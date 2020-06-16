2030年取代台積不是喊假的！台積電赴美設廠 隔周三星做了這3件事

【文．劉煥彥】

台積電5月中宣布，擬砸120億美元（約3600億元台幣）赴美設廠後，首要對手三星電子動作頻頻，於一周內接連宣布，在南韓國內新建5奈米製程的新晶圓廠；大當家李在鎔更親赴陝西首府西安，視察三星在海外的唯一半導體工廠，而且在回國後不久宣布，加派300人至中國，加速擴建西安廠。

國內產業專家觀察，三星電子不僅要鞏固在全球記憶體的霸主地位，更重要的是，拉近與業界一哥台積電的距離，以實現「半導體願景2030」，也就是達成在2030年取代台積電、成為全球晶圓代工霸主的目標。

就在5月15日台積電丟出震撼全球科技界的大消息後，17日三星電子副董事長李在鎔搭機赴中國，視察正在進行第二期工程的西安廠。

若不計在美國德州奧斯汀的S2晶圓廠，西安廠是目前三星唯一在海外的半導體工廠，主要生產快閃記憶體，且李在鎔去年2月才視察該廠。

儘管COVID-19（新冠肺炎）肆虐，三星西安廠的第五代快閃記憶體產線仍在今年3月投產。三星4月才派遣200人進駐，以加速提升產能，且李在鎔回國後不到一周，三星就在5月22日宣布加派300位工程師及承包商赴西安，要加速進行西安廠耗資80億美元（約2400億元台幣）的擴建計畫。

與台積電相關度較高的是，三星電子在5月21日宣布，位於首爾近郊京畿道平澤市的全新12吋晶圓廠已經動工，預計2021下半年投產，將是運用EUV（極紫外光）設備的5奈米製程產線，外界估計投資額為10兆韓元（約2600億元台幣）。

三星電子晶圓事業總經理鄭恩昇（Jung Eun-seung）在聲明中說：「新產線將擴大三星在5奈米以下的製造能力，得以快速因應客戶對SUV製程逐漸上升的需求。」

對此台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真表示，三星在記憶晶片及晶圓代工的布局要分開來觀察。

首先，中國本身也扶植記憶晶片業者，例如長江存儲4月已宣布研發成功128層的3D NAND快閃記憶體，而三星自然希望鞏固自己的龍頭地位。

產業研究機構TrendForce記憶體儲存研究統計，三星仍穩坐全球NAND Flash記憶體出貨的市佔率冠軍，但今年第一季降至33.3%，低於去年第四季的35.5%。

台積電5奈米製程已投產 領先三星一年多

其次，三星宣布新建5奈米製程產線，不無針對台積電的意味，因為台積電的5奈米製程已於上半年投產，預期下半年進入量產，外界預估今年可望貢獻10%營收。

若照三星說法，平澤廠的5奈米產線預定2021下半年投產，就表示三星在5奈米投產的進度較台積電落後一年多。

今年2月三星宣布，華城廠的7奈米產線開始量產，且同樣在該廠的5奈米產線預計今年下半年投產，惟目前進度仍須觀察。

產業研究機構TrendForce旗下拓墣產業研究院調查，若以營收估算，今年第二季台積電以市佔率51.5%穩居全球晶圓代工霸主，遠高於第二名、南韓三星的18.8%。

不僅如此，台積電第二季營收估計將較去年同期躍升30%，高於三星電子的15%增幅，意味三星要追趕台積電仍有不小距離。

三星提出半導體願景2030 挑戰台積電龍頭地位

去年4月三星電子提出「半導體願景2030」，預計未來12年總共投資133兆韓元（近3.7兆元台幣），宣示要在2030年成為非記憶晶片類半導體產品的全球第一名，等於不點名挑戰台積電的全球晶圓代工龍頭地位。

另外，劉佩真也提到，在晶圓代工業本身的競爭外，三星與台積電也無法自外於美中科技戰。對於不屬於美國或中國的半導體大廠來說，現階段看待與華為的關係可能是以拖待變，先觀察情勢變化，再決定如何調整策略。

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