聽新聞
test
0:00 / 0:00

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

聯合新聞網 / 今周刊
劉咸昌
劉咸昌

【撰文‧今周刊編輯團隊】

56歲的趙媽媽，是任職於中央部會的公務員，她的先生任職於建築公司。趙媽媽目前已經擁有5張儲蓄險，其中4張已繳完，每年均可領回紅利，剩下一張10年期保單，每年要繳26萬元保費，還要再繳7年。

趙媽媽自陳是儲蓄險忠實信徒，母親曾因投資股票遇到「郭婉容事件」大崩盤慘賠，讓趙媽媽把出社會所賺的第一桶金，全部給母親應付融資追繳。從那之後，她就把股票視為洪水猛獸，結婚時，也與先生約法三章，股票、期貨等投機遊戲絕對不碰。

去年，趙媽媽的大兒子大學畢業、開始就職後，她有更多餘裕買儲蓄險，不過，她的想法卻有180度的大轉變。「我的一位同事父親因為失智，需要請看護照顧，每個月開銷高達5萬多元。雖然，我與老公的父母都很健康，但世事難料，而且，我的老公還是獨生子！」她計算，5張儲蓄險保單，預計未來每年可領回18萬元紅利，加上先生的退休金，每個月收入估計有11至12萬元。「但我們上頭還有4個老的要照顧，未來會怎樣很難說，想遠一點，還是覺得相當不安……。」

儲蓄險保單停賣　每年6000億保費尋求新出路

最近一年來，市場上大量的儲蓄險保單停賣，加上利率愈來愈低，讓趙媽媽下定決心：退休理財，不能光靠儲蓄險！於是，趙媽媽去年開始投資ETF，以往把股票視為洪水猛獸般的她，開始認真研究高殖利率股票、ETF、REITs、債券型基金等，準備把儲蓄轉進這些商品內。

趙媽媽是台灣眾多儲蓄險保戶的典型寫照之一。政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆指出，儲蓄險在學理上並沒有精確定義，但大體是指「保障成分很低、以理財為主要目的之壽險產品，類定存保單就是代表。」儘管金管會沒有對儲蓄險保費有精確統計，「但每年5至6000億元的保費跑不掉！」彭金隆估算說。

令人情何以堪的是，台灣人每年保費愈繳愈多，保障卻是少得可憐。金管會統計指出，台灣平均每人年繳15萬元台幣保費，是美國的兩倍強；以2018年而言，總計有19.6萬保戶不幸離世，但平均每人領的死亡給付僅56.8萬元。講難聽一點，辦完後事所剩無幾，更遑論要照顧遺孤家人。

儲蓄險錯當保險　金管會出手改革、扭轉亂象

有鑑於台灣人保費愈繳愈多，保障卻愈來愈少，金管會研擬多時的「健全保險商品結構相關規範」將於7月1日正式實施。這紙新規定的最主要精神在於，大幅提高壽險死亡給付的下限。

舉例來說，某25歲保戶購買終身壽險保單，如果不幸於30歲過世，這張保單的死亡給付，必須至少是已繳保費的190％。換句話說，如果保戶已繳50萬元保費，死亡給付必須至少95萬元。（31歲至40歲為160％，依年齡層各有不同。）

7月1日保險新制上路，壓縮儲蓄險的利率空間，將導致許多保單停賣，「保費收入懸崖」於焉出現。據壽險公司主管指出，如果光計躉繳型的終身壽險，這個高資產階級最愛的「儲蓄險」，初年度保費收入較去年同期恐將衰退50％以上，堪稱是保費懸崖的重災區。

另一方面，銀行通路占了台灣整個保險銷售45％至50％比重，且理專大多只賣容易說明、不需理賠後續服務的儲蓄險商品，所受的衝擊自然高於壽險公司或保經保代的旗下業務員。

一般來說，財富管理手續費中，主要來源有保險、基金、信託及結構性商品等，其中保險占了50％至60％比重，是財富管理手續費收入中最重要的來源。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1227期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

56歲的趙媽媽，是任職於中央部會的公務員，她的先生任職於建築公司。趙媽媽目前已經擁有5張儲蓄險，其中4張已繳完，每年均可領回紅利，剩下一張10年期保單，每年要繳26萬元保費，還要再繳7年。

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

「本行理事會一致決議維持政策利率不變。」6月18日，央行召開今年第二季度理監事會議，最終的「不降息」決定頗令市場意外，因為就在理監事會前夕，無論是彭博或路透的調查，都顯示逾半數的金融業者認為央行應會降息。例如，路透在所調查的16家金融機構中，就有高達11家預期降息。

結婚買房「四大眉角」要注意 預算有限房貸怎分配、可買哪些區域？

許多有意結婚的民眾，會將買房納為結婚計畫的一環，但在挑選「婚房」時，必須注意哪些原則？專家建議，買婚房，除了要將兩人上班地點、未來生子計畫納入考量外，房子登計在誰的名下、貸款人是誰，都有一些「眉角」，先想清楚，未來才不會因「房事不順」造成爭執。

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

台灣法制師承德國，卻對英美法系不夠了解，尤其是反托拉斯法，接連讓台灣企業跌跤。此次的廣明案、10年前的面板產業反托拉斯案，都是台灣企業的最佳借鏡。

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

創立承豪石材、有石材狩獵者之稱的陳博崑，以精準眼光、故事行銷，成為國內前3大石材供應商。比起同業一才賣2、3百元，他最貴能賣到1萬5千元，還深受豪宅客戶青睞，究竟他有什麼能耐？

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

張忠謀車牌號碼的秘密 竟跟35年前遇「宮廷政變」大有關係

台積電創辦人張忠謀被視為半導體教父，眾所周知他在1987年創辦台積電，締造往後30多年的台積榮景，並奠定台灣在全球半導體產業的地位。

兆豐金、玉山金...領股息退休夢碎？這些圖表告訴你：現在開始存「金融股」恐凶多吉少

如果用Google關鍵字搜尋「銀行+存股」，會發現跳出來的新聞高達12,100,000筆資料，各新聞標題更是讓人看了「血脈賁張」，例如「只靠一檔金融股，年領80萬股息」、「45歲才存銀行股，退休後月領18萬股利」、「存200張ＸＸ金，退休後月領20萬股利」….。

我根本不稀罕當國民黨的官！被拱參選黨主席 趙少康憶闢室密談往事

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨籍的陳其邁已辭去行政院副院長，要全力投入選戰，然而國民黨尚未推出人選，外界認為藍營已失去方向。

熱門新聞

儲蓄險回不去了！你的錢該放在哪裡？保險業的「危機」與「轉機」

天人交戰後決定「不降息」！央行強力助攻經濟拚內需學界讚聲一片

看廣明、惠普和解戲碼 「過來人」教台企如何避踩反托拉斯法紅線

價格是同業50倍！曾投資房仲業虧300萬 他如何翻身成為高檔石材王？

結婚買房「四大眉角」要注意 預算有限房貸怎分配、可買哪些區域？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。