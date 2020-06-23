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結婚買房「四大眉角」要注意 預算有限房貸怎分配、可買哪些區域？

聯合新聞網 / 今周刊
圖／劉咸昌攝
圖／劉咸昌攝

【文．黃健誠】

許多有意結婚的民眾，會將買房納為結婚計畫的一環，但在挑選「婚房」時，必須注意哪些原則？專家建議，買婚房，除了要將兩人上班地點、未來生子計畫納入考量外，房子登計在誰的名下、貸款人是誰，都有一些「眉角」，先想清楚，未來才不會因「房事不順」造成爭執。

一、「婚房」地點從何挑起？上班地點、爸媽住哪都是重點

買房地點選在哪、從哪個區域開始看起，常是夫妻買房時，最先考慮的重點，21世紀不動產企研室襄理董家菱指出，挑選婚房地點，可先根據雙方工作的通勤方式來考慮。

舉例來說，若夫妻其中一方，是搭乘大眾運輸工具通勤，就可挑選離公車站、捷運站、火車站、高鐵站等交通建設較近的物件，未來通勤會比較方便；如果兩人工作地點相距甚遠，則可選擇靠近其中一方上班地的物件，藉此節省通勤時間及費用。

若有生子計畫，且娘家、婆家也在同一個縣市，可挑選距離娘家、婆家較近的物件，讓爸媽成為未來小孩的後援部隊，需要加班時，不用趕下班接送小孩，不僅能讓爸媽含貽弄孫，也可維持不遠不近的距離，保有各自生活空間。

二、兩房格局「進可攻、退可守」　未來換房易轉手

董家菱也提到，挑選婚房時，以物件格局來說，還是建議2房或2房以上產品，因為除了主臥室外，無論未來有無小孩，多餘的房間可作為工作室、儲藏室、書房使用，且夫妻兩人各自擁有自己的空間，也是維持夫妻關係非常重要的一環。

孩子出生後，多餘的房間還可作為小孩房，另外，2房格局因低總價、家庭型態改變等緣故，仍是市場主流產品，如果未來需要換房，市場接受度較高，轉手相對容易。

三、婚前共同買房可採「聯名登記」　房貸申辦需考量最大利益

其他值得新婚夫妻注意的事項，還有「登記」及「房貸」，董家菱提醒，因房子的價值較高，建議民眾在婚前，可先協議持有及分配規劃，婚前買房者，則要注意，房子若只登記其中一人，屬於個人財產。

夫妻倆若要在婚前共同購買房子，最好採「聯名登記」，未來任一方要賣屋，都需經過另一方同意，且賣屋所得屬於夫妻兩人共有；若已購屋，但未來想換屋的夫妻，則可考慮只登記夫妻其中一人名下，因為每人都可享有一生一次的自用住宅土地增值稅10%優惠稅率。

貸款方面，董家菱指出，若是婚後購屋，產權登記人與貸款人可以不同，建議民眾，由雙方信用或貸款條件較好的一方，作為貸款申請人，假設丈夫具備公教人員身分，適用軍公教人員優惠房貸，就可用丈夫名義，辦理軍公教優惠貸款。

四、每月房貸不宜超過總收入3到5成　預算少可考量「這些區域」

不過，民眾最好先計算日後每月本息攤還金額，不可超入夫妻每月總收入的3到5成，否則可能影響生活品質。

董家菱舉例，以月收入共10萬元的夫妻而言，可負擔房貸月付金為3到5萬元，考量目前房貸利率，貸款20年期、每百萬月付金約5千元左右，以此基礎計算，若貸款8成，可買房總價在750萬到1250萬。

以這個總價區間而言，雙北的蛋黃區，如台北市中山區、內湖區等，僅能找到約17坪左右的精巧兩房，但若在林口、三峽等新興區域，則有機會找到30坪以上的2到3房物件，夫妻倆可依自身需求選擇物件。

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