借鏡「香港之變」翻轉台灣機會 謝金河：錢一定跑得比人快

【文．謝金河】

新加坡剛剛公佈的近半年非居民存款總額變化，4月按月增長7.1%，存款總額是621.37億新幣，約台幣1.327兆元，這是在港版國安法通過之前的數字，可能5月增加的數字會更大。

這幾天巧遇昔日台灣股市前三大金主，很多上市櫃公司老闆都是他的客戶，我問他說，你現在資金都放在哪裏？他說以前香港，新加坡各占五成，現在100%全搬到新加坡，他說，如果台灣金融法規可以鬆綁，租稅更有彈性，他會考慮把一部分的錢搬回台灣！

從新加坡非居民存款不斷上升來看，過去一百多年來，香港以良好的法治及自由度成為全球資金避風港的角色，可能面臨巨變。黎智英很憂心的表示香港完了！在港版國安法通過之後，川普隨即召開記者會，宣示會對香港展開制裁，包括取消香港關稅優惠等措施，不過迄今美方尚未出手，港人也很憂心，如果原來釘住美元的聯繫匯率被迫改變，香港面臨的壓力更大。

台灣的全融帳淨流出已達39季，持續那麼長時間的資金淨流出，這次疫情讓全球央行把利率降至最低，台灣與全球利差收斂，海外避險誘因消失，應該迎接台灣錢建設台灣。過去這麼多年，大家看衰台灣經濟，最大原因是國人資金大量外流，投資台灣不足，也造成就業不足及低薪窘境。這回香港之變，台灣能不能把香港之變當成翻轉台灣的機會？看錢往何處去，就可以知道答案。

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