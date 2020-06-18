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我根本不稀罕當國民黨的官！被拱參選黨主席 趙少康憶闢室密談往事

聯合新聞網 / 今周刊
資深媒體人趙少康。截自 Yahoo TV 影片
資深媒體人趙少康。截自 Yahoo TV 影片

【文．張家麒】

高雄市長補選將於8月15日登場，民進黨籍的陳其邁已辭去行政院副院長，要全力投入選戰，然而國民黨尚未推出人選，外界認為藍營已失去方向。

對此，有人認為資深媒體人趙少康，應該挺身而出參選國民黨黨主席，但他直言，自己並不稀罕當該黨的官。

趙少康日前曾怒批，國民黨裡面有一堆窩囊廢，什麼事情都做不成，正是這番言論，引發不少網友認為，他應該代表國民黨參選高雄市長，或者參選黨主席，救救國民黨。

近日在網路節目《鄉民來衝康》中，對於披藍袍選高雄市長一事，趙少康說自己連資格都沒有，因為戶籍不在高雄，想選也不能選。

但趙少康強調，高雄市長補選國民黨一定要推派人選出來，「政黨不能怕受傷，千刀萬剮也要往前衝！」他認為就算一定選輸，又或者2022年還是當選不了高雄市長，「但是有沒有可能選上立委呢？譬如區域立委，左營就是有機會的，國民黨目前高雄市8個立委，1個區域的都沒有，高雄市難道支持不出1個國民黨立委嗎？8分之1都沒有嗎？」

關於人選的方向，趙少康建議，可以從三種人「就地取材」像是不分區立委、在地的高雄市議員，或者大學校長、教授等學者，「不要怕候選人會受傷，越受傷將來才長的越大，現在保護起來不受傷，將來還是一樣會受傷！」

至於網友拱他參選國民黨主席一事，趙少康說自己不是國民黨員，也沒做過國民黨的中央委員跟中央評議委員，所以沒資格選。

趙少康還回憶起當年籌組新黨時，時任國民黨副秘書長的徐立德和饒穎奇曾約自己密談，表示願意將立法院黨團書記長讓給他做，並直言需要幾個中央委員名額都可以開出來、能夠協調，但他當時一口回絕，「國民黨被李登輝搞成這樣，你還要我當國民黨的官，我才不稀罕勒。」

「我根本不稀罕國民黨的官，但是沒有做過中央委員，就也沒有資格選黨主席，因為國民黨的黨章就是這樣規定，很不合理但也沒辦法。」趙少康說道。

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