行5年後再總檢討」的3個選項，恰巧都為7票，最終司法院選擇先施行參審制，並於今年3月推出《國民參與刑事審判法草案》，才讓司改往前走一步。

《國民參審草案》與參審制、陪審制，哪裡不一樣？

但一般民眾能了解陪審與參審制有什麼不同嗎？甚至了解被法界視為「拼裝車」，又被稱為「國民法官制」的草案差異嗎？

首先，在各大英美電影中常見的「陪審制」，由12名國民組成的「陪審團」，聽取檢方、律師交叉詰問證人、出示證據，透過不斷說明，說服陪審團認定被告是否有罪，但陪審員不可與法官交流，更不能訊問被告或證人，且得經「一致決」認定有罪，再由法官決定刑度。

「參審制」則由「參審員」與職業法官共同參與審理，不僅可以與法官交流，也可訊問被告；他們會共同進行事實認定，以德國為例，有罪認定需超過2/3同意決定，接著討論法律適用與量刑的刑度等，並需要由法官撰寫判決書。

要在立院闖關的《國民參審草案》則保有參審制精神，例如只適用於一審的法院組成為3名職業法官與6名國民法官，可參與審理、評議與判決；草案內的陪審制精神則為避免影響法官心證的「卷證不併送」，及檢辯雙方相互連繫與自主交換書狀，互相開始各自持有的證據，以保障被告公平審判的「證據開示」精神。

台灣適合採參審制或陪審制？法界仍無明顯共識

只是，法界如何評價這幾項制度呢？《今周刊》透過問券，詢問台北律師公會：「考慮台灣的社會形態與司法體系運作，您認為國民參與刑事審判採取哪一種制度最為妥適可行？」

在回收的144個問卷中，58人支持參審制，比率是最高的40.3％，但挺陪審制的44名律師，比率也達30.6％。

兩種制度的支持比率差距不到一成，加上15.3％受訪者認為兩種制度應該併行，顯示參審制雖然獲較多律師支持，但對不同制度的態度，反映社會仍未有共識。

林永頌才在記者會質疑，民進黨不該在各政黨提出版本，且司法院提出的113條草案條文內，其中30條被委員會保留，未經仔細審議就要在臨時會過關，太過草率。

支持此案的民進黨立委蔡易餘強調，「國民法官制就是陪審與參審的『折衷版』。」他認為，讓人民可以進入司法，而且台灣民眾法學素養充足，也可在體制內，學習審理案件，「如果職業法官又偏見，國民法官也可以對他們拍桌子啊！因為大家都平等。」

對於要求直接實施陪審制的民間團體，蔡易餘反問，美國是「判例法」，不撰寫判決書，「陪審制中9名國民法官，誰負責寫判決書？」他指出，立院應盡快讓《國民參審草案》盡快三讀通過，在2023年上路，未來是否往陪審或參審靠攏，得透過6年成效評估期，滾動式檢討，「希望大家不要再陷面子之爭，讓制度盡快上路。」

參審制恐難解決「恐龍判決」等3大司法弊病

但鄭文龍卻不以為然地表示，參審制無法解決「法官貪污」、「政治介入」與「恐龍判決」等三個司法弊病，「司法院以往推『模擬法庭』時，只要職業法官一表達意見，參審員幾乎不敢再提出看法，造成『威權效應』，如何拉近人民與司法的距離，達成公平、公正審判？」

鄭文龍更提出民進黨1999年制定的「行動綱領」第28條寫道：「修訂刑事訴訟法規，建立『陪審』制度。」2012年，民進黨團也主張陪審制度，但昨是今非，令他相當不解，「全球52個國家使用穩健的陪審制度，由人民代表社會意見，判決才不會與與社會脫節。」

林永頌則擔憂，一旦「國民法官制」上路，以往法官判決悖離社會經驗，會被罵恐龍法官，但6名國民法官卻可能得替法官背書。他更強調，與求學後就進入司法界的法官相比，「陪審員不是靠法學素養判決，而靠經驗判斷」，陪審制的精神是「各行各業累積的人生經驗」，陪審制才能大幅拉近人民與司法距離，甚至衝破保守的司法堡壘。「民進黨為何要將一手好球，變成燙手山芋？」

一張表整理「人民參與刑事審判法」相關草案

社會對參審與陪審意見不一致，也成政黨各自表述的戰場。國民黨要推最輕本刑7年以上有期徒刑適用的《公民參與刑事審判法》草案；時代力量立法院黨團則力推《刑事陪審法草案》，台灣民眾黨則希望陪審與參審兩制併行，被告可自由選擇參審或陪審制，施行6年內評估檢討。

資料來源：司法院、立法院 整理：楊竣傑

如何當一位稱職參審員，台灣人準備好了嗎？

一名不具名的律師表示，憂心兩制併行的社會成本太高，「同步上路後，如何評價、誰評價哪個制度較佳？」且日本推動參審制，是透過社會普遍討論，日本司法界從2004年「裁判員法」公布，到2009年參審制上路，編列16億日元宣導和教育，報紙、電視也密集討論，民眾也要學習新制度的內涵，更要學習「如何當一位稱職參審員」，他反問，「台灣準備好了嗎？」

對此，司法院秘書長林輝煌強調，《國民參與刑事審判法草案》的主體為國民法官，人數為職業法官的兩倍，制度也納入陪審制度的精神，且2023年制度上路後施行6年，會成立由司法院長擔任主席的「國民參與刑事審判制度成效評估委員會」，每年都要就前一年度制度施行成效，提出總結報告。

「法案若順利三讀通過，至上路前的兩年多時間，要訂定子法，並讓民眾、律師，甚至職業法官熟悉制度，仍有許多工作待處理。」林輝煌說。

「在未來4年內，國民法官制度一定要上路，讓人民進入法庭擔任國民法官，成為改革的催化劑，讓司法體系與人民的距離不再遙遠，更加符合期待，贏得信賴。」蔡英文於5月20日的就職演說中，強調「國民法官」一定得上路，更定調臨時會通過此草案，勢在必行。

草案即便三讀通過，台灣社會準備好接受這套「混合制」的司法改革嗎？要邁向更好的司法體系，若司法界與公民團體的意見分歧，民眾又如何接納，並透過新制度，建立對司法的信心？民進黨政府得思考，面對最困難的「社會溝通」，有待行政體系動起來，才能跟著人民，改善台灣的司法品質。

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