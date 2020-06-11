三倍券懶人包》怎樣用最划算？台經院院長教戰讓你賺最大

【撰文 陳姿蓉】

「振興3倍券」政策終於定案，如何發揮最大效益，成了政府、商家及民眾的重大課題。倘若精打細算，將可同時達成刺激消費及提升消費滿足感，共創雙贏。

「振興3倍券」相關辦法正式公布，各方評價不一；其中，執著於「應該直接發現金」者自然是搞錯了重點，既然名為「振興」而非紓困或救急，此券的目的，也就不是讓民眾換取柴米油鹽等民生必需品，而是要讓疫情期間生意急凍的零售商家，能在消費火力加溫之下急速解凍振興，避免衍生更嚴重的經濟或社會問題。

不過，整套方案的另一項特殊設計，確實也讓部分經濟學者幾番思量，即是「1千元換3千元」的機制：在紙本券的部分，民眾等於必須掏出1千元，換購價值3千元的振興券。由於民眾掏出的1千元是回到國庫，不會在市場形成消費能量，因此也引來「為何政府不直接發放2千元振興券」的疑問。

雖然在方案規畫過程中，經常接受經濟部詢問、也主動提出不少點子，但對於「用1千換3千」的理由，台灣經濟研究院院長張建一坦言，「我也不是很清楚。」不過，他依據經濟學理提出自己的解讀：「我揣測，這是為了提升民眾的參與感。而對於3倍券的振興效果來說，民眾的參與感，極為關鍵。」

情況類似於行為經濟學當中的「沉沒成本」理論，簡單舉例，當你手上的演唱會門票是自己先花錢預購的，那麼，即使開唱當天傾盆大雨，你為了不辜負自己付出的成本，仍會風雨無阻前往聽唱，絕不輕言放棄這張門票。

「先付出成本，才會珍惜手中這份3倍券，精打細算地讓這3千元的效益極大化。」張建一說，只要民眾設法用3倍券創造最大的消費滿足感，在另一端，「振興零售」的目標自然就能水到渠成，「因為，你會開始這樣用它……。」

接下來，這位經濟學者開始提出他認為善用振興3倍券的最佳方案，一套「極大化提升消費滿足感、又能順便救台灣」的使用方案。

第1招：速列清單 愈早用、賺愈多

「首先，如果你想要賺到最多優惠，那麼就該盡快使用3倍券，愈早用、賺愈多。」張建一強烈建議，民眾拿到3倍券的第一時間就動用，「因為廠商也在搶商機，3千元的消費額先搶先贏，所以第一波的優惠一定最大方。」據經濟部表示，目前正邀集各百貨零售、信用卡、行動支付業者等提供針對3倍券的優惠方案，並打算近期內於官方平台完整公布。

張建一建議，民眾不妨現在就開始思考自己的「消費夢想清單」，3倍券入手後立刻行動，搶得早鳥好康之餘，「對台灣經濟也有更大的貢獻。」原因在於，當新增消費額進入商家，商家的採購意願提升，老闆或員工也會更敢花錢，「一層一層滾動，愈早開始滾愈多，當然更有助於經濟振興。」

第2招：大額消費 一次買足更省力

其次，若要創造更多的消費滿足感，「大額消費」總是會比小額零花更加爽快。心理層面的滿足之外，商家慣用的「滿額好禮」促銷策略，在3倍券的商戰中絕對不會缺席，「一次買足比較好啦！再怎麼說，也能減少一些交通成本。」張建一說。

希望民眾「大額消費、一次買足」，除了是為提高消費滿足感之外，也是要避免紙本3倍券遭遇天敵：「找零」。一旦手中的3倍券變成現金，就有可能困在民眾的零錢包或銀行戶頭，短期不再進入市場，也就無法點燃消費火力。

雖然紙本3倍券明確規定禁止民眾向攤商要求找零，也有拆分為2百元及5百元2種面額，但實務上若遇消費者要求，商家確實難以避免找零，一位夜市雞排攤商就說：「如果遊客給我3倍券，該找零的還是得找啊！」

