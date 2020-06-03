快訊

10萬元勞工紓困貸款額滿！即起不受理申請​

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

找回競爭力、市場「股漲」叫好 疫情蔓延下老牌雨衣廠是如何做到？

聯合新聞網 / 今周刊
劉咸昌
劉咸昌

【文/張玉鉉】

老字號雨衣大廠達新，最新的售地處分利益高達53億元，上周完成入帳，可望貢獻EPS26元。

在疫情剛蔓延的2月，達新以83.75億元出售台中2593坪土地，溢價率15.76％；創下台中7期標售最高紀錄，資產股的威力，除了轟動台中地產界，也吸引資本市場的關注。

這次標售案的7期地王，原為達新舊廠，自1993年遷廠後便閒置至今，過去取得成本約7500萬元。「達新很幸運，底標價72.35億元，但後來成交價格比我們預設的高出很多。」達新總經理黃俊嘉笑著說。

他透露，早在2年前，將土地租給宏全國際營運貨櫃市集時，就有出售土地的想法。「老老闆（達新創辦人胡江河）那一代認為有土斯有財；現在第二代經營則想活化資產，不然土地閒置一年要繳3000多萬元的稅。」黃俊嘉直言。

緊接著，公司又於3月宣布擬現金減資30％，資本額從19.8億元降至13.86億元。黃俊嘉表示，未來會繼續活化資產，目前達新在台中工業區有約4000坪土地、台中港有約2萬3000坪土地，「除了自用之外，隨著台商回流，若找到合適的對象，或租或賣都有可能。」

成立投資單位〉買不動產、龍頭股、減資

至於帳上的70多億元現金，黃俊嘉透露，公司已成立一個新的資金投資單位，「未來有幾大方向：一是購置不動產，例如買回舊廠址未來興建的辦公大樓其中一層，二是投資龍頭股，三是退還減資股款與更新軟硬體設備。」

達新1966年起家，本業包括雨具、PP瓦楞板、塗布加工等，創辦人胡江河曾為台塑集團創辦人王永慶的得力助手之一，因此創業初期即入股台塑旗下的南亞、亞太投資等。「南亞持股除了王永慶家族外，達新是最大股東。」黃俊嘉說，去年光是認列南亞與亞太投資股息就有2.28億元，貢獻EPS1.1元。

輝煌時期的達新，可說是亞洲第一大雨衣工廠；股價一度飆至117.5元。「當時光是來自美國沃爾瑪的訂單，一年就可以做到400萬美元的營業額。」黃俊嘉回憶。目前廠房分布台中、緬甸、中國、越南，營運據點包含台灣、美國、日本，員工2500人。

攤開達新財報可見本業遇瓶頸，去年營業利益僅0.42億元，2018年甚至為負值。雨衣大廠榮景不再，主因為中國低價競爭、缺乏行銷，加上產品線眾多，難有效管理。

與達新合作20年的經銷商莘榮負責人張允榮觀察，「達新在30年前實為業界龍頭，產品、服務品質都很好，但近年市場萎縮，眾多品牌加入，導致競爭激烈。」

不只業外積極活化資產，業內則試圖透過開源節流，提升本業競爭力。達新首位非創辦人家族的專業經理人黃俊嘉表示：「這2、3年公司變化大，收掉很多長期沒賺錢的生產線，像是塗布加工、生產塑膠線圈的中國廣東東莞廠等。」雖然東莞廠一年營業額2億元，卻年年虧損2000萬元；且因技術門檻低而被複製。

增本業競爭力〉售地換現金、汰換舊機台

為找回本業競爭力，達新一方面售資產、減資吸引投資人眼球，另一方面用售地進帳現金，汰換老舊機台，提升自動化程度；並將營運重心放在雨衣。「員工與設備是固定的，因此增加產品附加價值，找單價較高、技術複雜的產品做，別人也不易複製。」

達新也搶搭近年興起的戶外風潮，研發結合防風、防寒等功能，到戶外登山或釣魚都能穿的防水衣物，也參與海外秀場、展覽，了解消費者需求、接觸新客戶等，包括德國戶外運動品牌VADUE、英國水上活動衣物用品Gill等，如今都是達新的忠實客戶。

不僅如此，黃俊嘉在2017年與美國著名防水、防風布料廠商Gore-Tex合作，「對方甚至到緬甸廠驗證軟硬體品質、達新對待員工的方式等，還設立每年進貨量KPI，非常嚴格。」目前已將產品出貨至美國2家客戶。

此外，達新用資金擴增產能，「今年併購當地越南廠。」奠基既有優勢，有8成是合作2、30年的老客戶，隨提升產品價值、加強行銷，黃俊嘉期許達新營業利益能在2年後重回以往1至2億元的榮景。

