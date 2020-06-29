晚上用洗衣機較便宜？網傳「夏日電價分時段、價差達10倍」 台電曝真相

【文．張家麒】

夏季用電量大增，電費是很多民眾關心的事，近來網路盛傳，夏季電價一天共分為3個時段、洗衣服應選在晚上，因電費會比其他時段便宜。

對此，台灣事實查核中心詢問台電人員後，證實此為錯誤訊息；台電也在臉書說明，「時間電價」要先申請才開始適用，且網傳的電價內容，與現行時間電價完全不·符。

網路近來流傳一則訊息指出，6月1日至9月30日實施夏季電價，在這段期間，一天電價分為3個時段，分別為1.下午1點至3點是最貴的紅燈時段；2.下午3點至隔天早上7點，為最便宜的綠燈時段；3. 早上7點至下午1點前，是次貴的黄燈時段，而紅燈電費是黃燈的5倍、綠燈的10倍，所以，洗衣服應盡量在晚上的綠燈時段。

（圖／取自台灣事實查核中心）

台灣事實查核中心就此訊息詢問台電鄭姓專員，對方表示，台電自1989年起實施「季節電價制度」，每年6月到9月確為夏月電價實施期間，夏月過後自10月1日起，則恢復較低之非夏月電價計費。台電網站亦有相關的電價說明專頁，可提供民眾查詢；因此，每年6到9月為「夏季電價」，而夏月／非夏月電價皆採取累進制，但夏季電價「每度」單價比較高。

不過。鄭姓專員澄清，該訊息提到的紅、綠、黃三色區分時段方式，是台電在2019年與近300名特定客戶合作實驗的「即時電價」方案，至今從未正式實施過。

至於晚上洗衣服是否真能降低電費？鄭姓專員說明，適用住宅電價計算分為兩種方式，分別為「適用住宅非時間電價」、「時間電價」。一般住戶的平均用電量計算，以「適用住宅非時間電價」方式居多，此方式是以總用電量的級距計算費用，並非以不同時段計費，因此無論在哪個時段洗衣服，對電費的多寡都不會有影響。

另外，台電日前也透過臉書「電力粉絲團」說明，一般家中電費是兩個月抄表一次，依用電量多少來計算電費，如果民眾沒有主動向台電申請改用時間電價，是不會以用電時段來計費的。

台電進一步指出，若每月用電700度（也就是一期2個月的電費單用電1400度）以上者，才適合評估後申請改為時間電價，而有意申請者，可透過台電各服務據點，或透過客服專線1911、台電官網申辦。

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