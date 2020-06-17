「道德良心」能當飯吃？疫情讓大家吃不飽 但Q1這類基金吸金1兆元

【文/黃煒軒】

我懷疑許多與環境相關的議程，將因此擱置多年，……」說話的，是歐洲最大廉價航空瑞安航空（Ryanair）執行長奧萊利（Michael O'Leary）。5月間，西方國家的新冠肺炎疫情仍未受控，一場由英國《金融時報》舉辦的網路研討會中，奧萊利悲觀表示，受到疫情衝擊，近年在全球投資圈興起、俗稱ESG的「責任投資」浪潮，對於許多企業來說，將是一種無法承受的奢侈品。

奧萊利的論調，呼應了今年以來市場部分ESG「懷疑派」人士的看法，這些聲音認為，在股市上漲時，投資人或許會樂於把錢投向那些「ESG表現較佳」的企業或資產組合；然而，當市場發生動蕩時，投資人對於「環境永續」、「勞工權益」等層面的關注熱情，可能迅速冷卻。

直觀上，這些質疑似乎想當然耳，畢竟對「永續經營」的追求，可能代表企業必須犧牲部分短期獲利，而在經濟極度低迷不振、許多企業連存活都有困難的情況下，要求一位追求獲利的理性投資人，仍然秉持「高標準的良心」進行投資，似乎過於苛求。

需求多強勁？今年第一季 ESG基金持續淨流入

然而，隨著今年第一季全球主要資產管理公司基金操作績效、資金流量的陸續公布，我們卻看到了一番「全然不同」的光景。某種程度來說，這場疫情截至目前的發展結果，不但沒有擋住ESG的發展勢頭，反而讓這股新興投資力量變得更加洶湧。

最鮮明的指標，就是資金流向。根據投資研究平台Morningstar Direct（晨星）資料，在疫情開始蔓延的1到3月間，全球市場包含開放型與指數型的所有基金，整體資金淨流出達到3847億美元。但在其中，採用ESG策略作為主要投資

依據的3千3百檔基金，卻是「淨流入」457億美元；這也代表，「非ESG基金」在同期間是出現4304億美元的資金淨流出，兩者之間形成鮮明反差。

流入「ESG基金池」的資金中，以歐洲市場貢獻最大，吸引331億美元的淨流入，占72.4％；第二大的美國市場雖僅貢獻105億美元，占23％，流入金額卻比上一季度多出逾20億美元，今年1月分流入金額更來到52億美元，創下單月最高紀錄。

至於近年ESG蓬勃發展的亞太地區，第一季流入ESG基金金額亦有13.9億美元，整體ESG基金的資產相較去年第四季成長21％，來到77億美元。

績效多猛？股市崩盤時 ESG優等生個股抗跌

何以在疫情蔓延時，投資人「良心大爆發」？知名ESG諮詢機構Sustainalytics研究部主任摩洛（Doug Morrow）認為，核心關鍵仍是兩個字：績效。

「我們對此（指疫情期間ESG基金受投資人歡迎）並不感到訝異。」摩洛在今年5月發布的一篇報告中指出，根據Sustainalytics先前的研究顯示，那些ESG評級表現較好的股票，在股市崩盤期間往往相對「抗跌」。

他先以2018年第四季的情況舉例，當時，富時全球指數下跌12％，標普5百指數更是大跌13.5％，「但那些在富時全球評比中，ESG得分較高的企業，當季度的股價表現平均，要比全球指數高出55個基點（5.5％）。」

另一方面，晨星的回顧統計也發現，ESG基金的整體績效，相較一般基金更不容易受到「市場波動」的干擾。例如當2018年市場整體呈下降趨勢時，有63％的ESG基金報酬率領先整體基金平均。而在2016年、2017年和2019年市場處於上行階段時，亦分別有55％、54％和65％的ESG基金表現領先整體平均。

在摩洛的解讀中，ESG基金或個股「隨漲抗跌」的歷史經驗，至少對掌握大量資金的專業投資機構來說，在疫情期間發揮了一定程度的「引導作用」，當資金尋求避風港時，ESG3個英文字母成為引導資金去向的明確燈塔；但另一個問題是，隨漲抗跌的過去績效，這一回也能不令投資人失望地重新上演嗎？

以第一季的數字來看，答案是肯定的。根據晨星統計，全球基金儘管今年以來表現普遍不佳，惟ESG基金整體報酬率仍持續優於大盤；今年第一季度，70％的ESG基金報酬率位居全體基金的前50％；其中，44％更是排名在全體的前4分之1位置。

