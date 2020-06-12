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國旅回溫！四大夯點訂房量暴增 但「這時間」旅遊熱潮恐再面臨考驗

聯合新聞網 / 今周刊
圖片來源：達志
圖片來源：達志

【撰文 蘇君薇、黃健誠】

隨著疫情趨緩，台灣已於6月7日鬆綁防疫措施，放寬搭乘大眾運輸及旅遊的限制，而解封後首個連假－端午節，更是國旅回溫的首要指標。

雄獅旅遊表示，從訂房數來看，目前端午節及7、8月暑假旺季，最熱門的旅遊地區為花蓮、台東及墾丁；離島方面，澎湖7月加開機位後，機位充足，但住宿方面目前仍是「一房難求」。

國旅訂房較去年同期成長50%　墾丁、花蓮近乎客滿

業績方面，雄獅旅遊指出，近期業績可說是「坐二望三」，單日突破2千萬、朝3千萬目標邁進。國旅訂房狀況與去年同期相比，成長50％，團體及自由行等國旅營收，平均單日業績是去年2倍。

墾丁凱撒飯店表示，由於現在有「防疫新生活」及國旅振興補助，端午節訂房率已達8成5，近日仍陸續接獲許多詢問電話；花蓮遠雄悅來大飯店則透露，疫情趨緩加上交通大幅改善，端午假期訂房率已接近客滿，6月整體訂房率上看9成，暑假檔期則從5月底起，就有許多民眾踴躍詢問。

為何花東、澎湖及墾丁會是國旅最夯旅遊地點？台經院產業分析師楊家豪指出，主要是現在疫情緩解，大家希望走向戶外、風景區，加上當地旅館客群，原本就以國內旅客為主，國內旅遊還有政府補助，帶動花東離島成為熱門選擇。

至於都會區的旅宿，因多數客群皆以國外旅客為主，在目前暫不開放國外旅客來台的情況下，幾乎沒有挹注。

▲疫情緩解後，墾丁飯店訂房率大幅提升，成為國人最想去旅遊的熱門景點之一。（圖片來源：達志）
▲疫情緩解後，墾丁飯店訂房率大幅提升，成為國人最想去旅遊的熱門景點之一。（圖片來源：達志）

Q3國旅明顯復甦　Q4可能再面臨考驗

楊家豪認為，相較於第2季，第3季國內旅遊會有明顯復甦，但整體來說，受限於國外旅客銳減、國內消費力道仍受疫情影響等因素，今年Q3業績，仍會較去年同期衰退約2至3成。

楊家豪進一步說明，去年第3季來台旅客人數有281萬人，年增6.47%，其中，日韓旅客成長最多，但今年可能會「歸0」。

政府為了刺激國旅，力推「三倍券」，觀光局也強打7月1日起「安心旅遊」等方案，楊家豪認為，對國旅當然有一定挹注，但他仍提醒「今年Q4可能會是另一波考驗」。

楊家豪分析，國人習慣利用長假出遊，相較去年中秋、國慶假期分散於9、10月，今年集中於10月上旬，民眾不一定會逢連假就出遊，加上國內部分飯店容納量有限，離島冬季時也沒那麼適合旅遊，有些旅館Q4可能會面臨來客數下滑的問題。

此外，考量去年及前年已有國旅補助方案（觀光局推出「國旅暖冬遊」），今年國旅方案可能會有邊際效應遞減現象，「若無較新的刺激或大規模方案，成效可能不會太明顯。」建議地方或中央政府可再規劃其他方案，或於空運方面推出相關優惠，拉抬國旅成效。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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