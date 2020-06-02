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曝口罩成本價 杜紫宸與網友賭500片雞排：超過5元的口罩不會活過兩周

聯合新聞網 / 今周刊
新冠肺炎疫情趨緩，口罩販售禁令將於6月1日解除。圖／ingimage
新冠肺炎疫情趨緩，口罩販售禁令將於6月1日解除。圖／ingimage

【文．張家麒】

6月1日起口罩管制令全面解除，外界擔心沒有政府統一管控，口罩價格將會飆漲；對此，中華大學講座教授杜紫宸在臉書說明口罩不會飆漲的原因，並與爭論的網友豪賭500片雞排，「超過5元的口罩不會生存於市場超過兩周時間」。

杜紫宸在臉書上表示「說『口罩可以自由買賣後，價格會變貴』的人，若不是商業白痴，就是智商超過 280」他強調，政府分配給全民的口罩價格是每片5元，假設外面店家販賣8元，除非有特殊的設計,不然消費者絕對不會「埋單」。

杜紫宸透露：「 據業者告知，目前販賣的平面三層熔噴口罩，每片成本約 0.7-1.3 元。」他接著指出，如果有口罩大廠推出一片4元的口罩，還有誰願意跟政府買口罩？「如果同業每片 4 元生意大好，會不會有人考慮推出每片 3.5 元，搶生意？」說明口罩回歸市場後，會因業者的價格競爭，受惠於消費者。

但有網友不這樣認同，留言並附上連結說：「costco（好市多）50片$599，剛上架就賣到缺貨了，畢竟不是人人都有空去跟政府買限量的」，杜紫宸則反擊回覆，「超過5 元的口罩，不會超過二週。我跟你賭 500 片雞排」，該名網友也堅持己見「沒問題，我賭兩周後市面和拍賣網頁上仍有一片超過5塊的口罩在賣。」

杜紫宸接著回覆要本土出廠的口罩才在此打賭規則內，「國外進口的不能算，Costco 賣的是日本進口貨」，不料該名網友突然語重心長地解釋起來，「別我說賭了，再來加條件呀。政府1片5塊又不是無限量供應，因此口罩可以自由買賣後，價格會變貴還是變便宜，這當然看市場需求，還有買入難易度，沒有一定會變貴或一定會變便宜的。之前不少人上掏寶買品質不一定比中衛好的，1片又比5塊貴的，請問是為何？」

杜紫宸則強調「本人從頭到尾講的都是台灣製的口罩開放的價格，未來只會更便宜。請尊重自己的人格，不要栽贓，LV 的口罩一個 3000，難道也要計算在內嗎？若再這樣，就請滾出本人群組。」網友似乎不領情，「回答不出我上面的提問就算了。你要指定台灣製的也可以，台灣製的口罩之後在各通路和拍賣網上還是會有高於五塊的，因為市場不是你講的這麼簡單」。

最後杜紫宸表示「是你做過生意？還是我做過生意？」兩方就沒有接續的留言了，口罩價格到底會怎麼跑？或許有待時間揭曉。

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