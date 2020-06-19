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兆豐金、玉山金...領股息退休夢碎？這些圖表告訴你：現在開始存「金融股」恐凶多吉少

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【撰文 張弘昌】

如果用Google關鍵字搜尋「銀行+存股」，會發現跳出來的新聞高達12,100,000筆資料，各新聞標題更是讓人看了「血脈賁張」，例如「只靠一檔金融股，年領80萬股息」、「45歲才存銀行股，退休後月領18萬股利」、「存200張ＸＸ金，退休後月領20萬股利」….。

這幾年來，「存股」成為投資顯學，其中金控股和銀行股又是許多投資人的第一首選，主要原因不外乎「銀行不會倒」、「出事政府會救」、「獲利和配息穩定」等等，於是在媒體報導、達人「呷好道相報」的傳染下，大家開始「有樣學樣」——定期＋不定期買股→領股息→股息再投入→賺取複利成果。

不過，先來看看最近很紅火的兆豐金。

股票和期貨不同，期貨理論上籌碼可以無止盡創造，但股票除非增資、發放股票股利，短期籌碼（股本）大致是固定的，也就是說，當有人買進時，另一邊就是有人賣出，整個過程就是「轉移」的動作。

下面有4張圖表是兆豐金近1年多的籌碼變化。第一張圖表裡的藍色柱狀走勢是總股東人數，可以看出從2019年8月就開始明顯走升，當時股東人數為25萬人，如今成長到31.6萬人，增加約6萬人，與之對照的是，代表400張和1000張以上的大股東持有率曲線（橘線和藍線），卻一路減少。很清楚，這是籌碼在「轉移」。

▲圖檔來源：神祕金字塔（以下未另外註明者皆同）

兆豐金股東人數增加　集中在持股百張以下散戶

我們再把總股東人數和大股東人數變化，拉長從2018年7月開始觀察（如圖二、圖三），增減的對比情形更為明顯，而從斜率來看，近一年來走勢最「陡峭」，反應的結果就是愈來愈多人樂於當兆豐金的股東，這應該也和「存股成功故事」深植人心有關。

那麼，增加的股東集中在哪一帶？從下圖四可以發現，持股100張以下的股東在過去一年增加了6.6萬人，「吸納」了近30萬張股票，其中持股在1-5張的更是占了5萬多人，以兆豐金目前股價31.7元計算，大概就是可運用資金在20萬元以下的「散戶級」投資人。

▲資料來源：集保中心

這種「大股東出脫、散戶買進」的情況，只有發生在兆豐金身上嗎？其實近期熱門的存股標的像玉山金、元大金、華南金、中信金、合庫金等，均有相似的籌碼轉移面貌（圖五至圖九），如果這樣的趨勢繼續延伸下去，會不會印證德國股神科斯托蘭尼的「股票在誰手上」理論，值得觀察。

科斯托蘭尼在《一個投機者的告白》提到，股票集中在少數固執的投資者（大戶或法人），或者在猶豫的投資者（散戶）時，對未來的股價走勢將各不相同。一般來說，「樂觀時高點買進、悲觀時低點殺出」，往往都是猶豫的投資者（散戶）所為。

▲圖檔來源：神祕金字塔

或許很多人會問，存股是長期不間斷買進並持續用股息複利，股價買高買低沒什麼太大差別。

平均存股成本太高　股市重挫容易情緒高壓

但實際上，很多存股達人之所以能賺錢，甚至出書、開課，追根究底還是在「時機」，也就是利用前幾年金融股低檔時開始佈局，當一檔股票比底部位置上漲1倍、2倍，或者本益比從從10倍上升至20倍時，再進場存股的人，長期複利要有成效的時間相對拉長，中間的變數自然也多。

再者，投資人心目中常擺脫不了「持股成本」的魔咒，如果平均存股成本愈高，愈難以克制情緒，今年第一季的疫情股災就是明顯例子。

相信大家還記憶猶新，美股創下史無前例的熔斷次數，台股在短短兩個月蒸發3500點，尤其3月19日當天超過700檔股票跌停，很多原本要存股的散戶，眼睜睜看著獲利一路縮水，接著帳面轉為虧損，受不了心理壓力殺低股票，存股最後功虧一簣。

當時有個「小韭菜」在PTT就寫到，自己原本存股對象是兆豐、玉山、元大高股息等，但股災來臨，一下子就把過去3年所累積的帳上獲利全數吐出，還倒賠幾十萬元，結果讓他整晚在計算損益、失眠沒睡，最後決定將所有金融股全部砍光出場......心理解脫了，但存股美夢也破碎了。

試想，如果他那時服用長效的安眠藥，二個月後才醒來，也許不會那麼痛苦的掙扎，一切其實都是「持股成本」在作祟。

股市裡有個現象，當多數投資人都認同某個行為時，往往股價不便宜，甚至藏有泡沫。隨著「存金融股」成為散戶們的最愛、大股東卻在減碼時，或許該思考，究竟是大股東太笨？還是散戶們喜歡盲目跟風？

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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