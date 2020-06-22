張忠謀車牌號碼的秘密 竟跟35年前遇「宮廷政變」大有關係

【文．劉煥彥】

台積電創辦人張忠謀被視為半導體教父，眾所周知他在1987年創辦台積電，締造往後30多年的台積榮景，並奠定台灣在全球半導體產業的地位。

但教父也是人，在數十年職涯也曾跌倒、失敗過，甚至被部屬逼宮、黑函攻擊，這些就不是外界熟知的故事了。

2019年10月張忠謀赴國立中正大學演講時，毫不避諱提及他54歲至57歲人生中場時的兩大挫敗，而且都可能是他執筆中的自傳下冊重要內容。

張忠謀接受中正大學30周年校慶卓越講座系列邀請，去年10月22日以「我的成功與挫折」為題到校發表演講。他提到在1983年離開服務25年的德州儀器公司後，下個工作是接任同為美國大企業的通用儀器（General Instrument）總裁。

但萬萬沒想到，自己做了一年就下台，而且還是被部屬及上司聯手逼宮。

張忠謀說：「通用儀器公司的總裁，是新工作、新經驗，（但）在這家公司做了一年就遇到宮廷政變，（宮廷政變）是palace coup的翻譯，就是被內部人搞下台，是我親近的人。」

「（工作上）要report給我的四、五個人，加上我的上司，是我的董事長。董事長加上這四、五個比較資深的人，在密室協商，（討論留下）Morris（張忠謀英文名字）到底對公司是好，還是不好，結果大家覺得，還是請他走吧。」

張忠謀提到，當時通用儀器的股東及客戶都覺得他做得不錯，但公司裡就是有人希望他下台。

車牌號碼數字 就是戊戌變法那一年

他還說：「我在台北的車子，牌照號碼是1898，很容易記，因為1898（年）是戊戌政變（戊戌變法），是宮殿政變，有慈禧太后啊，光緒皇帝啊，跟我的（遭遇）一樣。」

19世紀後期清朝內憂外患不斷，1898年光緒皇帝支持維新派四大主張，並取得慈禧太后默許，以日本明治維新為範本推動多項改革。

但維新派後期手法轉趨激烈，威脅保守派利益引起反撲，最後僅三個月就中止，多位維新派人士逃亡或喪命，光緒皇帝遭軟禁，慈禧太后則重新掌權，史稱戊戌變法或百日維新。

到新東家上班才發現 企業文化與德儀大不相同

2007年張忠謀接受國際半導體產業協會（SEMI）的口述歷史訪談時，對於通用儀器時期的說法如下：

「在通用儀器待了一年多後，我發現這家公司與德儀大不相同。德儀著重自然成長（有機成長），就算把消費事業及電腦事業拆分出去都是自然成長，他們會從其他事業找來好手，主要是從半導體事業找來，去管理這些新事業。」

「然而，通用儀器是著重併購，把事業做成功後再賣掉，所以通用儀器的做法是買下新事業、好好改造一番，再賣給別人。」

「之前在求職面談時，我不知道它（通用儀器）已經變成這樣的公司，其實這也沒什麼不好，只是跟我熟悉的德儀做法非常不同，所以在通用儀器做了一年出頭後，我決定辭職走人。」

1985年接任工研院長 改革目標意外引來爭議

張忠謀在中正大學演講中也提到，他之後就是來台接任工業技術研究院院長，1985年上任時他提出三個改革想法：

第一，「我要工研院做整個台灣工業的R&D（研發），那台灣工業應該給它學習費」。

第二，工研院應該拆分出一些公司，後來有台積電、台灣光罩等，「這可以說partial success（部份成功）」。

第三，他覺得在工研院，「大家好像是公務員一樣，所以我要（求）每年最低2%的績效，開始的時候我還要求3%。」

張忠謀直言，這麼做遇到內部強力反彈，且當時「黑函滿天飛」，從經濟部、立法委員到監察委員都來關切，最後是改革失敗。他坦言，台灣政治圈或研究機構的文化，「我到現在都還沒完全學會」，這番話讓現場聽眾哄堂大笑。

2006年前行政院長孫運璿離世後不久，張忠謀接受媒體訪問曾提及，當時工研院不改革也可以繼續下去，但1985年他接掌院長時發現，台灣不能停留在模仿階段，必須要創新。工研院不能關在象牙塔，做一些只能在研討會發表的論文，要緊密結合民間企業，研發的技術要能用在企業，「必須做個有影響力的機構」。

去年11月初張忠謀在台積電員工運動會的記者會提到，原本以為自傳下冊在去年3月會完成，「但我太樂觀了」，他承諾在2020年底前一定會完成。

當時他表示，自傳下冊將分成兩大塊，第一是講德州儀器的盛衰，也就是1964年他在史丹佛唸完博士，回到德州儀器後又服務了20年，「我對德儀半導體部門的強盛有很大關係」。

第二大塊則是談台積電奇蹟，但兩大塊中間有個插曲，就是在美國通用儀器的一年。

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