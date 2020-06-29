快訊

巴基斯坦證交所遇襲 警方擊斃4槍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

聯合新聞網 / 今周刊
圖／shutterstock
圖／shutterstock

【文．張家麒】

夏季用電量大增，電費是很多民眾關心的事，近來網路盛傳，夏季電價一天共分為3個時段、洗衣服應選在晚上，因電費會比其他時段便宜。

對此，台灣事實查核中心詢問台電人員後，證實此為錯誤訊息；台電也在臉書說明，「時間電價」要先申請才開始適用，且網傳的電價內容，與現行時間電價完全不·符。

網路近來流傳一則訊息指出，6月1日至9月30日實施夏季電價，在這段期間，一天電價分為3個時段，分別為1.下午1點至3點是最貴的紅燈時段；2.下午3點至隔天早上7點，為最便宜的綠燈時段；3. 早上7點至下午1點前，是次貴的黄燈時段，而紅燈電費是黃燈的5倍、綠燈的10倍，所以，洗衣服應盡量在晚上的綠燈時段。

（圖／取自台灣事實查核中心）
（圖／取自台灣事實查核中心）

台灣事實查核中心就此訊息詢問台電鄭姓專員，對方表示，台電自1989年起實施「季節電價制度」，每年6月到9月確為夏月電價實施期間，夏月過後自10月1日起，則恢復較低之非夏月電價計費。台電網站亦有相關的電價說明專頁，可提供民眾查詢；因此，每年6到9月為「夏季電價」，而夏月／非夏月電價皆採取累進制，但夏季電價「每度」單價比較高。

不過。鄭姓專員澄清，該訊息提到的紅、綠、黃三色區分時段方式，是台電在2019年與近300名特定客戶合作實驗的「即時電價」方案，至今從未正式實施過。

至於晚上洗衣服是否真能降低電費？鄭姓專員說明，適用住宅電價計算分為兩種方式，分別為「適用住宅非時間電價」、「時間電價」。一般住戶的平均用電量計算，以「適用住宅非時間電價」方式居多，此方式是以總用電量的級距計算費用，並非以不同時段計費，因此無論在哪個時段洗衣服，對電費的多寡都不會有影響。

另外，台電日前也透過臉書「電力粉絲團」說明，一般家中電費是兩個月抄表一次，依用電量多少來計算電費，如果民眾沒有主動向台電申請改用時間電價，是不會以用電時段來計費的。

台電進一步指出，若每月用電700度（也就是一期2個月的電費單用電1400度）以上者，才適合評估後申請改為時間電價，而有意申請者，可透過台電各服務據點，或透過客服專線1911、台電官網申辦。

延伸閱讀》

年過半百更加風采，把人生變成暢藝遊樂園！Powertex仲夏交響曲　舊衣展風華

保險業務員不想讓你知道的事：儲蓄險6年內利息絕對比定存低，簽了會後悔

多數人投資不賺錢，只因犯了這錯誤！股災多存44張第一金，從巴菲特「棒球理論」領悟存股致富術

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

夏季用電量大增，電費是很多民眾關心的事，近來網路盛傳，夏季電價一天共分為3個時段、洗衣服應選在晚上，因電費會比其他時段便宜。

謝金河：「這功能」是台灣強項、勝過新加坡 應趁機做大資本市場

台股的張力 台灣休了4天長假，美國道瓊工業指數在26日下跌730點，全週下跌855.91，對於休息兩個交易日的台股多少會有影響。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

YouBike到底在爭什麼？為何侯友宜批北市「浪費公帑」？一文看懂雙北之爭

近來台北市將YouBike升級為2.0，不過新北市長侯友宜卻表示，當初新北市在YouBike 1.0上已花費9億元，如今升級2.0又要再花5.7億元，他認為是「浪費公帑」，必須尋求其他替代方案。目前新北市已朝向無柱式系統規畫，並已招標在淡水等地試辦，未來民眾恐無法在台北市借車、新北市還車。

台積電出運啦！蘋果筆電將用自家晶片 專家評估：護國神積受惠

蘋果在台灣時間23日凌晨召開全球開發者大會(WWDC)，會中的一大亮點就是執行長庫克正式發表自主研發的ARM架構處理器「Apple Silicon」。對此，凱基投顧分析，ARM架構處理器若在筆電、桌上型電腦應用重拾動能，台積電(2330)將是最大贏家。

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

56歲的趙媽媽，是任職於中央部會的公務員，她的先生任職於建築公司。趙媽媽目前已經擁有5張儲蓄險，其中4張已繳完，每年均可領回紅利，剩下一張10年期保單，每年要繳26萬元保費，還要再繳7年。

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

創立承豪石材、有石材狩獵者之稱的陳博崑，以精準眼光、故事行銷，成為國內前3大石材供應商。比起同業一才賣2、3百元，他最貴能賣到1萬5千元，還深受豪宅客戶青睞，究竟他有什麼能耐？

熱門新聞

晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

謝金河：「這功能」是台灣強項、勝過新加坡 應趁機做大資本市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。