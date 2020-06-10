華為訂單缺口如何解決？台積電密研二奈米 股東會三大重點全解析

【文/譚偉晟】

即使新冠肺炎尚未平息，卻依然不減台積電股東的熱情，6月9日，台積電股東會高朋滿座，大家都對「赴美設廠」一事充滿好奇，股東都想知道，台積電內心怎麼盤算，赴美設廠是否又會影響台積電未來的營運？

一開場，台積電董事長劉德音談及，「赴美設廠最大利益，是取得美國客戶信任、找到全球最頂尖科技人才，台灣下游廠商也有意願一同前往設廠，盼可打入美國市場，若成功，樂見能將台灣產業帶往新領域發展。」

「我們相信，台積電將會克服所有的困難，持續不斷獲利成長。」面對疫情下全球經濟衰退、美中貿易戰再起的政治衝突，劉德音仍對公司前景深具信心。

儘管美國商務部對華為祭出禁令，導致台積電無法接受華為海思的訂單，劉德音表示，無須過度擔憂，「我們其他客戶都想要彌補這個空缺，不管是產能空缺或市場空缺。」很顯然地，即使華為訂單占台積電近2成產能，台積電憑著技術領先地位，仍吸引全球客戶積極搶產能，對未來營運一點都不煩惱。

市場對台積電也是信心十足，畢竟，華為禁令5月15日宣布以來，台積電不跌反漲，截至股東會這天，股價已經來到319元、大漲7％。

觀察劉德音的發言，可以看到3大重點。

第一，台積電評估在美國政府的支持下，美國新設的晶圓廠獲利可期。第二，面對華為禁令，台積電靠著先進製程的獨占優勢，即使少了華為海思的訂單，也不易出現產能缺口。第三，台積電無意下修今年的資本支出，全力衝刺更先進製程的發展。

事實上，劉德音在股東會現場，也被小股東質問赴美設廠的動機，「很多投資報告都說，台積電是被逼著過去。」面對質疑，劉德音向股東喊話，「美國設廠的問題，絕對是符合公司的利益。」

赴美「當然可賺錢」 台灣供應鏈夥伴將同行

劉德音說明，當地政府支持與地點上的優勢，是讓台積電最終選定亞利桑那州為設廠地點的原因。「補助方面，是台積電去美國的關鍵。」他還透露，台積電與美國聯邦政府、亞利桑那州政府要求的，就是要取得足夠的補助，讓美國晶圓廠的運作成本（Running Cost），可以和台灣一樣。

「當然可以賺錢。」劉德音強調在補助條件滿足的情況下，美國晶圓廠的建置有助於取得市場有利的地位。他也提到，亞利桑那州有非常完善的水利設施及非常便宜的電價，「而且100％都是綠電」，讓亞利桑那州成為台積電美國設廠首選的關鍵。

劉德音透露，台灣的供應鏈夥伴也將同赴美國開拓市場。「我們也會在（美國晶圓廠）旁邊另闢一個園區用地。」他指出，該園區可以讓供應鏈夥伴進駐，讓這些台廠也能有前進美國、開拓市場的基地。

相較於赴美設廠的肯定答覆，台積電對於美國商務部華為禁令的解方，則說得相當保守。「我們現在還在法規解釋的階段。」劉德音指出，目前仍與律師持續向美國商務部確認，申請許可證的法規細節，預計到7月14日後，才會進入申請許可證的階段。「這齣戲還沒演完、還會繼續，我們會找出方法。」劉德音說。

此外，若失去華為訂單，恐影響台積電先進製程稼動率。以賽亞調研報告認為在最壞的狀況下，五奈米製程的稼動率可能在第4季減少17％至22％，七奈米製程的稼動率可能減少13％至18％，台積電能否於第4季取得供貨華為的許可，仍有不確定性。

不擔心華為禁令 產量目標不變、客戶都找齊

但劉德音指出，若出現訂單缺口，台積電可望接獲其他客戶的追加訂單，「我不會說是哪個客戶。」他也提到，即使是位於中國的南京廠，年底2萬片產量的目標也沒有變化，「客戶都找齊了。」

「這需要過渡時間。」世界先進前副總經理張東隆分享他的觀察，他認為對台積電而言，華為海思訂單的減少將會由其他客戶補上，「就像是當時NOKIA市占減少時，其他廠商就會爭奪其份額。」

對其他客戶的需求有信心，讓劉德音強調，台積電今年營收仍將穩定成長，而今年資本支出也「沒有改變」。目前台積電對先進製程的規畫，除了2022年要量產的3奈米外，劉德音也首次透露4奈米的進展，這個作為5奈米的「推進版」，將會在23年量產，「已經在跟客戶談生意了。」

在當前地緣政治之爭的全球情勢下，台積電想要增加自身籌碼，除了赴美設廠，更重要的仍是在先進製程上的研發。劉德音強調，在台積電「技術領先、卓越製造、客戶信任」3大價值中，優先順序上，「技術領先還是第一。」

技術實力成籌碼 二奈米風風火火開發中

也因此，劉德音強調，台積電並無下修今年資本支出規模，反而是要繼續強化在技術上的優勢，「有了（技術領先）這項利器，全球就會需要你，不管你站在哪邊。這就是我們在國際大國抗衡中的應對方式。找到公司的價值，就是面對世界改變最好的抵抗力。」無畏國際情勢變化，台積電已經領先業界展開二奈米的研究，劉德音說，「目前如火如荼做開發。」

不過，更先進製程的挑戰不小，還有新封裝技術的難題，讓台積電也把研發能量放大到全世界去布局。「它在美國跟當地大學合作，能強化在半導體製程的研發。」

產業分析師指出，目前台積電的技術藍圖已經布局到二奈米，會需要更大量的產學合作，「像是3月台積電有新（二維）材料的研發成果，那可能是未來非常重要的技術。」

為了確保研發能量，劉德音去年拋出「台灣貝爾實驗室」的構想。今年6月，竹科管理局核發了建築執照，讓台積電能在新竹寶山打造占地32公頃的研發中心。該研發中心可望容納8千名研發人員，劉德音曾說，「讓我們的RD團隊不用逐水草而居，這是我們希望做到的。」

此外，台積電也加速從學界吸取研發能量，從去年開始與清華大學合作半導體學程，今年陸續加入其他大學。而台積電最新的18廠，也保留部分產能，進行3奈米、2奈米製程技術研發。

畢竟對台積電而言，有高效率人力資源的台灣，始終是最佳的生產基地。日盛投顧的報告分析，台積電在台灣的生產成本中，有10％至15％為人力成本，台灣高學歷人才優於國外人才的性價比，讓台積電更看重台灣的價值。

「在台灣狀況允許的情況下，台積電絕對會深耕台灣。」劉德音強調，透過取得全世界的人才，把最重要的智慧財產權留在台灣，藉此才能讓台積電真正成為「大家的晶圓技術產能提供者」。

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