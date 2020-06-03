來自浮潛的靈感！這位台灣高中生成功「用魚發電」征服國際科展

【文/白宜君】

你還記得16、7歲，眼睛閃爍對世界充滿好奇、善意，與想要闖蕩的熱情嗎？住北海岸的安樂高中陳懷璞，從生活中找到靈感，一步一腳印拿下國際科展二等獎；在東南亞移民工社群中長大的育達高中謝發群，設計美食地圖導覽中壢多元店家；治平高中舞動愛心志工社20個社員遠赴緬甸，為偏遠華校帶去文化刺激。《今周刊》舉辦的「小英總統與高中生」邁進第5屆，今年以「世界同行我+1」為主軸，他們的青勢力、暖實力，恰恰映照出這一代高中生，如何以誠摯的心意讓國際看見台灣。

海洋科學少年 用「魚」發電 征服國際科展

如果高中時代的你，腦中裝滿奇思妙想，對解謎充滿熱情，那麼當你看見基隆市立安樂高中3年級學生陳懷璞，很可能聯想起年輕時的自己。

站在校園內，眼神明亮的陳懷璞，雙手分別拿著一組發電機與一具玻璃纖維製作的魚模型，介紹他的科展作品「魚能發電」，「我把發電機打在魚背上，魚類的游速便可轉化成電能。」

這簡單的裝置，在過去一年成為他征戰海內外科學競賽的利器，2019年，他一舉拿下台灣國際科學展覽會工程學科一等獎、美國英特爾國際科技展覽會（Intel ISEF）工程力學科大會二等獎，並成為安樂高中創校以來，第1位保送台大電機系的學生。

能想到這項別出心裁的科展題目，和他在新北瑞濱度過的童年有關。「他1年級就會游泳，4年級我們就一起泳渡日月潭。」陳懷璞的父親陳俊宇笑道，兒子潛進海水裡，就像回到另一個家那樣親密。從小親水，自然也對海域中的魚類產生興趣。

陳懷璞說，國中時期他會在周末起個大早，到海邊釣魚，在父母起床前，拎著「漁獲」回家；這些釣來的魚不會成為食物，而是養在魚缸就近觀察，「只要釣魚掌握技巧，魚類並不會受傷，我家的魚只有在我餵的時候，才會從洞裡探出身來，牠們只認識我。」他的話裡流露對魚類的濃厚情感。

來自浮潛的靈感 魚游速動能轉換 替追蹤器充電

上了安樂高中後，他很快將台灣大學生命科學系列為第一志願，並決定要在高中階段參加國際科展，增加錄取機會。高1上學期，他不斷思考可行題材，最後從浮潛中突發奇想：「黑潮秒速才1公尺都能發電，魚游得比水流快多了，為什麼不能讓魚來發電？」

一般研究團隊記錄魚類生態，多半是在魚身上裝追蹤器，一旦電池耗盡，便失去「魚」蹤。「如果能讓魚用自己的游速發電，回充追蹤器，是否可收集魚類的洄游路徑，甚至研究氣候變遷後的變化？」陳懷璞解釋初衷。

為了放手一搏，陳懷璞決定申請台灣科學教育館1年1度的「青少年科學人才培育計畫」，若是通過，將會由大學教授指導群協助實驗進行。

初審階段，他與父親在家先用吹風機、電風扇等材料做測試，證明風速可發電；再透過搜尋論文，主動聯繫研究壓電材料的成大與工研院團隊，情商對方提供不用的材料，使用家中的水族箱與抽水馬達實驗流速發電。

陳懷璞用土法煉鋼方式交出誠意滿滿的企畫書，讓他順利加入青培計畫，科教館隨後提供指導教授參考名單，讓陳懷璞自行接洽，最後他找上了台大機械系副教授黃育熙。

有豐富指導學生科展經驗的黃育熙回憶，他收到陳懷璞來信的第一印象是「主題明確，原創性強，想從對生物的了解跨界到工程。」立刻同意指導。

陳懷璞又透過父親過去在清華大學求學的人脈，利用電腦模擬，製作出最適合魚類的三角柱鈍體發電機，整組作品在2019年2月，拿下台灣國際科展工程學科一等獎。

有了台灣獎項肯定，下一步就是進軍國際。陳懷璞參與為期3個月的國手培訓、與海洋大學、鹿港水產試驗所等機構合作，進一步實驗用活魚的游速發電，並成功產生每秒最高發電量80微瓦，證明了構想具體可行，並帶著自信挑戰在美國鳳凰城舉辦、被視為「青少年科學奧林匹亞」的Intel ISEF。

