天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

【文/黃煒軒】

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

業者對於降息預期偏高，多是考量第二季經濟表現不佳、外需市場疲弱、主要國家已進一步降息等因素，更重要的是，新台幣近期匯率過於強勢。至於央行意外「不降息」，據官方新聞稿，理由是政府及央行的各項刺激政策逐漸發揮成效等。

經濟基本面有撐 無降息理由

「兩派（支持和反對降息）看法都有一定道理。」專長國際總經的台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示。然而，在央行理監事會前就主張「不該降息」的他強調，依目前台灣的經濟基本面與資金水位，央行都沒有再降息的理由。

他分析，現在市場普遍認為台灣經濟下半年會漸漸回升，前提是「內需」強力助攻整體經濟，但「降息會拉高進口成本（因為新台幣貶值），對內需發展不利！」

就資金水位看，吳孟道觀察，之前央行「未到期定存單餘額」一度衝破8兆元新台幣，最近364天定期存單「得標利率」更是下探至0.33％，雙雙創下歷史紀錄，「這代表銀行怕風險，不敢輕易把錢貸出去，只好一窩蜂都去搶央行定存單。」他解釋：「市場其實不缺錢，缺的是如何引導這些錢到產業去。」

而且，未來一旦台灣開放國門，不能保證不會受到全球第二波疫情衝擊，「在利率已逼近零，且楊金龍（央行總裁）也曾多次強調不走『負利率』這一步，那央行為何現在就要把子彈打光？」吳孟道反問。

雖然經濟學者為央行這一回的決策按讚，但據了解，此次的「不降息」決定，央行內部仍是經歷了一趟天人交戰。知情人士透露，因為近期新台幣匯率猛升，楊金龍日前在內部政策討論上，曾一度透過幕僚「暗示」傾向降息，但風向釋出後，不少理事會成員卻開始透過管道表達反對意見。

「我能體會楊金龍想要降息的壓力，」一位金融業退休資深主管說，「畢竟最近新台幣升值太快，而且美國大量印鈔，未來新台幣升值壓力恐會更大。」但他也明白，現在台灣確實沒有降息的理由，「整體來看，這一次利率決策的結果可以肯定，而央行理事們敢表態，決策過程也把不同聲音納入考慮，更值得肯定！」

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