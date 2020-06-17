快訊

政大教師課堂打詠春拳傷及學生 今天遭校方解聘

【勇鷹開箱2】從藍鵲變身勇鷹 幫台灣拿到航太產業重要門票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餘波未息？響應罷韓案過關 東京珍奶店「送珍奶」遭韓粉洗負評攻擊

聯合新聞網 / 今周刊
取自タピオカ三太子 Twitter
取自タピオカ三太子 Twitter

【文．林依榕】

前高雄市長罷免案似乎還未平息？日前一間位於日本東京新宿區、名為「タピオカ三太子」的珍珠奶茶店，因老闆來自高雄，為響應罷免案在台寫下民主歷史新頁，推出「憑台灣護照送珍奶」活動，卻被韓粉盯上，發起「刷負評」行動；對此，店家15日在臉書發表聲明，為了維護商譽，將採取法律行動。

「タピオカ三太子」13日為響應韓國瑜罷免案過關，祭出「高雄發大財！台灣發大財！」活動，消費者只要憑台灣護照，就能免費換得一背珍珠奶綠，活動一推出，不僅媒體報導，也吸引大批在日台灣人排隊「共襄盛舉」。

一名網友15日便將此報導，轉po在由桃園市議員詹江村的粉絲，所成立的臉書社團「村長 全國粉絲團2」。

內容指出，東京這間「タピオカ三太子」，為了慶祝韓國瑜被罷免，發起免費送珍奶的活動。該名網友於文中提供店家資訊，呼籲韓國瑜的支持者們去Google頁面上，給店家一顆星的負評。

「タピオカ三太子」也於當晚在臉書對此事件發表聲明，表示收到這樣的評論感到十分遺憾，強調活動當天都是憑本人護照換取奶茶一杯，全程都有監視器錄影存證，若有必要，也可提供當天的錄影檔證明這些負評皆為不實謠言。

店家提醒，如果消費者未曾到過店內用餐，只是單純因為看了新聞，就做出傷害店家商譽的行為，將會對胡亂刷負評的網友們，採取妨礙名譽告訴。

許多網友聞訊，紛紛也前往Google頁面輸入五星評價為店家平反、聲援，表示「韓粉出征，寸草不生，看來罷韓真的是對的」、「韓國瑜都被罷免這麼久了怎麼還在崩潰」、「「自己的同胞不惜說謊也要跨國來搞同胞，真心不齒」、「看不慣那些隨便亂按1星的嘴臉，影響人家生意的名譽，特地來幫忙補血」。

有好心網友甚至留言提醒該名發起「負評」活動的網友，「你們是不知道亂刷一星是會被告的嗎」，卻遭反嗆「你打算在台灣告，還是打算在日本告呢？」

然而也有網友認為，該名網友習慣用簡體字發言，而用字遣詞也很像是中國人，其臉書帳號也都沒有曾在台灣的生活軌跡，研判可能是中國統戰想要分化台灣人。

延伸閱讀》

罷韓成功》韓國瑜罷免案正式通過　「同意票」飆破93萬張大關

罷韓案開始投票！　民進黨議員爆「投票所有人監視」：立馬報警

收到2顆子彈...要他「留一點口德」　王浩宇：相信多數韓粉是理性的

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

市值蒸發1千億！寶成公主該如何領製鞋王國撐過轉型路？

疫情燒了3、4個月，越南胡志明市的天氣又熱又雨，寶成原本應該駐守在此的400多位中國籍幹部，至今遲遲無法回到越南復工。

專訪／逆風也堅持將拍板漲健保費 陳時中：就算民調垂直下跌還是要做

在抗疫任務上交出漂亮成績單的陳時中，宣示將挑戰艱難的健保改革。他務實承認，超過9成的高滿意度，未必能轉化為推動政策的助力，但因為被外界看好的「仕途」，原本就不在他意料之內，若為了該做的事而「跌下神壇」，也並不可惜。

