網路戰爭悄悄來襲！資安商機潛力無限 謝金河：它是台灣下一個亮點產業

文／謝金河

這期財訊雙週刊製作了一個專輯，探索網路戰爭來襲，台灣發展資安產業的機會，當市場資金在生技快篩檢測試劑，疫苗及口罩，額溫槍等題材連續熱炒三，四個月後，其實大家可以把一部分的焦點用來研究台灣的資安產業。

在台灣的520前後，中油，台塑化，連總統府也遭到駭客入侵攻擊，資安成了台灣眼前最重要課題。

這次小英總統在第二任的就職典禮致詞，核定了國家六大核心戰略產業，這其中，第二項就是結合５G及數位轉型，全力發展國家資訊安全產業，也就是資安即國安。過去小英總統經常提到5加2產業，離岸風力發電是小英上任後全力推動的大案，這回是資安，很可能成為下一個可以奔馳十年以上的產業。

兩年多前，我們組了考察團到以色列訪問，參觀了Checkpoint及Mellnox等，都是重量級資安企業，今年Nvidia把Mellnox併購下來，股價大漲，可以想見資安產業已成科技大廠的重要拼圖。這次疫情重創資本市場，但資安相關的Splunk，Fotinet及ISE資安指數都大漲且創新高。台灣一直是資訊硬體大國，在資安產業的發展相對落後，但台灣有人才，軟硬整合的優勢，這次再加上政府的助力，這個發展勢頭已擋不住。

過去台灣有很多系統整合公司，過去規模都不大，但這些年成長力道加大，精誠資訊去年營收已達220億元，聚碩也到123億元，這些系統整合服務平台都逐漸變大，為了加快腳步，今年精誠資訊入股資安專業廠晉泰，佳世達直接參股聚碩35.04%，工業電腦巨擘研華入股東元集團的東捷資訊，前幾天，黃啓乙在電視上介紹普鴻，這是金融系統的資安公司，上櫃已兩年，我卻是第一次聽到這家公司的名字。

宏碁電腦則是把旗下純資安的公司安碁資訊分割上櫃，股價一度大漲到252元。這些資安公司目前資本額都不大，市場也從來沒有人注意這個產業，這些系統整合廠過去本益比都在10倍上下，如果資安是未來明日產業，這些企業未來成長空間不可限量！這期雜誌值得大家仔細讀讀，這是未來機會的線索。

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