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台灣超商密度超越日本 為何市場飽和危機相對小？關鍵原因是「這個」

聯合新聞網 / 今周刊
示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

【文．蘇君薇、林信男】

經濟部統計處資料顯示，台灣便利商店營業額屢創新高，密度也持續增加，2019年，平均每2058人，就有1間便利商店，連續4年超越日本；令人好奇的是，日本因少子化問題，導致便利商店市場趨於飽和，密度也隨之下滑，但，同樣面臨少子化的台灣，便利商店密度卻不減反增，原因何在？

由經濟部統計處資料可得知，就台灣、日本、南韓便利商店密度來看，南韓仍是冠軍（編按：經濟部統計處所取得的南韓最新數據，只到2018年），2018年，南韓平均每1205人，就有1間便利商店，且南韓已連續7年領先台灣和日本，在便利商店密度統計中稱王。

觀察2016至2019年數據可發現，台灣便利商店密度在2016年「超車」日本，平均每2258人就有1間便利商店（日本為2281人），之後台灣便持續領先，2019年數據顯示，台灣每2058人，就有1間便利商店（日本為2233人），密度連續4年高於日本。

經濟部統計處分析，近年日本便利商店密度不如台灣、南韓的主因在於，日本少子化問題嚴重，導致便利商店市場趨於飽和、成長有限。

台灣便利商店業者超前部署　減緩市場飽和速度

然而，台灣同樣面臨少子化問題，為何便利商店密度仍持續成長？難道，台灣的便利商店市場，尚未出現飽和危機？對此，台經院產業分析師林進南表示，台灣超商市場也會有飽和問題，不過，台灣業者已觀察到日本的現象，並提早因應、調整展店策略，使飽和速度放緩。

林進南進一步說明，台灣超商的展店策略重點，不只數量，在「複合業態」方面，也相當積極，「台灣能這麼做，是因為有集團化的支持，可以有很多生態去加入」；例如，統一除了自有的超商體系，還可結合藥妝店、餐飲業資源，讓超商「複合業態」更五花八門。

相較之下，日本超商的集團化資源，未必如台灣豐富，較少見到「複合業態」的發展模式。

對於少子化可能帶來的衝擊，林進南以全家為例指出，全家之所以有部分店面，和生鮮食品、洗衣業者合作，就是在為少子化、高齡化社會做準備，替民眾解決更多生活上的問題，爭取更多客群。

「它複合店的地位是存在的，所以超商的轉變速度越來越快。」林進南說，超商發展要看長遠，若只進行短期調整，就可能走上和日本一樣的路，所以一定要盡早調整，才來得及因應消費習慣的改變。

今年首季便利商店營收占比　超越百貨公司

經濟部統計處引述流通快訊雜誌資料，稱2006年底，全台便利商店總家數為8564家；2019年底時，已來到1萬1465家，平均每年展店超過200家，當年度總營業額，攀升至3316億元，創下歷年新高。

受COVID-19（武漢肺炎）疫情影響，2020年第1季，整體零售業營業額，年減0.6%，便利商店則逆勢成長，營業額達847億元，創歷年同季新高，年增5.0%。

值得注意的是，在綜合商品零售業中，營收占比向來居首的百貨公司，今年首季因疫情衝擊，營收大減，占比從2019年同期的27.9%，降至23.6%；便利商店營收占比則從2019年首季的26.1%，升至27.3%，超越百貨公司，成為綜合商品零售業首要類型。

對此，林進南分析，百貨公司較倚賴觀光財，在疫情影響下，海外來客數明顯銳減，即使百貨業者將目標轉移至國內市場，仍不足以補上因疫情流失的業績。

反觀超商，在疫情期間，對宅經濟的布局相當廣泛，從冷凍鮮食到自主發放振興券等策略都可看出，便利商店正在積極進行調整，即時掌握內需消費力。

另一方面，自2019年起，便利商店也針對聯名商品進行布局；林進南認為，差異化行銷，讓超商得以掌握不同客群，同時強化對死忠顧客的經營，進而提升業績表現。

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