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「台灣凸顯大陸無能」 前白宮策士向蔡英文喊話：這是台灣的時刻
【文．張家麒】
「港版國安法」在日前通過，外界認為這就是中國對香港施行「一國一制」的開始，美國總統川普（Donald Trump）也隨即宣布，取消香港所享有的優惠待遇。
面對此國際局勢，前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）特別對我國總統蔡英文喊話，「這是台灣的時刻！」
班農近日於《Zooming In with Simone Gao》節目受訪時表示，蔡英文520總統就職演說雖然沒有激揚的語氣和措辭，但表現的很冷靜，過程中傳達訴求團結的訊息，表現得可圈可點，就他看來，蔡英文是個行動派，且有堅不對中國低頭的決心。「她不向中共磕頭，她的就職演說處理的很平穩卻很有力量。」
「現在就是台灣展現在陽光下的時刻。」班農對蔡英文喊話，指台灣必須告訴全世界，如果當初相信台灣，COVID-19（新冠肺炎）大流行就不會發生，台灣是全球民主與自由的燈塔，不會對國際說謊。
而和台灣相比，班農認為，中國對疫情的隱瞞危害了全世界，因此台灣的存在，更加凸顯了中國的無能、腐敗及邪惡；他並透露，自己和多名參議員正積極推動讓美國政府承認台灣。
另外，班農建議，蔡英文應該領導台灣的生物科技與半導體產業成為世界頂尖，產業接軌全世界並且與美國和世界其它夥伴合作，「這是妳的時刻，妳就在主要的舞台上。」
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