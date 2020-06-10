快訊

直播／多日不見仍「嘉玲」！連59天無本土病例 431人解除隔離

參加補選不鬆口 陳其邁：高雄是我一生懸命的地方

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶搭作帳行情！這14檔個股營收、獲利穩定升溫 獲投信集中火力買超

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【文/唐祖貽】

國內疫情趨緩、台股大漲慶祝，使得上半年作帳行情更有看頭，投資人可透過「投本比」，追蹤投信近期積極布局之標的，但短線漲幅已較大的個股，也需考量易有追高的風險。

今年轉眼即將過半，法人作帳行情又將展開。觀察法人作帳的重心，仍在於投信的動向，而以中小型股為主的櫃買指數，近期更已領先加權指數、突破年初高點，對於以中小型股為主的投信來說，更代表績效足以戰勝大盤。因此，接下來投信的重點持股，勢必成為主要拉抬的標的，使作帳行情更有看頭。

因此，《今周刊》以「投本比」為依據，找出投信買超張數占個股股本的比率在5至10％，且穩定攀升之標的；若5月份又積極加碼者，更值得優先注意。

表中最受矚目的應為「口罩國家隊」之一：南六（6504）。南六生產包括口罩等多項醫療用品的原料，以不織布為主，六月起口罩開放自由買賣，南六已接獲超過1億片的訂單，法人預估業績還會大幅成長，股價也連續噴出，頻創掛牌新高。

中國復工、北美客戶訂單到　凡甲下半年展望佳

另外，因疫情影響，近期在家工作盛行，連帶NB及伺服器需求成長，周邊產業也跟著受惠。連接器廠凡甲（3526）伺服器應用占營收比重約5成，筆電占4成左右。第一季雖因中國封城、停工，稅後EPS（每股純益）僅0.73元，但隨著中國復工，且接獲北美雲端業者客戶大筆訂單後，4月營收達2.59億元，創下單月歷史新高。

凡甲也表示，第二季營收有望維持高檔表現，且在公司積極調整產品組合後，獲利可望優於營收成長幅度，而伺服器中的高頻、高功率產品，將是今年主要成長動能。至於，另一個市場關心的電動車用連接器，凡甲的客戶包括供應特斯拉的寧德時代，以及歐洲車廠如雪鐵龍（CITROEN）等，後續都可望放量出貨，也樂觀看待下半年營運。

凡甲股價從3月下旬低點起算，至今漲幅也已超過5成，且創下還原權值後的歷史新高，投信雖在4月因季報不佳而大賣，但5月已全買回。另外，公司擬每股配息5.91元，以目前股價將近百元來看，現金殖利率仍有近6％的水準，成為下檔支撐。

另一檔屬於光通訊上游零件廠的眾達｜KY（4977），受惠於北美客戶資料中心擴充以及企業雲端儲存需求大增，帶動2大主力產品：100G單通道光收發模組與32G光收發模組、出貨量明顯成長。尤其，眾達100G產品今年剛開始量產，平均銷售價格（Average Selling Price，ASP）約為25G與32G的3至4倍，今年可望對公司帶來更明顯的貢獻。

遠端傳輸、5G基建　挹注眾達新動能

公司認為，疫情使得人們工作與生活形態改變的大趨勢已然成形，未來在家工作、遠端傳輸、視訊會議等需求會持續上升，企業與個人對頻寬的需求也將提升，這都是眾達的長線利基。公司預估今年32G仍是主力產品，占整體營收比重超過3成，而100G則是成長最快的產品。

另外，光收發模組也是5G基地台的重要零件之一，目前眾達主要的客戶為日商，提供日本與韓國建置5G基礎建設的需求，是另一個長線利基。眾達今年業績穩定攀升，股價在3月中旬時，最低跌到67.2元，但2個多月後漲幅已有1倍，且同樣創下還原權值以來的新高。投信在5月大力加碼，應是作帳的重點標的之一。

以上這幾檔都是近期的熱門股，不過要特別提醒的是，這波台股從3月中一路上漲，幾乎沒有回檔，這些熱門股的本益比都已偏高，因此建議善設停損，並留意下旬「作帳變結帳」的獲利了結賣壓。

若要尋找本益比還相對合理的公司，台郡（6269）可能是不錯的選擇。軟板廠台郡今年受惠於NB及平板需求提升，公司表示，第二季營收不論是年增率或季增率，都可望有2位數成長，而且全年資本支出不變，高雄新廠預計年底前量產。

