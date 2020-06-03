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股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【文/唐祖貽】

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

從2010年第一檔KY股（前身為F股）：IML－KY（已下市）在台股掛牌開始，至今已有10年。當年推動這項政策，是希望吸引優質海外企業、尤其是台商回台上市，讓台商獲得募資管道，並提升台股質量。

茂林、臻鼎受惠MacBook拉貨

雖然這些年，KY公司曾爆發弊端或糾紛，但整體來看，多數仍是正派經營的優質企業，加上股利所得有節稅優勢，若能慎選績優且正派KY股，仍是不錯的投資選擇。

因此，《今周刊》依據所有KY公司的營收、獲利，搭配董監事持股與質押比率，選出附表中相對優質的公司。其中電子股仍占多數，且不少屬於蘋概股，其中茂林－KY（4935）是導光板廠，以往曾是蘋果各項產品發光鍵盤的重要供應商，但這幾年訂單流失，影響業績。不過，由於今年蘋果新款MacBook發光鍵盤又改回俗稱「剪刀腳」的剪刀式鍵盤，茂林－KY重獲蘋果青睞，而且不僅MacBook，還新增iPad的巧控鍵盤訂單，今年成長動能大幅提升。

今年因疫情關係，使部分蘋果訂單從3月才開始出貨，4月營收立刻衝上9.23億元，創下單月歷史新高，訂單能見度至少看到第三季，第二季營收可望挑戰單季新高。

儘管茂林－KY第一季EPS（每股稅後純益）只有0.76元，不過在蘋果重新加持後，未來業績可望大幅拉升，並彌補其他如電視和車用導光板客戶，因疫情導致拉貨動能降低的損失。法人也預估，全年獲利可望擺脫過去3年的低迷，轉機值得期待。股價從3月中旬低點起漲，漲幅已達1倍，不宜追高，可等拉回到月線附近再進場。

另一檔蘋概股則是鴻海集團旗下的臻鼎－KY（4958），也是全球最大PCB製造廠。今年原本市場預估，手機銷售會面臨4G、5G轉換期，加上疫情影響，並不樂觀；所幸蘋果新一代iPhone SE的買氣還不錯，新款MacBook頗受歡迎，讓蘋概股業績還能維持一定水準。

臻鼎－KY今年前4月合併營收年增率已由負轉正，優於市場預期，加上中國復工進度順利，公司預計第二季營運可望優於第一季，且今年資本支出不低於去年，加上積極布局汽車、通訊等用途的PCB，力拚今年營運優於去年。外資也看好今年可維持去年狀況，明年恢復強勁成長。

臻鼎－KY今年預計配發4.5元現金股利，以目前股價約120元來看，現金殖利率不到4％，期待未來成長動能的投資人，可等回升至4％以上再買進，中長期持有。

百和興業、材料值得追蹤

附表中也有一些非電子公司，如提供鞋材原料的百和興業－KY（8404）。鞋材與製鞋業今年受疫情衝擊很大，加上東京奧運延期1年，整體業績大不如前。而百和興業－KY還能在第一季繳出不錯的獲利，主要是因中國無錫的房地產完工並銷售、認列獲利。

公司表示，這批房地產已全數售出，營收獲利預計上半年就會入帳。下半年要回歸本業，建議投資人追蹤後續營收狀況，以及母公司百和（9938）的營運再決定是否布局。

受疫情影響不大、後續業績值得追蹤的是材料－KY（4763），主要生產絲束、醋片等化工上游原料，應用在香菸濾嘴、鏡框等產品。近年來公司積極擴充產能、開發新客戶，並進行上下游一貫化布局，加上近年來醋片的原料「醋酐」成本下降，都有助於提升整體毛利率。

材料－KY第一季稅後純益1.26億元，EPS2.5元，都是掛牌以來單季新高，且毛利率維持在30％以上。公司表示，目前已成功打入國際一線菸廠，訂單穩定成長、能見度高，並鎖定中東、非洲等市場需求，只要全球港口陸續解封、恢復貨運，業績仍有提升空間；法人預估，今年本業應有8元以上的實力。

此外，材料－KY已公告，在山東濟陽的閒置廠區，已被當地政府徵收為都市開發用地，今年將有大筆補償金入帳。法人預估可貢獻EPS7至8元，對今年EPS可說是錦上添花。股價從3月中旬落底後逐步上揚，漲幅也已近5成，可等拉回時再布局。

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