進一步細看各市場，在美國股票指數基金中，共計有12檔大型混合類別（包含價值股與成長股）的ESG指數基金，這些基金在今年第一季表現，有10檔虧損少於標普5百指數ETF（iShares Core S&P 500 ETF）；至於美國以外的已開發市場，ESG大型混合指數基金有11檔，今年以來全部跑贏歐、澳、亞股市場ETF（iShares核心MSCI EAFE ETF）。

目光移到新興市場，ESG投資表現的強勢地位依舊。回顧第一季，新興市場ESG指數基金有3檔，全部績效皆領先iShares核心MSCI新興市場ETF，雖然論「絕對報酬率」僅為負的22.8％，仍比MSCI新興市場指數的同期表現高出近1.6個百分點。

抗震來自「配比」？ESG類股韌性發功 能源偏低是其次

然而，亦有不少人質疑，ESG基金在第一季表現相對抗震，很大程度是因為其普遍「超配」業績受惠於「宅經濟」的科技類股，同時「低配」今年以來低迷不振的能源類股所致。

例如，美國ESG指數基金的能源股比重為1.9％，而iShares核心標普5百指數ETF （IVV）能源比重為2.6％；另外，美國ESG指數基金在科技業的配置比重為27.8％，相較之下，IVV則為25.5％。

對此，晨星永續投資研究部主管赫爾（Jon Hale）透過進一步的數據分析反駁，指前述「配比」對績效的挹注主要只適用於美國，對於那些非美國的ESG指數基金來說，績效貢獻「實實在在地」是來自對ESG類股的篩選，「第一季度ESG基金的相對業績更好，主要是由於他們關注ESG表現更佳、 ESG風險更低的公司，其次才是能源配比偏低的趨勢。」赫爾指出。

回頭來看，ESG投資理念「興風作浪」的邏輯，本來就是「先透過實證研究發現有利於投資績效」，接下來，投資機構大量參與，吸引更多資金據此投資，進而誘發所有企業更加注重環境永續、勞工權益、公司治理等「非數字」的營運競爭力。以此來看，這一場肺炎疫情，截至目前，像是對ESG投資的一次完美實證，可能更加強化這股浪潮的後續勢頭。

事實上，無論是學界、投資相關機構甚至企業界，在疫情期間確實也更加肯定了ESG的勢不可當。哈佛商學院研究責任投資的教授塞拉菲姆（George Serafeim）就表示，這場危機顯示ESG並非如部分人士所憂慮的「只是一時風尚」。相對地，「當人們開始追求韌性，他們就更渴望找到那些能承受短期風暴，並為長期成功做足準備的企業。ESG投資趨勢不會消失。」他強調。

企業也跟上浪潮！Airbnb「佛心」 裁員 保障勞工權益

在投資機構當中，最具指標意義的發展，是指數編製龍頭公司MSCI在5月20日宣布推出共同基金ESG評級資料庫，一舉囊括全球3萬6千檔基金，評級共分6級，在公開資料庫中只要鍵入基金名稱或代碼，即可看到MSCI給予該基金的ESG評價。該公司ESG主管表示，將這筆「數以萬計」的資料公開，目的是「提高ESG意識，指引市場發展。」

至於在企業端，近期最常被討論的相關話題，圍繞在原本打算今年IPO（首次公開發行）的全球旅遊訂房龍頭Airbnb身上。受疫情衝擊，這家仰賴「全球人流」的企業難免遭到重創，5月5日宣布裁撤1千9百位、4分之1的員工；但即使「情有可原」，公司仍宣布了相對「佛心」的員工照顧方案。

Airbnb共同創辦人兼執行長切斯基（Brian Chesky）決定，發給被裁撤的員工14周的薪水、一台筆記型電腦、部分Airbnb的股權，外加1年分的醫療保險。市場解讀，這份佛心配套固然可能來自於切斯基的理念，但俗氣一點地看，也可能是在「數字績效」短期內無力回天的情況下，公司索性藉此爭取更高的ESG分數，維繫機構法人對其的長期投資認同度。

從資金流向、基金績效與企業界的動向看，這場疫情不但並未成為ESG浪潮的障礙，反而可能更加催化了市場認同，原因其實也不難理解，就像安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）說的，疫情後，「追求效率」的決策思考將逐漸轉向為「追求韌性」，而ESG表現較佳的企業，就是具有較高的韌性。

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