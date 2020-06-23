看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

【文 / 馬瑞璿、王子承】

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

僅僅12天，惠普（HP）控告廣達集團旗下廣明光電違反托拉斯法的案件出現重大逆轉！6月初，廣明總經理何世池還對二審判決結果大喊「ridiculous」（荒謬），6月18日，惠普、廣明就同步宣布「和解」。短短12天，雙方之間做了什麼樣的攻防，讓訴訟終於畫下句點？

美國聯邦地區法院今年1月判決廣明必須賠償惠普的金額高達4.39億美元，折合新台幣約131.28億元。攤開廣明今年第一季財報，總資產也才121.8億元，扣除負債47.05億元，淨資產只有74.75億元，根本不夠賠。

所幸雙方達成和解，雖然賠償金額保密，但法學專家認為，若惠普以原始所稱受損金額1.76億美元（換算約新台幣約52.63億元）要求和解，廣明最好同意，這與廣明今年第一季帳上現金相差不遠。

對此，廣明僅回應，「和解金額內容不能對外透露，財務狀況足以支應及維持公司正常運作。」消息一出，一改6月上旬連3天跌停走勢，廣明6月19日、22日連2根漲停板鎖死不動，不但讓廣明股價一吐先前怨氣，連2日漲停價委買量也都高達10萬張以上，投資人想買也買不到。

原本二審判決下來時，外界幾乎都認為，廣明賠付巨額幾乎是木已成舟，但熟悉法律程序的專家指出，在惠普申討賠款的執行過程，有機會讓廣明實際賠付金額不那麼高。

官司之下沒有贏家 專家：最好結局就是和解

關鍵在於，若廣明不自動履行美國法院判決，惠普可持美國判決向台灣法院提起許可執行之訴，待取得勝訴判決確定後，才能在台灣強制執行，而「台灣法院判決」會成為廣明最終賠償金額的談判關鍵。

「台灣《公平交易法》裡面也有賠償3倍金額的規定，所以我們法院很可能會傾向肯定3倍懲罰性賠償。」台灣大學法律學院教授沈冠伶研究廣明案之後做出分析，「但這個金額已經影響到公司繼續生存的利益，從財產權保障及是否違反比例原則的觀點，是否要全額承認，這都有討論空間。」

再者，如果雙方繼續告下去，等台灣法院最終判決下來，到惠普要求強制執行，一連串程序沒有花個5年、10年跑不完，不論對廣明或是惠普 都是時間與金錢的消耗。

「最好的結局就是和解。」早在雙方尚未握手言和之前，一位法界專家就如此表示，而且「只要惠普肯和解，廣明最好趕快踩煞車。」

對惠普來說，打下去也未必有利。群勝國際法律事務所主持律師歐陽弘就表示，「假設惠普真的要徹底擊退廣明、廣達，官司就會繼續下去，但這麼做，廣明擺明會破產，只要廣明用破產應對，惠普就會妥協。」

惠普自然知道，若把廣明逼到破產，能不能拿足賠償金還是問題，何況惠普是廣達的大客戶，撕破臉，對彼此都沒有好處。因此，雙方再度洽談和解，順勢走下台階，於6月18日簽訂保密和解協定。

廣明案雖然畫下句點，但對以代工製造為主的台灣產業界，要避免戴上「托拉斯」大帽，確實是企業必上的一課。廣明原本以為身為代工業者，客戶是否「聯合定價」跟代工者無關，但本案凸顯了實際狀況並非如此。廣明被美國司法認定為涉嫌與客戶「共謀」，無法置身事外。再者，一旦反托拉斯法案件成立，也不是刑事沒事，民事訴訟也就跟著沒事，且往往民事訴訟敗訴的賠償金，足以造成公司致命傷害，不可輕視。

