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台積電出運啦！蘋果筆電將用自家晶片 專家評估：護國神積受惠

聯合新聞網 / 今周刊
圖／達志
圖／達志

【文．林韋伶】

蘋果在台灣時間23日凌晨召開全球開發者大會(WWDC)，會中的一大亮點就是執行長庫克正式發表自主研發的ARM架構處理器「Apple Silicon」。對此，凱基投顧分析，ARM架構處理器若在筆電、桌上型電腦應用重拾動能，台積電(2330)將是最大贏家。

蘋果在今年WWDC宣布將與英特爾晶片分手，以自家研發晶片作為Mac電腦的處理器。對此，富達投信投資部主管張翠玲分析：「相信會很多台灣廠商因此受惠，因為台灣供應鏈能提供相對完整的服務，尤其在中美關係緊張之時，台灣供應鏈角色更吃重。」而凱基投顧則直指，在此變化當中最大的贏家可能是台積電。

凱基投顧分析，就性能與功耗來說，蘋果為深耕軟硬體生態系，最終選擇在電腦上採用自家設計的晶片，這樣的選擇並不讓人意外，而儘管自家晶片的應用要到2021年的MacBook新機才會推出，因此短期內對台積電營收要大幅成長沒有幫助，但背後帶來的訊息更為重要。

「英特爾近年製程推進不順，這凸顯非英特爾陣營(ARM架構、超微)的處理器動能將逐步升溫，可望撐起台積電先進製程的長期成長。」凱基投顧分析師陳佳儀這樣分析。

不過，瑞銀證券亞太區半導體首席分析師呂家璈則持較保守的態度，他認為蘋果的這項決定其實市場已經有所準備，晶片未來將委由台積電生產也已塵埃落定，因此短期內來說，對台積電股價表現激勵有限。

若1成電腦改採ARM架構處理器　對台積電營收貢獻成長上看3%

而呂家璈同時也認為後續產生的效應更值得留意，如果蘋果採用ARM架構的處理器取得好結果，其它電腦廠可能跟進，屆時對台積電營運的幫助就會增強，預估若有1成電腦改採ARM架構處理器，對台積電營收貢獻就會有2~3%的成長。

儘管目前景氣還有很多不確定性，但考量台積電在晶圓代工的獨特領先地位，凱基投顧分析台積電在先進製程、成熟節點與8吋製程維持高檔稼動率將成為新常態。其中，預估在今年第四季開始，聯發科就會開始填補台積電7奈米製程裡面，因為中美貿易戰出現的海思產能缺口。

而在營運成績預估的部分，隨著iPhone 12將於第三季下旬上市，凱基投顧預期台積電第三季營收將季增2.6%，若再加上新MacBook帶來的成長動能，台積電今、明兩年獲利將分別年增28.2%與10.6%。瑞銀證券則分析，今年下半年台積電因為可能面對庫存問題對其表現看法較保守，但仍看好其長線成長動能。

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