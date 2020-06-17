餘波未息？響應罷韓案過關 東京珍奶店「送珍奶」遭韓粉洗負評攻擊

【文．林依榕】

前高雄市長罷免案似乎還未平息？日前一間位於日本東京新宿區、名為「タピオカ三太子」的珍珠奶茶店，因老闆來自高雄，為響應罷免案在台寫下民主歷史新頁，推出「憑台灣護照送珍奶」活動，卻被韓粉盯上，發起「刷負評」行動；對此，店家15日在臉書發表聲明，為了維護商譽，將採取法律行動。

「タピオカ三太子」13日為響應韓國瑜罷免案過關，祭出「高雄發大財！台灣發大財！」活動，消費者只要憑台灣護照，就能免費換得一背珍珠奶綠，活動一推出，不僅媒體報導，也吸引大批在日台灣人排隊「共襄盛舉」。

一名網友15日便將此報導，轉po在由桃園市議員詹江村的粉絲，所成立的臉書社團「村長 全國粉絲團2」。

內容指出，東京這間「タピオカ三太子」，為了慶祝韓國瑜被罷免，發起免費送珍奶的活動。該名網友於文中提供店家資訊，呼籲韓國瑜的支持者們去Google頁面上，給店家一顆星的負評。

「タピオカ三太子」也於當晚在臉書對此事件發表聲明，表示收到這樣的評論感到十分遺憾，強調活動當天都是憑本人護照換取奶茶一杯，全程都有監視器錄影存證，若有必要，也可提供當天的錄影檔證明這些負評皆為不實謠言。

店家提醒，如果消費者未曾到過店內用餐，只是單純因為看了新聞，就做出傷害店家商譽的行為，將會對胡亂刷負評的網友們，採取妨礙名譽告訴。

許多網友聞訊，紛紛也前往Google頁面輸入五星評價為店家平反、聲援，表示「韓粉出征，寸草不生，看來罷韓真的是對的」、「韓國瑜都被罷免這麼久了怎麼還在崩潰」、「「自己的同胞不惜說謊也要跨國來搞同胞，真心不齒」、「看不慣那些隨便亂按1星的嘴臉，影響人家生意的名譽，特地來幫忙補血」。

有好心網友甚至留言提醒該名發起「負評」活動的網友，「你們是不知道亂刷一星是會被告的嗎」，卻遭反嗆「你打算在台灣告，還是打算在日本告呢？」

然而也有網友認為，該名網友習慣用簡體字發言，而用字遣詞也很像是中國人，其臉書帳號也都沒有曾在台灣的生活軌跡，研判可能是中國統戰想要分化台灣人。

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