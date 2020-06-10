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一場大病退休 一句話又動念創業 燦坤前董座為何選在老東家對門賣冷氣？

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文/王子承】

3C通路龍頭燦坤的台北內湖總部對面，去年悄悄設立了一家名為「串點科技」的公司，主打O2O居家清潔服務，董事長竟是去年自燦坤退休的前董事長、總經理閻俊傑。

大家熟知的閻俊傑，在燦坤任職將近30年，從基層一路做到董事長，連他自己也說，「我常常開玩笑說，燦坤裡面每個職務我都做過，一步一步，不是所謂的空降部隊。」

退休後的他，為什麼創立了「串點科技」，還推出了「呼叫黃背心」這個專門做家電清潔、安裝服務的品牌？更巧的是，這家新公司居然還開在老東家對面，市場不免好奇，閻俊傑此番設立新公司，該不會是想與老東家燦坤，以及競爭對手全國電子對尬吧？

對此，串點科技董事長閻俊傑接受《今周刊》專訪時，笑著澄清自己絕對不是要跟燦坤競爭，「吳燦坤（燦坤創辦人）讓我成長很多，他是一個不簡單的人。」新公司之所以選在台北內湖，主要是為了方便與串點科技股東——雅光電器董事長廖全平溝通，「我不是衝著燦坤。」

一場大病萌意退休　一句話，又動念「夢想」

時序回到2019年，閻俊傑閃電從燦坤退休，不久後，又設立了新公司，加上燦坤這一年來高層人事大地震不斷，在在讓外界相當好奇，閻俊傑為何突然離開燦坤。

「去年年初，我曾經生了一場大病，嚴重到連醫院都發病危通知了，但就算好轉，去年3、4月時仍然無法握筆。」這一場突如其來的變化，讓他萌生了退休念頭。「其實我回報的也夠了，已經做到鞠躬盡瘁，剛好那時也有新團隊何董（何宗原）進來，既然公司要轉型，我也藉此退休。」當時以何宗原為首的新經營階層，也開始著手整理公司資源，整併燦坤旗下「快三電商」進入母公司燦坤，種種新變化，讓閻俊傑產生了不如歸去之意。

原先已申請退休、準備返回台南陪伴母親的閻俊傑，在與廖全平辭行時，「他（廖全平）跟我說，你現在退休太早、太年輕了。」正是廖全平這句話，讓閻俊傑起心動念、燃起了「完成夢想」的念頭。

原本由閻俊傑一手擘畫的燦坤「快三電商」，希望解決3C、家電通路長久來的「安裝人員外包體制」問題。舉例來說，家用空調故障案件中，有8成源自於安裝問題，安裝人員專業技能備受討論，加上這種外包體制存有不少漏洞，很多人「連意外險都沒有」，成為產業中亟待解決的問題。

當時，閻俊傑把安裝人員體制改革納入燦坤轉型計畫，「我認為的轉型，是燦坤就算不賣任何3C產品，這家公司依然可持續經營，而我想到的是服務。」因此，燦坤「快三電商」養起了專業安裝人員，只可惜，後來這個政策也隨著閻俊傑的離開，而未在燦坤繼續擴大實施，反而成為閻俊傑實現創業夢想的機會。

於是「呼叫黃背心」在廖全平與中華民國電器商業公會全國聯合會副理事長蔡志亮的支持下成立，由平台篩選出優質的師傅，替家電品牌提供到府安裝的服務，以B2B業務為主，從去年營運至今，吸引到家電品牌伊萊克斯（Electrolux）的合作。

閻俊傑坦言，家電品牌、通路的結構性外包問題，不是短時間內就能解決的。因此，「呼叫黃背心」同時提供到府清洗服務，以每月1千張訂單，今年1月到5月的每單平均服務價3486元來計算，光是清洗服務的單月營收，就落在350萬元，顯示市場對於清洗服務有很大的需求。不過，「呼叫黃背心」目前仍屬於建置期，閻俊傑認為，「現在公司屬於燒錢換市場的階段，營運仍未轉盈，預估未來3年之內，都還會在此階段。」

「0元方案」抓客　用專業服務帶動銷售

為打響知名度，閻俊傑也成立了另一家公司「數電匯流」，與陸系品牌TCL空調的台灣代理商合作，要復刻他過去在燦坤成功發起的0元行動到新電商平台上。閻俊傑觀察，許多民眾因對家裡坪數掌握度不高，常發生訂貨後又退貨的問題，透過「呼叫黃背心」的事先場勘，能把坪數錯誤計算降到最低。

串點科技策略長謝語桐表示，當電商平台產品同質性高，廠商只能打價格戰，「如果毛利要高，需要從服務差異化下手。」因此串點科技選擇以到府服務做出差異。

不過，TCL真的能獲得台灣市場認同嗎？一名3C通路高層表示，相對日、台系冷氣品牌，會買陸系品牌的消費者大多價格敏感度高，因此陸系品牌目前未走入市場主流，不過閻俊傑認為，TCL已在年輕族群中創造出高性價比（CP）認同，「也願意在台灣市場和我們（合作）做不同的遊戲規則」，因此閻俊傑相當看好這次的合作。

閻俊傑從過去燦坤經營的經驗出發，利用「安裝」差異化挑戰現有業者，也照顧工作環境較弱勢的安裝師傅，閻俊傑已經從他的夢想起點出發，不過，未來能否成功站穩到府清洗市場，考驗著閻俊傑的行銷力。

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