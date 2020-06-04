家樂福併購頂好、JASONS將威脅全聯地位？2理由告訴你「還差得遠」

【文．林信男、蘇君薇】

家樂福集團2日宣布，收購全台199間頂好Wellcome超市，以及25間JASONS Market Place，盼藉此成為台灣市占率第2的超市通路，外界認為，家樂福此舉，將使超市龍頭全聯備感威脅；不過，學者分析，基於2個理由，家樂福想挑戰全聯，「還差滿遠的」。

家樂福集團透過新聞稿指出，受益於本次收購案，家樂福將加速在台灣的超市展店營運，成為全台市占率第2的超市通路；集團預計，在股權交割完成後12個月內，全數更換頂好Wellcome品牌，而JASONS品牌，則會轉為家樂福頂級超市，此一股權交易案，預計於2020年底完成。

對於家樂福併購頂好、JASONS一事，台經院產業分析師林進南指出，現階段，家樂福未必是要挑戰全聯，「他們（家樂福）還是以自己的戰略目標為主，過去走量販路線，現在要走『全通路』路線，這次併購，就是要加快超市業態的布局。」

家樂福朝「全通路」發展 市場版圖更趨完整

其實，上述趨勢，從去年家樂福與台糖簽訂合作契約，接手台糖旗下5家量販、3家超市，以及發展線上購物等策略，就可看出端倪。「對家樂福來說，量販能銷售的商品類型、服務對象都有限，加上台灣人口結構走向少子化，民眾『一次購足』的需求，不會那麼多。」林進南說。

林進南認為，家樂福併購JASONS，可補上原本未著墨的高端超市領域，且家樂福具量販店性質，議價能力強，可望引進更多高值化商品，有加分作用，「頂級超市也是全通路發展的一環，併購JASONS，能讓家樂福的版圖更完整。」

中山大學人力資源管理研究所教授陳以亨分析，以現況來看，全聯及頂好皆採「迅速經營」模式，尤其是全聯，拓點快速、據點多，讓民眾購物更方便，符合當今主流消費型態。

相較之下，家樂福經營性質接近「大賣場」，較缺乏「迅速經營」的觀念，且人才培育方式，亦有所不同；不過，陳以亨也強調，就這次併購而言，只要能擴充市場、帶來收益，就是好事。

家樂福欲藉本次併購挑戰全聯？難度仍高

至於「威脅全聯地位」的說法，林進南直言，「還差滿遠的」，主要理由有二，首先，家樂福併購頂好，有助拓展家樂福「便利購」超市店數，但頂好有9成店位都在新竹以北，「要去跟全國性的超市（全聯）比較，挑戰難度滿高的。」

其次，家樂福整個併購程序，估計要到2020年底，才會完成，許多店位都要進行改造，但頂好多數店位，都是店面型，和家樂福「便利購」超市需要的大坪數（100至300坪、多位於地下一樓）特性不符，必須先去蕪存菁、篩選合適店位，改造成本較高。

陳以亨則提到，「迅速經營」的認知與人才培育等問題，是影響家樂福未來經營模式的關鍵，「本次併購，除有助家樂福拓展據點外，也可補強這一區塊。」

家樂福目前在台灣共有137家分店，其中包含69家「便利購」超市；2019全年，家樂福集團在台灣的營業額，達19億6800萬歐元（約合新台幣657.5億元）。

延伸閱讀》

家樂福32億元併購頂好超市 連Jasons Market也一起買下

賣茶包也能年營收飆破3千萬！防疫催出養生風 一群七年級生把台灣茶玩出新商機

崎嶇的復甦之路，主動管理的優勢

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】