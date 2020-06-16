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新冠肺炎衝擊全球經濟 謝金河：我對新兆元產業的期待

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

【文．謝金河】

這次肺炎疫情重創全球經濟，最近北京又出現二度感染疑慮，很多產業仆倒在地，台灣的生技產業卻成大贏家，不論是口罩國家隊，快篩檢測，疫苗國家隊，紛紛異軍突起，只要有題材，股價無不大漲特漲，這是基亞，浩鼎重創生技產業後，新崛起的盛況，而這也是台灣生技業一次脫胎換骨躍升的機會。

因為疫情，台灣的產業有機會與國際接軌，像高端疫苗這次得到美國國家衞生院(NIH)的授權，也因為疫情，台灣的RT-PCR核酸檢測試劑，有的廠商得到歐盟體外診斷醫療器材認證，可以小批量出貨到國外，這是重要一步。

趁著疫情緩和，這次一口氣連看三家公司，進一步了解這次疫情帶來的機會有多大？第一站來到普生，去年十二月來到普生，股價在票面附近徘徊，這家1984年應李國鼎政策成立的疫苗公司，辛苦撐了27年，每股淨值虧到剩下1.8元，後來克緹介入私募，這回因核酸檢測試劑爆紅，今天股價漲到150元，董事長林宗慶看到我來非常高興，最近普生要辦理一億元私募，每股43元，募資完成後，普生每股淨值可以回到面額以上，可以算是重生。

沈寂27年的普生復活，林董事長帶著我參觀當紅的檢測試劑產品，股價漲上來，普生員工士氣也不一樣。我跟林董說，這是趁勢崛起的好時機，不過放慢腳步，股價太猛太急，可能不是好事。

另一個是高端疫苗，由陳燦堅總經理帶領的團隊，很詳細帶領我們參觀高端疫苗的新投資，這座大樓位在新竹高鐵站不遠的地方，這家2012年才成立的新公司，可說是平地起高樓，完全是全新設備，國際規格的大投資，台灣希望打造疫苗國家隊，看起來高端疫苗角色很重要，蔡總統，蘇院長等重量級人物都來看過。

第三家是生物相似藥的台康生技，這次也與快篩檢測試劑有關，台康也是2012年才成立的新公司，執行長劉理成是從美國大藥廠回台創業，這次股價從21.55元漲到69元，股價上漲也給台康的發展帶來新能量。

我們常說百聞不如一見，這次仔細看台灣生技產業的幾家尖兵，也見證了這些公司的實力。生技產業創造了兆元市值，接下來必須有營收及獲利，才能撐起大漲的股價，如果只是用題材炒炒股價，最後還是會變成海市蜃樓，生技業者要利用這次大機會全力提升競爭力，讓台灣生技產業實力追上國際腳步，才能讓股價可長可久！

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