在這個來自全球82個國家、1842名學生同台競技的殿堂上，陳懷璞的發明依舊備受肯定，再下一城，獲得工程力學科大會二等獎。

「10位評審中，有9位都非常好奇我的實驗動機，我從生活經驗講起，還帶了祕密武器——展示童年相片，他們很入迷。」陳懷璞得意地說，他幾乎講到讓評審捨不得移動。

獲Intel ISEF二等獎後，陳懷璞獲得更多國際舞台，原計今年8月受邀前往義大利，參加4年一次的國際力學會議（ICTAM），但因疫情影響而延期。

雖然國際交流暫時中斷，但陳懷璞絲毫不減熱情。「魚類生命史只是第一步，未來加入大數據、物聯網等新概念，一定會更酷！」他明亮眼神的背後，像有顆噠噠作響的馬達，轉出一個又一個獨具巧思的創意發想。

印尼新移民2代 美食地圖記錄東南亞移民奮鬥史

桃園中壢火車站後站，每一條街道都是不同東南亞族群店家的群聚點，現就讀育達高中應用英語科的謝發群指著自己手繪的美食地圖，如數家珍：「新興路這一帶是印尼店，長江路是菲律賓店最多，沿元化路往下走，還可以看見越南店、泰國店。」

謝發群對店家的動線熟門熟路，因為他高2幾乎花了一整年時間，在課餘時分走訪火車站周邊店家，探聽這些販售東南亞食物雜貨的店家，如何在台灣奮鬥的故事；拜訪過的每一家店，都會被他畫在講解地圖上，現正展示在中壢火車站旁的五號倉庫藝文基地，還曾登上學校刊物《育達周刊》。

一般台灣高中生，多半不會光顧中壢火車站周邊的東南亞商店，更不會了解店家分布狀況，謝發群受到同為印尼華僑的父母影響，對東南亞事務特別感興趣，「我3歲時舉家遷回台灣，就落腳在桃園。爸爸、媽媽分別在中壢火車站前、桃園龍岡開店，我從小就在店裡幫忙。」說起自己的成長背景，他的口氣充滿由衷自豪。

不論在家還是店裡，謝發群與家人、客人溝通都是以印尼語為主，又因從小在台灣受教育，中文也毫無口音，再加上高中就讀英語科，讓他能在中、英、印尼語三聲道間輕鬆轉換。特殊的語言能力，是謝發群得以嘗試連結融合不同文化的基礎。

高1下學期某一天，謝發群在回家路上無意間發現火車站旁的「五號倉庫藝文基地」，這座原本是日治時期鐵道倉庫的儲貨空間，現正由一群桃園在地青年組成「桃園藝文陣線」經營，並歡迎各種以桃園為主題的創作在基地展出，那是他第一次主動思考，自己可以用新移民二代身分，為中壢做些什麼？

推開昏暗小店的門 一份餐點為破冰 連結新移民與台灣

謝發群想起，包括許多他同學在內的台灣人，對東南亞店家的印象都是「昏昏暗暗，裡頭不知道在賣什麼」，也不會有進門消費的欲望；但他在印尼小吃店裡長大，深知門後的每一位店主，都有獨特的生命史，「若是我可以寫出來，讓台灣人了解這些奮鬥故事，說不定他們會願意進門看一看。」他說。

決定書寫新移民生命故事後，謝發群立刻付諸行動。他地毯式走訪中壢周邊的東南亞店家，通常會先叫一份餐點坐下，對店家說明來意與出生背景，大多數店主也願意分享，協助他完成口述史。過程中他發現，很多店主雖然來台很久，但礙於語言或害羞，常只做「自己人」生意，不曾主動接觸台灣客群。

