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大家悶太久！逾8000億國旅消費蓄勢待發 台灣觀光產業漂亮重生的契機來了？

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱
蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

大概有不少人都能感受到陳太太的心情，2018年，台灣人出國人次高達1664萬，總支出8077億元。肺炎悶壞了旅客，也悶壞了觀光產業，過去各國總是笑迎來客，現在「別來無恙」卻變成了「別來，就無恙」，台灣人出不了國，外國旅客也入不了境。

直到今年6月，每天緊盯防疫記者會的陳太太，心情終於稍稍舒緩，出國固然仍不可行，但境內疫情確實在減緩，「留在台灣也好玩！」她迫不及待的秒速訂好日月潭3天2夜行。

過去，國旅市場長期被國際旅遊壓著打，2018年，國旅總產值僅有3769億元，比起2017年還下滑了6.74％。入境旅客雖然超過1100萬人次，比起出國人次仍遠遠不及，外匯收入137億美元（約新台幣4110億元），只是國人出國消費總支出的一半。

然而，新冠肺炎逼著全世界封鎖國境，出國旅客口袋裡悶著的「8077億元」，這筆龐大的消費能量，很可能就像陳太太一樣，迫不及待投進國旅市場。

業者樂：5、6月業績已明顯升溫

國際觀光的回溫必須等待，旅行業龍頭雄獅集團的業務一向以國際旅遊為主，但董事長王文傑知道：「4、5、6，3個月的出境旅遊已經死掉了，現在可能會死到年底，明年也是。只能等待它慢、慢、慢、慢地活過來，會拖很長啊！ 」他早布局揮軍國旅。

春江水暖鴨先知，業者飢腸轆轆同時，也提早感受到國旅市場正在升溫。「國旅會猛爆性回升！」飯店業大老「老爺集團」執行長沈方正鐵口直斷。異數風格旅行社董事長詹益昌、KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民也不約而同指出關鍵，「大家悶太久了，旅遊的需求一直存在。」

在交通運輸業上，台灣高鐵因受疫情影響，四月運量較去年同期減少48％，但台灣高鐵發言人孫鴻文表示，現在已可看到「V型反轉」契機，「5月運量比3月高，6月的運量也應該會比2月高。」關鍵就是旅遊需求成長的推升。

打蛇隨棍，觀光局也推出振興國旅的「救命藥」，幫著添柴點火。7月1日，觀光局「安心旅遊」補助將正式啟動，交通部長林佳龍宣告將投入39億元，預計帶動638萬人次出遊，直接、間接帶動觀光效益約235億元。

儘管安心旅遊與近兩年累加將近65億元的國旅補助類似，但林佳龍受訪時強調：「補助當然是最浪費的觀光政策，但也是短期成效最好的觀光政策，所以疫情期間必須要這麼做，疫情發生第一時間，我們一定要救產業。」非常時期，補助畢竟還是非常手段。

無論如何，在台灣旅客口袋裡的8000億元、政府推動的安心旅遊，或是即將發放用來振興消費的「三倍券」，乃至於各方業者的趁勢助攻，都讓國旅市場可望在肺炎退燒時迅速升溫；我們的旅遊業，狀似就要狂奔。

據了解，在近期緊鑼密鼓的內部討論中，政府相關部會其實看得遠，這趟「拚國旅」不只是「拚國旅」，內部訂定的三階段目標，是要重整台灣觀光體質。首先，「國境開放前，提升國內旅遊價值」；其次，「國境開放後，讓台灣人留在台灣」。至於最後、也是最美好的願景，「讓來自世界的旅人，都有屬於自己的台灣記憶。」

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