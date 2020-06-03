重磅預言！經濟權威：中美將再混戰十年 台灣應保持獨立性

【撰文‧今周刊編輯團隊】

採訪這天，馬丁沃夫（Martin Wolf）已經在英國倫敦的家裡，工作了超過2個月。

他任職的《金融時報》，3月間決定將日常業務全面移往線上，讓員工不必冒著感染新冠病毒風險通勤，即使是這位74歲的首席經濟評論家，也不例外。

「我現在的工作內容還是一樣，只是不再去辦公室、不再開會、不再出國。我不太在乎這些，但生活確實因此大為改變」馬丁沃夫稍作停頓，若有所思似地下了結論：「我認為，這些改變可能是永久性的。」

8000公里外的美國加州，前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家奧伯斯費爾（Maurice Obstfeld）執教的加州大學柏克萊分校，同樣在3月中暫停實體教學。5月下旬，他透過視訊告訴《今周刊》，即使人類在年底恢復過去的生活習慣，「有些事，仍將在這場疾病過後永遠改變。」

馬丁沃夫與奧伯斯費爾，一位是受無數經濟學者、財經官員推崇的「全球最優秀經濟評論家」；另一位，則是在加入IMF前，曾擔任美國前總統歐巴馬白宮經濟顧問的「全球最具影響力總體經濟學家」。兩位大師級人物，即使幾個月足不出戶，每天關注思考的，依舊是國際經濟局勢脈動；他們接受《今周刊》專訪時所說的「永久性改變」，當然也不會只是「遠距工作」這類技術層次現象。

兩位大師的連串預言，要從多數民眾最關切的經濟復甦型態開始談起。

經濟復甦模式，最不可能就是V型

任職IMF期間負責撰寫《世界經濟展望報告》、預測全球經濟成長幅度的奧伯斯費爾毫不猶豫地說：「我不認為會有V型復甦！」他大致贊同IMF預測：全球經濟至少要到2021年才可能恢復到疫情前水準。

馬丁沃夫的看法更為保守，「事態已逐漸清晰，顯然明年會有些復甦，但並非完全復甦，也不會是V型復甦。可能是W、U、或漏斗形狀。」他說，「樂觀一點看，今年下半年經濟將有復甦，但不是非常強勁，也不必期待回到疫情前。如果我們夠幸運，在2022年，將會恢復到之前的水準。」

在這裡，馬丁沃夫主動拋出問題：「我們應該要問，這場危機是否大到足以動搖既有慣性；疫情之後，這個世界還是過去那個『正常』的世界嗎？」

美中混戰，國際「權力真空」至少十年

馬丁沃夫口中的「正常世界」，是指二次大戰後被打造出來，且占有優勢地位的世界觀：西方國家主導經濟、美國是世界強權、民主是值得學習的政治體制、認同市場經濟與全球化的效益。

早在2018年，美國總統川普就對中國發動貿易戰；新冠肺炎疫情爆發後，雙方更是不斷隔空交火、相互指責，雙方關係陷入40年來最低點。5月底，當中國決定制定「港版國安法」，川普火速授權行政部門展開程序，取消美國賦予香港一切不同於中國的特殊待遇；2天後，中國傳出暫停進口美國農產品的消息……。

除了對中國不假辭色，疫情期間，川普也多次批評世界衛生組織（WHO）受中國操縱隱匿疫情；5月29日更舉行記者會，正式宣布中止與WHO的關係，並將對WHO的捐款轉往全球其他公共衛生項目。「正常」時期盡量避免在美中之間選邊站的歐盟，這回則是意外地發表聯合聲明，呼籲美國「避免會削弱國際合作成果的行為」，並唱反調似地承諾加碼捐助WHO。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1224期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE