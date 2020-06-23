聽新聞
test
0:00 / 0:00

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【文/黃煒軒】

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

業者對於降息預期偏高，多是考量第二季經濟表現不佳、外需市場疲弱、主要國家已進一步降息等因素，更重要的是，新台幣近期匯率過於強勢。至於央行意外「不降息」，據官方新聞稿，理由是政府及央行的各項刺激政策逐漸發揮成效等。

經濟基本面有撐 無降息理由

「兩派（支持和反對降息）看法都有一定道理。」專長國際總經的台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示。然而，在央行理監事會前就主張「不該降息」的他強調，依目前台灣的經濟基本面與資金水位，央行都沒有再降息的理由。

他分析，現在市場普遍認為台灣經濟下半年會漸漸回升，前提是「內需」強力助攻整體經濟，但「降息會拉高進口成本（因為新台幣貶值），對內需發展不利！」

就資金水位看，吳孟道觀察，之前央行「未到期定存單餘額」一度衝破8兆元新台幣，最近364天定期存單「得標利率」更是下探至0.33％，雙雙創下歷史紀錄，「這代表銀行怕風險，不敢輕易把錢貸出去，只好一窩蜂都去搶央行定存單。」他解釋：「市場其實不缺錢，缺的是如何引導這些錢到產業去。」

而且，未來一旦台灣開放國門，不能保證不會受到全球第二波疫情衝擊，「在利率已逼近零，且楊金龍（央行總裁）也曾多次強調不走『負利率』這一步，那央行為何現在就要把子彈打光？」吳孟道反問。

雖然經濟學者為央行這一回的決策按讚，但據了解，此次的「不降息」決定，央行內部仍是經歷了一趟天人交戰。知情人士透露，因為近期新台幣匯率猛升，楊金龍日前在內部政策討論上，曾一度透過幕僚「暗示」傾向降息，但風向釋出後，不少理事會成員卻開始透過管道表達反對意見。

「我能體會楊金龍想要降息的壓力，」一位金融業退休資深主管說，「畢竟最近新台幣升值太快，而且美國大量印鈔，未來新台幣升值壓力恐會更大。」但他也明白，現在台灣確實沒有降息的理由，「整體來看，這一次利率決策的結果可以肯定，而央行理事們敢表態，決策過程也把不同聲音納入考慮，更值得肯定！」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1227期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

56歲的趙媽媽，是任職於中央部會的公務員，她的先生任職於建築公司。趙媽媽目前已經擁有5張儲蓄險，其中4張已繳完，每年均可領回紅利，剩下一張10年期保單，每年要繳26萬元保費，還要再繳7年。

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

結婚買房「四大眉角」要注意 預算有限房貸怎分配、可買哪些區域？

許多有意結婚的民眾，會將買房納為結婚計畫的一環，但在挑選「婚房」時，必須注意哪些原則？專家建議，買婚房，除了要將兩人上班地點、未來生子計畫納入考量外，房子登計在誰的名下、貸款人是誰，都有一些「眉角」，先想清楚，未來才不會因「房事不順」造成爭執。

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

創立承豪石材、有石材狩獵者之稱的陳博崑，以精準眼光、故事行銷，成為國內前3大石材供應商。比起同業一才賣2、3百元，他最貴能賣到1萬5千元，還深受豪宅客戶青睞，究竟他有什麼能耐？

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

張忠謀車牌號碼的秘密 竟跟35年前遇「宮廷政變」大有關係

台積電創辦人張忠謀被視為半導體教父，眾所周知他在1987年創辦台積電，締造往後30多年的台積榮景，並奠定台灣在全球半導體產業的地位。

兆豐金、玉山金...領股息退休夢碎？這些圖表告訴你：現在開始存「金融股」恐凶多吉少

如果用Google關鍵字搜尋「銀行+存股」，會發現跳出來的新聞高達12,100,000筆資料，各新聞標題更是讓人看了「血脈賁張」，例如「只靠一檔金融股，年領80萬股息」、「45歲才存銀行股，退休後月領18萬股利」、「存200張ＸＸ金，退休後月領20萬股利」….。

我根本不稀罕當國民黨的官！被拱參選黨主席 趙少康憶闢室密談往事

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨籍的陳其邁已辭去行政院副院長，要全力投入選戰，然而國民黨尚未推出人選，外界認為藍營已失去方向。

熱門新聞

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

結婚買房「四大眉角」要注意 預算有限房貸怎分配、可買哪些區域？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。