在接觸東南亞店家的途中，謝發群又認識了收容東南亞移工的民間組織，已經對連結台灣與東南亞文化頗有心得的他，又多了一個課後活動：當移工的中文老師。

謝發群指出，住在收容中心的移工，通常是處於轉換雇主的過渡期，或是正在進行法律訴訟，一旦下一份工作有著落，很快又要離開；所以他傳授的中文以實用為主，讓移工可以在買菜、上醫院、與雇主談薪水時派上用場。透過語言教學，謝發群更深刻體會異鄉人出外謀生不易，也更珍惜自己助人的機會與能力。

由於促進文化共融的努力受到肯定，即將高中畢業的謝發群，今年也受邀擔任桃園市青年事務局青年諮詢委員。他不忘初衷，在5月的諮詢會議上具體建議，市內導覽活動標示除了中英文，還可增加東南亞各國語言，「一方面可培訓新住民，增加工作機會；另一方面也讓住在桃園的多元族群更認識在地，更有榮譽感。」他的說明溫暖有理。

「我覺得，人跟人之間只要多接觸，就會讓彼此更好。」謝發群從自己的生命足跡出發，期望連結陌生族群之間的生命坐標，讓彼此的生命相互映照，發出光芒。

緬甸國際志工社 送暖「異域」 華校教育不中斷

一對年約11、2歲的緬甸小學生站在斑駁禮堂的講台上，拿著小抄、用著稚嫩而有禮的口氣講著：「今天，是台灣老師在學校的最後一天，非常感謝他們到來，帶給我們很不一樣的知識，英文、中文、玩遊戲……，都是我們沒有接受過的知識，謝謝老師的愛，從那麼遠的地方來找我們。」台下，一群台灣高中生哭成一團，原來，當內心被暖流衝擊，眼淚會忍不住噴發。

這個場景發生在2019年8月，緬甸北部撣邦第2大城、臘戍市的弄曼果菁中小學。臘戍市是滇緬公路的終點，位於中國雲南省與緬甸交界處，半數以上居民有華人血統，因過去戰亂，不一定有緬甸合法身分。許多華人學子因此失學，無法上緬甸學校，華校系統也不受緬甸政府支持，辦華校的知識分子，往往將學校設立在交通不便之處，免受政府刁難。

「我們2018年透過緬甸華文教育服務團聯繫，知道果菁學校有需求，先來場勘，去年，我第一次帶著20名學生來服務，讓他們將所學轉化成教案，用在教育資源相對匱乏的孩子身上。」桃園楊梅治平高中舞動愛心志工社的指導老師胡菖顯說。

發揮專長的教案 電腦操作、義剪 知識解渴求知欲

在行前，胡菖顯帶著社團學生一起設計教案，讓學生的專長可發揮：資料處理科教電腦、美髮造型科進行義剪、綜合科的學生則準備中、英文、衛教等教案，另外，還在學校內辦理二手衣、圖書文具等募集，最後共徵集了4百多公斤的物資，透過海運送達緬甸。

治平高中綜合科3年級、舞動愛心志工社社長蕭幸恬指出，果菁學校地處僻遠，附近也沒有旅舍，他們就住在學校中的閒置空房，打地鋪、搭蚊帳，省去交通往返，「多一點時間調整教案」。

治平高中資料處理科3年級、副社長羅昱淇補充，在果菁學校中，他發現即使是教電腦快捷鍵如何使用，學生眼神都充滿「求知若渴」，「他們不懂就發問，幾乎馬上背起來所有『新知』，就算那只是簡單的Office作業系統。」

從緬甸回到台灣後，蕭幸恬也與社員們製作明信片等手工藝品義賣，將所得再寄回果菁學校做校務使用，平常在社群媒體也會彼此問候，「持續私訊問我們留下的英語教材問題。」她說。

今年因肺炎疫情影響，舞動愛心社難以出國服務，「但我們串聯過去的學長姊，與對緬甸服務有興趣的夥伴，未來有機會自組基金會，持續關心。」不因距離或即將畢業而讓「傳暖」的心意有變，蕭幸恬有信心，這一段年齡層相仿的跨國友情，還有很多交流方式延續下去。

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