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對華為禁了又解、解了又禁 兩張表解析川普說不出口的煩惱

聯合新聞網 / 今周刊
圖取自達志
圖取自達志

【文．林韋伶】

美國商務部於16日宣布鬆綁華為禁令，允許美國企業與華為共同制定5G標準。自2018年以來，美國總統川普對華為打打停停，總在緊要關頭選擇鬆手，背後其實包藏了他說不出口的兩個煩惱。

首先，根據Mirabaud證券科技、媒體和電信研究負責人坎普林（Neil Campling）的預估，在2035年以前，5G相關應用將帶來約12兆美元（約360兆台幣）商機，沒有人願意在這場競賽中落後，美國更不可能接受中國跑在前面的情況。

一、中國企業5G技術、專利數對美產生威脅

但不幸的是，若單純以5G標準與專利的話語權來看，中國恐怕已偷偷跑在前面，因為不論從5G標準專利數、5G標準技術貢獻數或5G標準相關組織會員數來看，皆由中國企業獨占鰲頭。其中，據研究機構Iplytics統計顯示，華為、中興（ZTE）、OPPO與中國電信科學技術研究院，共擁有全球三分之一以上的5G標準專利，其次為韓國的27%，美國企業僅拿到14%、排名第四。

「中國企業5G技術與未來通訊標準訂定的能力，現階段遠強於美國企業，所以美國只能妥協，以尋求更大的參與空間。」復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文這樣分析。他進一步指出，中國政府喊出將投資1.2兆人民幣在「新基建」上，其中的關鍵項目就是5G建設，「中國難得有領先歐美的技術，一定會傾全國之力大力投資。」

簡單檢視一下中國5G的發展進度，全球行動通訊供應商協會（GSA）統計至今年4月底止，在全球推出的283個5G裝置中，有65%的裝置來自中國。而在5G基地台建設的進度上，有了國家政策全力支持，不但給錢也給空間，允許5G基地台共建共享，目前中國三大電信營運商預計，在年底前新增開通60~75萬個5G基地台，速度全球居冠。

不過，更強的建設力道還在後面，中國三大電信商在2020年的資本支出不手軟，年成長率皆飆破300%，其中，2019年資本支出金額較低的中國電信，2020年資本支出年增率，更高達387%。

坎普林預估，已經擁有幾十萬5G基地台的中國，今年底可望衝出1.5億5G用戶的數字；而IHS Markit則預期，未來15年，5G建設可帶動中國1.13兆美元產值。

二、封殺華為違反美國核心利益

還有更多的數字能佐證，中國將是全球最大5G市場，全球移動通信系統協會（GSMA）研究顯示，今年中國在全球的5G連結數佔比將達7成，到了2025年連結數也將達8.07億，遠高於北美洲的2.05億，加上中國還有全世界最龐大的互聯網用戶與應用，若封殺華為，恐怕會違反美國核心利益。

而所謂的美國核心利益，安本標準投信投資長彭炫通指出：「就是美國商業利益。」彭炫通分析，川普與華為在過去兩年間的拉拉扯扯，其實既不是要放華為一條生路，也不是要把它掐死，「美國希望全球不管發展什麼高科技業或未來性產業，一定要跟著美國企業走，不要走太偏。」

路博邁5G股票基金經理人王昱如也認為：「美國態度硬軟，其實還是跟自己的利益有關，川普又是個讓外界摸不清的人，但我相信，每個我們看到的結果背後，都有很多條件跟談判過程，有時放話、有時給糖，但最終追求的還是美國最大利益。」

廖崇文進一步分析，美國半導體產業目前已有約3~4成的營收，是來自中國企業的貢獻，如果因華為禁令引發雙方擦搶走火，中國廠商對美國企業的購買力降低，這也不會是美國樂見的結果。

從目前的發展情勢來看，美國已認定在5G領域上，中國是最大競爭威脅，但美國廠商的營收成長動能，又仰賴與中國企業的往來，大家都在看，過去叱吒商界的川普，這次是否能幫美國保住最大利益。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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