每年第三季是新款iPhone的傳統出貨旺季，但今年市場已傳出，新款iPhone拉貨將延後四至六周，這對於台郡第三季營收將有些影響，不過法人預估，即使iPhone拉貨延遲，但整體來看，全年EPS仍有10元左右的實力，目前本益比並不高，可先逐月追蹤營收與iPhone出貨狀況再布局。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1225期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

大家悶太久！逾8000億國旅消費蓄勢待發 台灣觀光產業漂亮重生的契機來了？

火熱需求、破框新政，遇上早已蒙塵的景點。 退休後，陳太太最喜歡扛著相機和腳架到處旅行，幾年來，她去過緬甸拍和尚、到過內蒙古拍草原牛羊，去年底也訂了機票，打算到日本拍花海。然而，新冠肺炎的烏雲忽然罩頂，日本肯定是去不成了。陳太太的抱怨很到位：「肺炎疫情，好像腳鐐喔！」緊緊鎖住了腳踝，也悶透了心。

華為訂單缺口如何解決？台積電密研二奈米 股東會三大重點全解析

面對美國與中國的貿易大戰，台積電不得不從商業市場進入到政治紛爭中。 要站穩晶圓代工龍頭的地位，台積電以技術為本、台灣為中心，強化自身抵抗力。

一場大病退休 一句話又動念創業 燦坤前董座為何選在老東家對門賣冷氣？

3C通路龍頭燦坤的台北內湖總部對面，去年悄悄設立了一家名為「串點科技」的公司，主打O2O居家清潔服務，董事長竟是去年自燦坤退休的前董事長、總經理閻俊傑。

借鏡「香港之變」翻轉台灣機會 謝金河：錢一定跑得比人快

新加坡剛剛公佈的近半年非居民存款總額變化，4月按月增長7.1%，存款總額是621.37億新幣，約台幣1.327兆元，這是在港版國安法通過之前的數字，可能5月增加的數字會更大。

台灣超商密度超越日本 為何市場飽和危機相對小？關鍵原因是「這個」

經濟部統計處資料顯示，台灣便利商店營業額屢創新高，密度也持續增加，2019年，平均每2058人，就有1間便利商店，連續4年超越日本；令人好奇的是，日本因少子化問題，導致便利商店市場趨於飽和，密度也隨之下滑，但，同樣面臨少子化的台灣，便利商店密度卻不減反增，原因何在？

陳時中的下一個不可能任務 未來5年健保費恐會「倍數」調漲

台灣健保是不是太浪費？到底會不會倒？相信許多人都和我一樣，很關心這些話題。最近看完張鴻仁先生的《2030，健保大限》新書，終於覺得過去對健保的許多疑問都獲得解答，很值得在這個專欄與大家分享。

那一夜負油價讓台灣投資人慘賠5億 原來背後有神祕作手「坑殺」？！

「我下單下了10多次，沒有一次成功，這是我開始投資以來，最不知所措的一次。我知道要停損，但卻沒辦法停損。」憶及今年4月21日凌晨2點上演的負油價風暴，X先生緩緩道出當時的心情。

家樂福併購頂好、JASONS將威脅全聯地位？2理由告訴你「還差得遠」

家樂福集團2日宣布，收購全台199間頂好Wellcome超市，以及25間JASONS Market Place，盼藉此成為台灣市占率第2的超市通路，外界認為，家樂福此舉，將使超市龍頭全聯備感威脅；不過，學者分析，基於2個理由，家樂福想挑戰全聯，「還差滿遠的」。

搶搭作帳行情！這14檔個股營收、獲利穩定升溫 獲投信集中火力買超

國內疫情趨緩、台股大漲慶祝，使得上半年作帳行情更有看頭，投資人可透過「投本比」，追蹤投信近期積極布局之標的，但短線漲幅已較大的個股，也需考量易有追高的風險。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

熱門新聞

「我很抱歉」 梅根：唯一錯的事 就是默不作聲

台灣超商密度超越日本 為何市場飽和危機相對小？關鍵原因是「這個」

借鏡「香港之變」翻轉台灣機會 謝金河：錢一定跑得比人快

華為訂單缺口如何解決？台積電密研二奈米 股東會三大重點全解析

大家悶太久！逾8000億國旅消費蓄勢待發 台灣觀光產業漂亮重生的契機來了？

搶搭作帳行情！這14檔個股營收、獲利穩定升溫 獲投信集中火力買超

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。