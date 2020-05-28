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罷工、疫情衝擊！長榮航獲利衰退 小股東質疑「只跟著華航走」

聯合新聞網 / 今周刊
長榮航空董事長林寶水。截取自直播畫面
長榮航空董事長林寶水。截取自直播畫面

【文．勵心如】

長榮航空昨（27）日舉行股東會，董事長林寶水率領總經理孫嘉明等一級主管出席。去年受到空服員罷工事件影響，長榮航空獲利衰退，而今年則是受到新冠肺炎疫情，接連的業績衝擊，促使昨天股東會罕見小股東踴躍發言，對公司營運表示擔憂。

因為新冠肺炎疫情，今年股東會未開放媒體進場，而是透過線上直播向媒體開放股東會流程。

2019年長榮航空營收1812.75億元，成長0.76%；稅後純益39.82億元，衰退39.22%；EPS則為0.83元，雖是連續第5年獲利，卻也是近3年的最低。而去年獲利衰退，主要是受到空服員罷工事件影響，因此昨天股東會通過發放現金股利0.25元，配發股利數字是近5年來最低。

會中有小股東發言呼籲，很多美國航空公司因為員工罷工而倒閉，去年長榮航空則是在短時間內就虧損好幾十億元，長榮航空國際形象很好，但是他擔心若是空服員和機師不停罷工，公司即使努力經營還是會受到影響，希望公司對此更謹慎。林寶水則回應，公司會透過各種途徑，讓公司和員工更加和諧，「我們會更努力。」

另外有吳姓股東對長榮航空非常關心，共問了兩個問題，包括長榮航空負債是股東權益的2.3倍，信用過度擴張，新冠肺炎下，現金收入又減少，如

何因應嚴峻環境；二是關於把主力客機改裝成貨機來載貨，是否有這樣行為，那怎麼估算改裝的成本。

長榮航空回應，第一季長榮航現金和約當現金404億元，已核准新台幣200億元紓困貸款，隨時可動用。而關於主力飛機777 300ER改成貨機營運則是誤解，「本公司不是把客機改成貨機，只是挪移客艙椅子，拿客艙位置裝貨，增加客運營運量。」林寶水說，而這些措施是否會有效益，「請放心，這是我們專長。」

吳姓股東顯然對公司回應不太滿意，直言長榮航去年獲利不好，今年在疫情下，業績也不會太好，經營團隊是否有針對突發事件的因應措施，還是只能墨守成規，有何具體做法，「難道只能跟著華航走嗎？」

總經理孫嘉明說，長榮航空因應措施，疫情一發生，全球和商業旅遊都受影響，各國都鎖國，長榮航空也是根據整個旅客訂位狀況，兼顧疫情期間海外國人要回台需求，維持一定航班。貨運部分，長榮航空也一直充分利用現有5架貨機，發揮所有客機腹艙載貨，也有申請座艙載貨，也申請用貨機航權讓客機經營，希望增加貨機收入。同時，也暫緩所有重大採購資本性支出和廣告，機內餐飲也都簡化，降低成本支出。

對於股東質疑長榮航墨守成規、只跟著華航腳步走，孫嘉明也趁機澄清，其實客艙載貨長榮航空是台灣第一家在做，「不是跟著別人。」

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