「道德良心」能當飯吃？疫情讓大家吃不飽 但Q1這類基金吸金1兆元

就在新冠肺炎疫情持續肆虐全球、許多龍頭企業必須靠著紓困金才能活下去的此刻，近年風起雲湧、訴求「高標準良心投資」的ESG浪潮，成長動能是否依舊？答案，出乎意料。

全家這款鬆餅年銷800萬袋？揭密從咖啡熱潮到麵包狂銷心法

從未跨入工廠生產的全家便利超商，首度管理生產工廠「福比麵包」，不僅量產第2年就轉虧為盈，還帶動全家2019年麵包業績成長1成5，他們怎麼做到的？

餘波未息？響應罷韓案過關 東京珍奶店「送珍奶」遭韓粉洗負評攻擊

前高雄市長罷免案似乎還未平息？日前一間位於日本東京新宿區、名為「タピオカ三太子」的珍珠奶茶店，因老闆來自高雄，為響應罷免案在台寫下民主歷史新頁，推出「憑台灣護照送珍奶」活動，卻被韓粉盯上，發起「刷負評」行動；對此，店家15日在臉書發表聲明，為了維護商譽，將採取法律行動。

還在問要買哪一檔基金、何時可進場？ 投資人三大痛點這樣解

富蘭克林投顧16日公布「國民理財調查」，調查結果顯示投資人面對的最大痛點除了「沒錢可以投資」外，就算有錢，也常陷入「不知道何時可以進場」、「沒時間研究市場」跟「不知道要買哪一檔基金」的窘境。

新冠肺炎衝擊全球經濟 謝金河：我對新兆元產業的期待

這次肺炎疫情重創全球經濟，最近北京又出現二度感染疑慮，很多產業仆倒在地，台灣的生技產業卻成大贏家，不論是口罩國家隊，快篩檢測，疫苗國家隊，紛紛異軍突起，只要有題材，股價無不大漲特漲，這是基亞，浩鼎重創生技產業後，新崛起的盛況，而這也是台灣生技業一次脫胎換骨躍升的機會。

2030年取代台積不是喊假的！台積電赴美設廠 隔周三星做了這3件事

台積電5月中宣布，擬砸120億美元（約3600億元台幣）赴美設廠後，首要對手三星電子動作頻頻，於一周內接連宣布，在南韓國內新建5奈米製程的新晶圓廠；大當家李在鎔更親赴陝西首府西安，視察三星在海外的唯一半導體工廠，而且在回國後不久宣布，加派300人至中國，加速擴建西安廠。

散戶犯的錯我全犯了！曾慘賠五百萬的財經主播給小資族「2個」建議

「訂閱人數破十萬了！」走進三立電視台，財經主播王志郁開口第一句話，就先自豪地展現，近期在Youtube上教導理財的「戰果」。常看電視新聞的觀眾，對王志郁一定不陌生，深耕多年的財經專業形象深植人心，但，你可能不知道，擅長投資理財的王志郁，過去竟有過一段慘賠五百萬的故事。

國旅回溫！四大夯點訂房量暴增 但「這時間」旅遊熱潮恐再面臨考驗

隨著疫情趨緩，台灣已於6月7日鬆綁防疫措施，放寬搭乘大眾運輸及旅遊的限制，而解封後首個連假－端午節，更是國旅回溫的首要指標。

不是每種ETF都適合懶人投資！「這種」ETF風險比你想像中還大

台灣ETF市場近年來蓬勃發展，目前市場上有221檔ETF，若以規模來看，台灣被動式管理商品（ETF）總規模，佔總資產管理規模比重超過4成，佔比全球第一。其中，主題式ETF更是自2018年底以來，資產管理業者積極搶攻的領域；然而，許多投資人卻未必了解，投資主題式ETF，風險可能比想像中大。

三倍券懶人包》怎樣用最划算？台經院院長教戰讓你賺最大

「振興3倍券」政策終於定案，如何發揮最大效益，成了政府、商家及民眾的重大課題。倘若精打細算，將可同時達成刺激消費及提升消費滿足感，共創雙贏。

熱門新聞

餘波未息？響應罷韓案過關 東京珍奶店「送珍奶」遭韓粉洗負評攻擊

市值蒸發1千億！寶成公主該如何領製鞋王國撐過轉型路？

專訪／逆風也堅持將拍板漲健保費 陳時中：就算民調垂直下跌還是要做

全家這款鬆餅年銷800萬袋？揭密從咖啡熱潮到麵包狂銷心法

「道德良心」能當飯吃？疫情讓大家吃不飽 但Q1這類基金吸金1兆元

還在問要買哪一檔基金、何時可進場？ 投資人三大痛點這樣解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。