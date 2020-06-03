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65歲拚創業！第一名店董事長王義郎靠3招 讓商品年銷2億

聯合新聞網 / 今周刊
王義郎不僅帶領第一名店兩度挺過食安危機，更靠著獨特的行銷手法，讓熱銷產品一年賣出2億元。攝影／劉咸昌
王義郎不僅帶領第一名店兩度挺過食安危機，更靠著獨特的行銷手法，讓熱銷產品一年賣出2億元。攝影／劉咸昌

【文．蘇君薇】

一身西裝、臉上堆滿笑容，香菇王集團旗下第一名店董事長王義郎，侃侃而談自身創業經歷，更自信表示，自家代理的產品熱銷前三名，「一年可賣出約2億元。」其中，香菇醬油更是自創業初期，就一路熱賣至今的暢銷商品。

現年82歲的王義郎，由於家境清寒，年輕時靠著半工半讀完成學業，1978年受到朋友邀請，接任永興航空總經理，創下「7年0事故」飛安傳奇，1985年成立香菇王集團，專門代理日本香菇醬油露與香菇販售。

王義郎指出，當初是因為健康一度出狀況，因緣際會下接觸到香菇精，吃過後覺得不錯，才讓他決定成立香菇王集團。

65歲時，王義郎並未選擇退休，而是走上創業之路，開設第一名店。「我喜歡工作、創新，換不同行業、終身學習。」王義郎透露，第一名店藍底白字的Logo，其實是永興航空早年商標，白色的「F」字樣，代表「first（第一）、fresh（新鮮）、food（食物）」。

放眼望去，店內商品琳瑯滿目，王義郎說，目前代理廠商約60家、商品超過400款，其中，店內最熱賣的前三名，分別為：和風鰹魚高湯包、富貴食研特級手工黃金芝麻醬，以及森產業香菇醬油。

講究食安　每年砸百萬檢測產品

「它是個完全沒防腐劑的東西。」王義郎認為，鰹魚高湯調理方便、吃起來絕對有湯頭的原味，是其受到消費者喜愛的主因。

事實上，台灣曾在2014及2015年，遭遇黑心油及核災食品入台等食安危機，為讓消費者了解產品品質，王義郎每年花費約100萬元，將產品送驗，再把產品檢測報告公布於官網，增加消費者對產品的信任度。

香菇醬油是王義郎最早開始代理的商品。「醬油是我們的終生伴侶」，王義郎笑稱，人從2歲開始，吃東西就會接觸到醬油，且醬油是家中柴米油鹽醬醋茶不可或缺的醬料，一定要認真銷售。

起初，王義郎代理香菇醬油時，沒有專門的業務人員負責銷售，都是透過電話接洽，靠著郵局、銀行等企業團購接訂單，並持續參與美食展及大型展覽，快速打開知名度。

口碑行銷奏效　香菇醬油獲一票死忠粉絲支持

此外，王義郎也透過每周三的料理教室，提供會員試吃、開發獨特試吃方法，讓買氣不斷延續；例如：教導消費者將香菇醬油稀釋4至10倍後，再加入一小匙黃金芝麻醬，就可快速作成類似濃稠拉麵湯頭的湯汁，直接用於烹煮日式拉麵。

會員在料理教室中，不僅能參與試吃，還可學習不同的料理方法，還可於課後選購商品回家嘗試，消費者口耳相傳打出好口碑，逐漸將銷售範圍擴大至零售通路，甚至到百貨設櫃、打進知名賣場通路。直到現在，即使沒有業務銷售，也有一票死忠粉絲擁護。

販售醬油是否曾遇過困難？王義郎說，最困難的，莫過於符合消費者的口味，尤其現在的消費者偏好較不鹹的口味，光是如何說服消費者購買醬油，就是一大考驗。

除此之外，為了從日方取得商品代理權，王義郎也施展了一套妙計。

「日本人需要信任，不是說你想買，他們就會賣給你，我就請我媳婦（日本人）出面。」王義郎說，日本人彼此信任，當時他原想進口一款咖哩粉，就請媳婦與日方交涉，並請人協助指導日方出口產品，全部自行處理，不透過中間的貿易商，避免被剝削價格。

積極拓展據點　拍影片搶攻年輕族群

目前第一名店商品，主要銷售通路為全台知名賣場、全台5家直營門市（台北、台中及彰化），以及SOGO忠孝、SOGO復興頂級超市；同時也導入會員直購宅配服務、網路訂購，來推廣行銷。

近年來，第一名店開始建立社群媒體，透過Facebook、Line、YouTube，以及Instagram等管道，上傳美食相關短片、教學影片，搶攻年輕市場。

王義郎透露，今年將再新增台北小巨蛋2家據點、九份觀光景點1家，預計年底會完成展店10家，希望在販售商品的同時，替消費者把關，讓消費者能吃得安心又健康，將來甚至有意進軍美國，擴大美食版圖。

王義郎

出生：1939年出生（82歲）

現職：香菇王集團第一名店董事長

學歷：國立中興大學（今台北大學）經濟系夜間部

經歷：美國播網科技總裁兼執行長

大展綜合證券總裁

華聲廣播電台節目主持人

永興航空總經理

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