10年前，台灣面板業也曾遭控「涉及聯合壟斷」，當時，友達、奇美電高階主管都曾因此赴美服刑。10年過去，市場彷彿淡忘了這件事。

紅線、風險與準備 過來人、專家解析反壟斷法

曾因判刑確定而赴美坐牢369天的前奇美電總經理、現任誠美材董事長何昭陽，便以過來人的身分，為台灣企業解析反托拉斯法絕對不能踩到的紅線、不能小看的風險、以及企業應該做好的準備。

談起反托拉斯法，何昭陽認為，有3件事情企業必須要認識。第一，認識共謀。第二，了解寬恕原則。第三，明白台灣法庭與美國法庭不同。

「那個時候，我本來不願意認罪。後來，是美國律師在黑板上一字一句跟我說明到底美國認為的『共謀』是什麼，我才大徹大悟。」何昭陽回憶起多年前的那一幕，歷歷在目，「這讓我做了180度的改變，2010年決定認罪。」

究竟什麼是共謀？交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔說，美國的「共謀」與台灣的「共同正犯」是不一樣的概念，她用一個淺顯易懂的例子來說明，「如果A與B兩個人講好明天早上9點要去搶銀行，還分配好各自工作，結束後，A就Google Map查詢路線。至此，共謀搶銀行這條罪已然成立，即使明天A與B都沒有出現在銀行，這條罪仍然成立。」也就是說，只要彼此達成合意，裡面已經有人開始做一些準備，共謀罪就已經達成。

全球許多國家的競爭法（Competition Law，獨占禁止法）都有「寬恕政策」，以美國來說，第一個來自首的人，可獲得100％刑事、民事責任豁免；何昭陽回憶，當年面板反托拉斯法案中，就是因為有企業想要搶豁免權，大力配合調查，這也讓後面才認罪的他們吃足苦頭。

法庭上比誰的瑕疵少 盡速和解才能降低損害

對於寬恕政策，成功大學法律系副教授顏雅倫表示，「愈晚和解的被告，就有愈高的風險承擔共謀產生的所有損害賠償責任，即使某個被告說不定是在共謀案裡面比較重要的角色，但因為寬恕政策，這個被告的損害就降低了。」

另外，台灣法庭與美國法庭的審理制度大不同。何昭陽說，「美國法庭採取陪審團制，陪審團是隨機抽樣老百姓，我參加的那一庭，陪審團員有10來個，它的組成有歐巴桑、歐里桑，也有年紀很輕的，不見得曉得品牌、代工到底是什麼。」

顏雅倫提醒，「台灣廠商不能拿台灣訴訟制度去評斷，或者認為美國的訴訟程序會怎麼進行。在別人的法院，中間會不會有一些不利的因素，企業進庭審之前就要評估。」

資策會科法所組長許芳瑜也強調，如果進入了美國反托拉斯法訴訟階段，關鍵點已經不是去爭執有沒有實質影響力，關鍵在於比誰的瑕疵少，惟有盡速與被告和解，才能自保。

服刑回台後，何昭陽開始強力推動企業法遵，「公司明定了許多規定。」包括與競爭者會面、參與同業公會時必須注意的事項，他認為，企業法遵成本就算因此提升5％到10％，成本不會上升多少，但能避免在商業行為上踩紅線。

其中，同一產業的業務人員互動尤須審慎。何昭陽叮囑公司員工，「與外人，尤其是熟識友好者，必須要注意：1、嚴禁談公事。2、公私分明，公司用公司e-mail，私事用私人電話。3、行事曆上務必標示清楚公出的人、事、物（歷史久遠也可考）。」務必要將公與私劃清界線。

回首過往，何昭陽坦言，「那個認罪對我們是對的。友達到二審，也是輸。」幸好他及早明白了什麼是「共謀」，他說：「我經歷的這一遭，讓大家了解這件事情的嚴重性。」惟有確切了解美國反托拉斯法對被告「是否有共謀」的認定原則，從頭防範，才能徹底避免踩紅線。

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