也因此，張建一期待夜市攤商能發揮一貫以來的市井智慧，多花心思想想「滿額」誘因。新北九份老街商圈理事長許立育就表示，「為了盡量避免找零的需求出現，目前商圈內攤商已規畫推出許多搭配組合售賣，例如價值230元的商品組合，用3倍券僅需1張2百元的面額就能帶走。」

第3招：善用數位平台 優惠再升級

除了紙本券，本次3倍券還可利用信用卡、行動支付、電子票證（如悠遊卡、一卡通）等方式領取，簡稱「數位券」。「紙本或數位，你希望民眾多領哪一種？」面對這個問題，張建一的答案是「數位券」，他的理由首先是從「政府角度」出發，「紙本券，是需要印製成本的。」

本次3倍券預算大約5百億元，其中，全台2千3百萬人外加15萬擁有居留權者，每人預算2千元，約需463億元，「剩下的，多半就要用在印製成本；選擇紙本券的民眾愈少，成本就愈低。」張建一說。

有別於紙本券「先付千元」的設計，「數位券」是讓消費者買滿3千元後，才回饋2千元；問題來了，兩相比較下，如果考慮「報酬率」，前者的報酬率是2倍（掏出1千元，一共可買到3千元的商品），後者報酬率則是66％（掏出3千元，一共可買到5千元的商品），這麼想來，雖然民眾都是多拿2千元，但數位券的報酬率降低不少。

所幸，「現在有規畫數位券可透過ATM領回2千元回饋現金，這樣一來，報酬率其實就和紙本券一樣了。」張建一也提醒，即使把回饋金留在信用卡、電子票證或行動支付帳戶裡，由於這些回饋金不限用途也沒有使用期限，會比紙本券更有使用彈性，這部分，也是數位券的優勢。

另一個憂慮是，因為「先花3千、再領2千」，選擇數位券的消費者可能按照自己既定慣有的消費節奏，不會刻意「快速、大額」買滿買好，恐讓振興效力有所折扣，「這的確是有可能，」張建一表示，「幸好數位券使用者接收到的消費優惠刺激會更多。」

他指出，除了實體店家的優惠，數位券則還有信用卡、平台業者的優惠加碼，「消費者的優惠更多，應該也會更樂意快速消費。」

事實上，數位平台給力，是張建一認為本次3倍券效果可望優於2009年消費券的原因。談及馬政府時代的消費券，張建一認為問題出在「天不時、地不利」，當時正逢農曆年節，「民眾把消費券直接用在本來就會買的年貨上。」另一關鍵，就是「當年沒有數位平台的加碼刺激。」

第4招：轉賣換現 不賣給商家就行

至於張建一的最後一個爽用3倍券提案，頗有跳框思考的味道，「如果你真的覺得用不到3倍券，或者更想換現金，那麼，把紙本券賣掉，我也很高興。」這個說法，與日前行政院長蘇貞昌強調「哪有人那麼傻會賣給你」的論點，似乎略有差異。

「蘇院長的話可能講太快了。」張建一強調，如果把紙本券折價賣出，買方必然會善用3倍券快樂消費，賣方要不就是更需要現金救急，抑或是要買3倍券禁買的商品，無論如何，各取所需、皆大歡喜，而且振興經濟的效果不打折扣，反而可能更高。「但是不能賣給商家，以免商家直接向政府兌付！」事實上，政府也已規定，商家請領兌付時必須註明銷售日期，確保這份3倍券「有被使用過」。

甚至，張建一建議「富人階級」可考慮把3倍券當禮物送給年輕或中產族群，一方面，送者大方、收者實惠；再者，對國家經濟來說，富人不會因為「天上掉下2千元」而刻意增加消費，相較之下，3倍券到年輕族或中產族手中，更能創造誘發消費的效果。

「無論如何，當消費者都能精打細算快樂花錢，商家、平台業者能想方設法搶賺商機，只要不是『沒消費就兌現』，3倍券應該都能提升民眾消費滿足感，也提升經濟。」說到最後，他回到「參與感」的話題，「這個東西，政府不要限制太多，大家一起用好、用對，就OK啦！」

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