面對疫情，黃俊嘉憂喜參半說，「今年整體營業額預計會少1.5億元，下單量取消10％；但達新老客戶穩定、市場分散，受影響有限。」

老字號的達新，能否善用現金、活化資產，突破傳統製造業瓶頸，把收益「肥水」挹注為本業競爭力的「活水」，恐怕是股東更關心的焦點。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1224期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

來自浮潛的靈感！這位台灣高中生成功「用魚發電」征服國際科展

你還記得16、7歲，眼睛閃爍對世界充滿好奇、善意，與想要闖蕩的熱情嗎？住北海岸的安樂高中陳懷璞，從生活中找到靈感，一步一腳印拿下國際科展二等獎；在東南亞移民工社群中長大的育達高中謝發群，設計美食地圖導覽中壢多元店家；治平高中舞動愛心志工社20個社員遠赴緬甸，為偏遠華校帶去文化刺激。《今周刊》舉辦的「小英總統與高中生」邁進第5屆，今年以「世界同行我+1」為主軸，他們的青勢力、暖實力，恰恰映照出這一代高中生，如何以誠摯的心意讓國際看見台灣。

65歲拚創業！第一名店董事長王義郎靠3招 讓商品年銷2億

一身西裝、臉上堆滿笑容，香菇王集團旗下第一名店董事長王義郎，侃侃而談自身創業經歷，更自信表示，自家代理的產品熱銷前三名，「一年可賣出約2億元。」其中，香菇醬油更是自創業初期，就一路熱賣至今的暢銷商品。

曝口罩成本價 杜紫宸與網友賭500片雞排：超過5元的口罩不會活過兩周

6月1日起口罩管制令全面解除，外界擔心沒有政府統一管控，口罩價格將會飆漲；對此，中華大學講座教授杜紫宸在臉書說明口罩不會飆漲的原因，並與爭論的網友豪賭500片雞排，「超過5元的口罩不會生存於市場超過兩周時間」。

廣告投臉書還是谷歌好？486親授「黃金比例」法則讓你獲得最佳效益

近年來，台灣電商產業蓬勃發展，網購逐漸成為主流購物方式；值得注意的是，榮景背後，正上演著一場極為激烈的廣告行銷戰，眾家業者為了抓住消費者眼球，除努力經營社群媒體外，還得在臉書、Google投入不少廣告預算，但， 「投預算」未必等於「有效果」，預算配比和策略規劃，都有不少學問。

「台灣凸顯大陸無能」 前白宮策士向蔡英文喊話：這是台灣的時刻

「港版國安法」在日前通過，外界認為這就是中國對香港施行「一國一制」的開始，美國總統川普（Donald Trump）也隨即宣布，取消香港所享有的優惠待遇。

罷工、疫情衝擊！長榮航獲利衰退 小股東質疑「只跟著華航走」

長榮航空昨（27）日舉行股東會，董事長林寶水率領總經理孫嘉明等一級主管出席。去年受到空服員罷工事件影響，長榮航空獲利衰退，而今年則是受到新冠肺炎疫情，接連的業績衝擊，促使昨天股東會罕見小股東踴躍發言，對公司營運表示擔憂。

重磅預言！經濟權威：中美將再混戰十年 台灣應保持獨立性

採訪這天，馬丁沃夫（Martin Wolf）已經在英國倫敦的家裡，工作了超過2個月。 他任職的《金融時報》，3月間決定將日常業務全面移往線上，讓員工不必冒著感染新冠病毒風險通勤，即使是這位74歲的首席經濟評論家，也不例外。

找回競爭力、市場「股漲」叫好 疫情蔓延下老牌雨衣廠是如何做到？

疫情蔓延下，沒有停止達新重振本業的步調，繼去年稅後淨利、每股盈餘雙創新高後，達新加緊腳步，減資、售土地、汰機台樣樣來，隨之反映在近期上揚的股價……。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

一張十萬元帳單為何能衝擊川普選情 成為美國人心裡的痛？

美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

訂單滿到6月！疫情肆虐額溫槍供不應求 這些台商如何成功卡位？

新冠肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？

疫情失控！百萬人連署彈劾 南韓文在寅4月總統大選能否逆轉頹勢？

韓國在4月15日即將舉行全國大選，全面改選300席國會議員，面臨瘟疫肆虐、股匯雙跌、貧富不均、政治對決的多重併發症，文在寅政府能逆轉頹勢嗎？

熱門新聞

重磅預言！經濟權威：中美將再混戰十年 台灣應保持獨立性

65歲拚創業！第一名店董事長王義郎靠3招 讓商品年銷2億

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

來自浮潛的靈感！這位台灣高中生成功「用魚發電」征服國際科展

找回競爭力、市場「股漲」叫好 疫情蔓延下老牌雨衣廠是如何做到？

保持社交距離是富人特權 菲國窮人只盼活下去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。