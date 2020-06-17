還在問要買哪一檔基金、何時可進場？ 投資人三大痛點這樣解

【文．林韋伶】

富蘭克林投顧16日公布「國民理財調查」，調查結果顯示投資人面對的最大痛點除了「沒錢可以投資」外，就算有錢，也常陷入「不知道何時可以進場」、「沒時間研究市場」跟「不知道要買哪一檔基金」的窘境。

這份有近三萬人參加的理財調查，調查時間自2020年6月1日到2020年6月10日，結果顯示，有六成投資人不投資是因為「資金不足」，但排除這些人之後，就算有錢，也有35%的人不知道如何抓買賣時間點、28%的人沒有時間研究基金或市場、27%的人則不知道該如何挑選基金。

但投資人有這些困擾並非一朝一夕，也因此從有國家隊色彩的基富通，到投信業者、銀行業者、基金銷售平台，幾乎都有推出應對方案，以基富通來說，在2019年推出的「好享退」商品就是其中一個解方。

投資人只要確定自己距離退休還有10、20或30年，以及自己的風險屬性是保守、穩健或積極，就可以從三家投信業者操盤的9檔產品中選擇，由業者根據投資人退休日期的遠近調整資產配置。

基富通董事長林修銘表示：「好享退商品由專家把關，經過幾輪遴選後選出投信及產品，以退休準備作為投資目的，希望民眾透過參加這個專案，以自主投資的方式，落實退休準備，最後實際扣款人數有4萬人之多。」

基富通總經理黃致淵分析，由於多數民眾都不是專家，把投資交給專業的人來執行，是比較好的方式，透過定期定額投資，就能分散進場風險，也能將投資成本做有效的平均，克服追高殺低的問題。

富蘭克林投顧副總經理陳詩舜也說，常聽到有許多投資人儘管花了時間、精神，飽讀投資理財相關書籍或資訊，但在必須做出投資決策時，往往還是有選擇困難。

知悉自身投資目的、風險屬性 可嘗試「國民理財機器人」

陳詩舜指出：「富蘭克林投顧推出國民理財機器人，希望就算投資人不熟悉各種基金的屬性，但只要知道自己的投資目的與風險屬性，剩下的，就由機器人幫忙煩惱。」

比較好享退與國民理財機器人的特性，由安聯、國泰、群益投信操盤的好享退基金，持股包含跨品牌的不同種類商品，可以看到許多市場上頗有口碑的熱門商品都在持股清單中；而國民理財機器人則只能投資富蘭克林投顧自家的商品，較適合對其品牌認同度高的投資人。

不過，以投資時間長短來看，好享退的設計，是希望投資人將資金綁10、20、30年，與台灣人習慣做短線的習性不同；相較之下，投資人使用國民理財機器人則可以選擇1~3年、3~5年，或5年以上的投資區間，可以用來存子女教育金或購屋基金等。

有了這些降低投資人投資門檻的工具，或許，「不知道何時進場」、「不知道怎麼選基金」就不再是不理財的理由；黃致淵表示：「尤其是對年輕人來說，可以採取用時間換取空間的策略，就算每月投入金額不多，但因為投資的時間長，經過不斷累積、選對市場（一般是全球型或區域型市場），只要不是太過極端的標的（如單一產業），通常能有不錯的投資表現。」

延伸閱讀》

適合長期持有？交易成本低？ 槓桿、反向ETF 投資前必懂4迷思

六大美國政策與經濟前景的關鍵議題

市場好動盪 快用進階版定期定額「日日扣」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】