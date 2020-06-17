市值蒸發1千億！寶成公主該如何領製鞋王國撐過轉型路？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

疫情燒了3、4個月，越南胡志明市的天氣又熱又雨，寶成原本應該駐守在此的400多位中國籍幹部，至今遲遲無法回到越南復工。

但工廠每天開門運轉，一貨櫃一貨櫃的鞋子已經逐漸恢復往常交貨，工廠需要幹部管理，才能確保品管，實在沒辦法再這樣耗等下去，公司無奈只好和所有陸幹協商，在一切遵照勞動合同的前提下，解除勞資關係。

好不容易6月初，勞資雙方取得共識，答應提前解除合同之際，越南當局突然宣布，恢復中國飛越南的航班了！原本已經答應解約的陸幹立刻翻盤，說再兩周可能就可以回到越南上工了，之前答應解除的勞動合同不能算數，要重新談判……，接著派駐印尼、緬甸、柬埔寨的陸幹，紛紛要求比照辦理……。

過去幾個月來，類似的突發狀況幾乎就是寶成公主蔡佩君的日常。

突發狀況天天來 壓力鍋炸開

在疫情延燒下，像寶成這樣生產基地遍布東南亞的台商，各國疫情程度、因應政策都不同，業者須符合各國規定，並尊重30多萬名勞工的權益，蔡佩君肩頭上的壓力可想而知，一不小心壓力鍋就會炸開。

根據這幾個月疫情爆發後的營運表現，台灣「製鞋雙雄」寶成與豐泰相比，寶成前5月營收衰退23％，對手豐泰還小幅正成長；寶成首季稅後獲利跌了快6成，豐泰只少14％；近期豐泰股價幾乎已經收復「疫情缺口」，寶成股價還在谷底盤桓。

「我相信『永續經營』是條孤獨與艱辛的路，需要所有同仁的同心協力與耐力，公司很艱辛，但公司一定會挺過，只是代價……，面對巨大的轉變，我戰戰兢兢徹夜未眠……。」疫情爆發後，許多寶成主管都有收到蔡佩君的LINE訊息，她是在鼓勵同事，但其實，更像是與自己對話。

何只這波疫情，過去幾年來，蔡佩君的接班之路一點都不平順。

她在2012年接下集團執行長，2014年就遇上越南排華，寶成被當成最具指標性的台商，大批工人怠工、抗爭，圍繞在廠區前不肯散去。

她借力使力，趁此時大刀闊斧整頓公司的軍頭文化，這些大軍頭在過往的年代，雖然曾經開疆闢土立下戰功，助寶成一路茁壯成全球最大製鞋廠，但一刀兩刃，卻也給寶成留下就地分利的陳腐文化；她接班之後大刀一揮，砍了上百位經理人，但後繼者如何安撫人心，整頓團隊，才能及時接上早年軍頭們創下的成績，也成了她最大的難題。

《今周刊》在2014年曾製作「鐵血公主蔡佩君」專題，就是記錄她整頓精治的過程，從此「鐵血」之名不脛而走。

但是，集團管理豈有如此容易？鐵血之後，必定付出代價，而且後座力恐怕至今還在持續。

鐵腕改革 後座力一波波襲來

「當年蔡佩君剛接班，我被派去當P牌在越南的工廠主管，那一年，我把這家工廠從所有代工廠裡的最後一名，一路衝到年底品牌頒獎，4個獎我上台領了3個，倒翻成為第1名；但獎金發下來，我和其他人領的都一樣多，我隔年就辭職走人。」這位曾經是寶成越南工廠的主管，多年後談及公司沒有即時給努力的人應有的獎勵，仍氣憤難平。

公主揮改革大旗，砍掉沉痾的文化後，第一時間未能端出更細膩的管理與獎勵制度，去管理全球各地被改革翻轉後的工廠，穩住寶成的代工命脈，是一大失誤；這「改革後的下一步」，比「改革」還要更難。

2016年下半年，寶成集團旗下的寶勝國際爆發經營團隊做假帳，踩到蔡佩君的誠信紅線，不僅財務長陳國龍換人，就連執行長關赫德都請辭求去。

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