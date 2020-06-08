那一夜負油價讓台灣投資人慘賠5億 原來背後有神祕作手「坑殺」？！

【文．林韋伶】

「我下單下了10多次，沒有一次成功，這是我開始投資以來，最不知所措的一次。我知道要停損，但卻沒辦法停損。」憶及今年4月21日凌晨2點上演的負油價風暴，X先生緩緩道出當時的心情。

對已經有6年投資經驗的他來說，自評對投資商品與市場的掌握，大約有70分，這不是他第一次玩期貨，過去他買過道瓊指數期貨、小那斯達克期貨，甚至是這次上演完美風暴的原油期貨（小輕原油期貨）。

「在發生疫情之前，我投資原油期貨，好幾次都有賺到小波段，那天也是為了交易，我半夜起來下單，因為知道近期市場波動大，我只下了10萬當保證金試身手。」X先生目前為專職投資人，有時為了投資海外期貨，他會特地在半夜交易。

「我還記得在4月21日的前幾天，就有朋友開玩笑說：『油價會不會跌到負值』，所以我下單前並非沒想過這個可能性，但當時我很明確告訴自己，碰到零元就停損，只是沒想到已經設了停損點，卻下單下10多次都沒有成功。在油價還沒變負值前，我下的單不是無法委託，就是沒有委託成功，等到數字變成負值，換成是我不知道怎麼輸入價格了…」X先生這樣敘述著當天想平倉卻無法平倉，只能看著數字愈跌愈低的慘痛經驗。

對於4月21日發生的負油價風暴，多數人認定，是疫情影響原油需求，加上產量無法降低的結果，但有國內期貨業者提出疑問：「5月跟6月的市場基本面，真有差那麼多嗎？為何6月期貨全月走勢沒有出現過負值？」

對此，一位熟悉海外期貨交易的金融業者分析：「這次其實是因為資訊不對稱，有人看到在市場上下其手的機會，這波不管是全球投資人、國內外期貨商，大家都是受害者。」而他口中的「資訊不對稱」，就是這次釀成完美風暴的第一個重要因素。

一、系統尚未準備好負值交易

這次出現負油價的期貨契約，就在芝加哥商業交易所（CME）做交易，事實上，在4月8日與4月15日，芝商所就發布了建議性通告，提醒所有會員公司應該對負油價進行系統測試與調整。但，台灣期貨商並非芝商所會員，台灣與芝商所間，還有海外期貨上手公司，像是：美林、華大、瑞信…等，但這些上手公司並沒有即時將通告傳遞給國內期貨商，國內期貨業者表示：「通知都還是事發之後，我們自己去找才找到的。」

沒有事先獲得通知的國內期貨商，當然也沒有提前測試系統，風暴過後才發現，只有在部分裝置上的下單系統，可以成功下負值單，且下單不能直接輸入負值，而是要點選五檔報價。下單時出現的層層關卡，讓市場流動性出了問題；國內期貨商高層透露，在21日2點09分出現負油價後，到30分結算的這段時間內，全球總成交口數僅41口，其中9口來自台灣，約占22%。

二、遠近月價差過大，投資人大幅留倉

不僅如此，通常在結算日前一周，近、遠月契約價差，都會收斂到1元以內，但這次價差卻創下12年來新高，落到6~10元間，讓很多人選擇留倉到最後一天。結合上述這兩點，原油期貨市場就像一個門上有好幾道鎖的密室，因為價差太高，投資人選擇先待在密室內觀望，盼望價差能回歸過往水準，卻沒有發現，自己根本不會或不能打開門上的鎖。

三、機構法人大量採用「以結算價交易」（TAS），成空方狙擊目標

最後一個釀成風暴的要素，是機構法人大量採用「以結算價交易」（TAS）的機制。事實上，TAS早在2007年就推出，一直到2015年後，當市場上有愈來愈多ETF推出，TAS的使用才比較熱絡。

在TAS推出前，操作期貨ETF的經理人，必須將手中的口數平分在每小時去交易，以追求價格趨近結算價，但採用TAS後，這些經理人不管在哪個時段交易，最後成交價格就會是結算價。

這項為了方便期貨ETF經理人交易的工具，搭上一間已經擠滿人的密室，讓有心人獲得上下其手的空間。

操縱負油價的兇手，疑似在當天先用TAS買進多口期貨，12點後開始在集中市場賣出、壓低價格，讓小輕原油期貨價在2點9分正式跌破零元，且因為波動太大，CME還三度啟動退單。到了2點21分後，因為流動性不足，最佳買方價就一直維持在-100直到收盤。

「因為他是用TAS買進期貨，最後成交價格就是結算價，因此他在盤中全力摜壓價格，他知道價格一定會收最低，最終可以用最低的結算價格補回來。而其它投資人因為負油價賠的錢，也全都會進他口袋。」一位期貨商高層這樣分析全球投資人遭坑殺的過程。

根據CME公告，小輕原油最小跳動點為0.025點，每檔12.5美元，也就是說，小輕原油價格每跌1元，投資人就賠500美元。以當天結算價-37.63元來計算，如果X先生當晚沒有逃出那間密室，他的損失至少要從56.4萬台幣起跳，幸運的是，他是全台逃出密室9人中的一人。

至於台灣投資人在那一夜到底賠了多少錢？知情人士推估，儘管小輕原油期貨在台灣不算交投熱絡的商品，但出現負油價當晚，台灣投資人恐怕慘賠了3~5億元。

不尋常的三項巧合在同一時間點匯集，釀出一場負油價的完美風暴，背後蓄意坑殺的作手，到底是何許人也？恐怕永遠是個謎團。

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