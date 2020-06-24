YouBike到底在爭什麼？為何侯友宜批北市「浪費公帑」？一文看懂雙北之爭

【文．林宏文】

近來台北市將YouBike升級為2.0，不過新北市長侯友宜卻表示，當初新北市在YouBike 1.0上已花費9億元，如今升級2.0又要再花5.7億元，他認為是「浪費公帑」，必須尋求其他替代方案。目前新北市已朝向無柱式系統規畫，並已招標在淡水等地試辦，未來民眾恐無法在台北市借車、新北市還車。

此外，針對台北市YouBike 2.0政策，市議員也炮轟市長柯文哲，質疑被廠商牽著走，業者故意設計讓1.0與2.0不相容，台北市在1.0花了大錢後，如今2.0繼續建置還要再花5億元，卻仍是1萬3000多台車，這樣合理嗎？

有關YouBike 1.0及2.0的爭議，近來鬧得相當大，不過，很多人可能都沒搞懂到底發生了什麼事，尤其新北市預計試辦的「電子圍籬無椿共享電動車」計畫，到底與YouBike 2.0有什麼差別，也相當值得探討。

回顧歷史，由捷安特公司推動的YouBike在十年前推出後，確實在台灣獲得相當多好評，對比後來中國大陸出現共享單車投資狂潮，並形成資金過剩及單車墳場的亂象，YouBike又被稱為另一個台灣之光，加上後來oBike來台營運，也出現單車到處亂丟、破壞市容的情況，更讓台灣認定YouBike才是最佳共享單車的營運模式。

不過，若對比目前全世界主要城市智慧單車的營運現況，其實YouBike的設計才是少數。

決定不花大錢 新北市和運點科技合作

先談YouBike 2.0的設計概念。此次被批評最多的是1.0及2.0版本不相容，因為1.0車上沒有放電腦主機（大腦），而是設在停車椿上，使用者要在停車椿上刷悠遊卡才能完成解鎖。

至於2.0則是把大腦改放到車上，直接刷腳踏車進行解鎖，但仍然要設立新的停車椿，但車椿設計又與1.0不同，因此市政府必須重新找新的土地，並需要再花大筆資金進行新的停車椿建設，並花費一段時間進行兩個系統的轉換。

因此，簡單來說，新北市最後決定不再採用YouBike 2.0，主因就是這個模式要讓新北市再花5.7億元的大錢，目前試辦的運點科技(Moovo)公司與新北市的合約，採用的是「電子圍籬無椿共享電動車」系統，可以讓新北市省下大部分的建設經費，並承諾要做到自負盈虧。

Moovo的建設經費可以大幅降低，原因是不必特別花大錢建停車椿，只要在新北市現有機車或單車停車格中，畫出一些簡單的設施與規畫，就可以完成。使用者一樣要將電動車停到規畫好的位置點，以智慧手機透過App拍照上傳，營運商透過全球衛星定位系統（GPS）定位，就可以確定車子有無停進指定區域並完成還車動作，這就是「電子圍籬、無椿」的意義。

因此，透過這種無椿設計，但使用科技來進行「電子圍籬」的規範，與YouBike規定停車位置點的效果相同，也可以避免過去oBike造成大家亂停車及破壞市容的問題。

Moovo成立於去年1月，總部設在台灣，成員有來自趨勢科技、微軟和摩拜負責國際營運部門的主管，該系統目前在西班牙、義大利、新加坡等城市營運，而且近來也獲得台灣知名創投心元資本領投，引進上億元國際資金，並獲選為AAMA台北搖籃計畫優秀創業團隊。

其實，科技不僅日新月異，GPS、物聯網（IOT）等技術進展快速普及，YouBike過去需要花大筆資金建設停車椿的模式，尤其政府還要不斷掏出大筆錢來建設，如今看起來確實已經有些落後，這就好像每個人都人手一支智慧手機，卻還規定要到公共電話亭去打電話一樣多此一舉。

從拖油瓶變金雞母 YouBike貢獻巨大不少獲利

事實上，如果觀察世界各國交通建設經費配比來看，大部分國家都把經費放在地鐵、公車等長途公共交通建設上，因為這是民間無法負擔的建設，至於像智慧單車這種連接「最後一哩」的微交通部分，大多是開放給民間承包為主，也可以讓政府不用負擔太多的財政壓力，這也是為何新北市政府最後會改變作法的主因。

有趣的是，針對議員質詢台北市要對YouBike 2.0收多少權利金時，柯文哲市長答詢表示，去年簽合約時「頭腦不清」，等2.0系統穩定後，會再與捷安特重新議約，現階段的合約是過渡期，「1.0變2.0中間要拖4年，會變成大災難，要在最短時間內從1.0變2.0」；目前建置費用未付錢給廠商，未來2.0會在議會監督下重新議約。

YouBike推動初期，捷安特（巨大）曾透露公司三年虧損5千萬元，不過，如今YouBike營運已開始獲利，在巨大2019年財報中，由公司100%持有的微笑單車營運淨利是1.53億元，顯然營運上已轉虧為盈。

此外，根據業界估算，捷安特生產一台YouBike單車成本是6千元，但賣給各地政府則是一台1.3萬元，即使早期營運虧損，但捷安特仍然可以從賣腳踏車中獲利，以全台灣微笑單車總計約5萬台計算，捷安特的獲利其實相當好。

從一些蛛絲馬跡來看，此次新北市對YouBike 2.0踩剎車，是有可能造成未來台北市與新北市單車不相容、並形成市民不方便的問題。不過，在柯文哲自己都坦誠與捷安特簽約是頭腦不清的情況下，未來事件有無可能引發出新的政治風暴，恐怕要再觀察下去。

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