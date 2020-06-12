不是每種ETF都適合懶人投資！「這種」ETF風險比你想像中還大

【撰文 林韋伶】

台灣ETF市場近年來蓬勃發展，目前市場上有221檔ETF，若以規模來看，台灣被動式管理商品（ETF）總規模，佔總資產管理規模比重超過4成，佔比全球第一。其中，主題式ETF更是自2018年底以來，資產管理業者積極搶攻的領域；然而，許多投資人卻未必了解，投資主題式ETF，風險可能比想像中大。

以本（6）月來說，就有兩檔5G ETF開募搶市，分別是元大未來關鍵技術ETF（00876）與復華中國5G通信ETF（00877），但在搶搭5G順風車前，應先搞懂傳統ETF與主題式ETF的不同，以及容易被忽略的風險。

大家熟悉的ETF，是像台灣50（0050）這類追蹤某個指數，以企業市值排名為選股標準的商品，這種被動投資策略的目的，是希望貼近指數表現。然而，2018年底起，台灣市場吹起「主題式ETF」風，以「精確投資」為訴求，在被動投資策略中，增加一點戰略性。

▲風險級別1~5，5為風險最高。

從目前市場上規模較大的幾檔主題式ETF來看，仍以台灣人較熟悉的科技產業為主要題材，像是AI、5G、資安，以及美國的尖牙股（FAANG）等，同時顯示業者看好科技產業持續獨領風騷。

但是，就算認同這些主題，投資人還是得留意以下三項容易被忽略的風險。

一、籃子沒有你想像大

儘管ETF主打的就是投資一籃子股票，但因產品設計與特性不同，主題式ETF的籃子，可能沒有你想像中大。以統一FANG+來說，為了爭取更高的可能報酬，將資金集中在包括臉書、蘋果、特斯拉…等10檔股票中，與過去大家認為可能有50檔、100檔持股的策略不同。

此外，以即將加入市場的復華中國5G通信ETF來說，因為籌碼是壓在單一國家的單一產業上，在風險級別上被歸類為RR5，也就是風險最高的等級。

二、波動比你想像大

就因為籃子沒有想像中大，伴隨而來的就是較大的波動。以統一FANG+ ETF來說，年化波動度大約有25%，較納斯達克指數（20%）與S&P 500指數（15%）的波動度都高。

而復華中國5G通信ETF所追蹤的中証5G通信主題指數，上個月才因美中貿易戰的雜音，一度在10天內走跌10.7%，昨日則又回到接近起跌點的位置。

三、不適合懶人投資

「對主題式ETF來說，分散性不是最主要的考量，重點是聚焦有成長性的題材，將相關概念股含括在內，」統一FANG+ ETF經理人袁永騰這樣認為。復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文也強調：「主題式ETF就是讓投資更精確，不要太分散。」

也就是說，相較過去ETF在大家認知中是「懶人投資」、「無腦買進」的理財產品，主題式ETF較適合會做功課的投資人。袁永騰分析，有做功課的投資人，較能判斷哪些主題是未來主流，並掌握產業出現轉折或突破點的時機。

主題式ETF正確操作心法

袁永騰建議，投資主題式ETF，首先要弄清楚其追蹤的指數編製原則，並留意持股更新的頻率，「因為產業變化比較大，我會建議大家選每半年或每季度檢視持股的產品。」

至於在資產配置的部分，袁永騰認為，風險承受度一般的人，也許可以將主題式ETF的部位控制在3成以下。但對於資金不夠做資產配置，卻有較長時間可以規劃退休的小資族，廖崇文則認為，只要大方向正確，確認自己買了這檔商品後，晚上不會睡不著，還是可以提高投資比重。

至於何時該停利或停損？袁永騰建議，可設定比平常停利、停損點更寬約8成的標準，「舉例來說，如果你本來設定自己投資S&P 500指數的停利點是10%，那買主題式ETF的停利點，就可以放寬到18%左右。」

不過，還有一種投資人應該注意的可能性，袁永騰分析：「其實在操作上，持有時間長短不是重點，投資人應該在買進一段時間後檢視，當初看好的題材，是否有逐步發酵，持股的營收與獲利，是否如預期成長，直到業績鈍化後，就可考慮找尋下一個投資主題。」以他的經驗來看，產業都是有循環的，也許經過3~5年後，投資風向就會變，想要確保投資獲利，還是要多關心自己手上買到的到底是什麼。

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